Finland kan overraske mot Italia

Det er rikelig med kamper på søndagens langoddsprogram, men det soleklare høydepunktet er naturligvis EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Norge i Stockholm. Totalt spilles det sju EM-kvalifiseringskamper i dag. Ellers er det en del kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det er Eliteserie håndball for både menn og kvinner og i kveld er det også sesongstart i NFL i USA.

Finland – Italia U 3,45 (spillestopp kl 20.40)

Finland har hatt en enorm fremgang det siste året. De vant gruppen sin i Nations League, og de har fått en god start på EM-kvaliken.

Norwich-spissen Teemu Pukki er stjernespilleren i det finske laget. Han har syv scoringer på de elleve siste landskampene.

Pukki viser kjempeform. Han har scoret fem mål på fire Premier League-kamper for nyopprykkede Norwich.

Finnen scoret mot Liverpool, han hadde hat trick mot Newcastle og scoring mot Chelsea. Pukki ble også matchvinner i torsdagens hjemmekamp mot Hellas, hvor finnene vant 1–0.

Dermed legger finnene press på gruppeleder Italia som er tre poeng foran dem på tabellen i gruppe J.

Italia slo Armenia 3–1 i torsdagens bortekamp, men de klarte ikke å avgjøre kampen før armenerne var redusert til ti mann.

Alexander Karapetianga ga armenerne ledelsen etter elleve minutter, men Torino-spissen Andrea Belotti utlignet etter en snau halvtime. Armenias målscorer Alexander Karapetianga fikk sitt andre gule kort i det 45. minutt, og vertene måtte spille hele annen omgang med én mann mindre på banen. Italia slet med å bryte ned Armenia, og 2-1-scoringen kom først da det gjensto 13 minutter av kampen.

Finland er et bedre lag enn Armenia, og de har vært solide på hjemmebane hvor de ikke har tapt noen av de ni siste kampene.

Finland skal være i stand til å ta poeng i søndagens kamp, selv om de aldri har vunnet mot Italia og italienerne så langt står med full pott.

Italia har møtt Finland tolv ganger tidigere, men de har aldri tapt mot finnene tidligere. Da lagene møttes i det omvendte møtet i mars vant Italia 2–0. Bartella og tenåringsspissen Kean, som nå spiller i Everton, scoret målene i den kampen. Kean er ikke med i troppen til denne kampen.

Formen til de to lagene indikerer at dette blir en jevn kamp. Finland har vunnet de fire siste kampene sine uten å slippe inn et eneste mål, mens Italia står med seks seire på rad.

Jeg tviler på at det blir en målrik kamp i Tampere. Statistikken mellom disse to agene forteller at seks av de tov siste kampene mellom dem har endt med under 2,5 mål, og det har også vært under 2,5 mål i de fem siste kampene i finnene.

Italia har sluppet inn må i de to siste landskampene, og det gjør at jeg tror Finland kan score på italienerne. Jeg tror kanskje at Finland må score et mål for å ta poeng mot gruppelederen. Italia har nemig scoret i de seks siste landskampene.

Finland har bare ett tap på de tolv siste hjemmekampene, og Italia har spilt uavgjort i to av de fire siste bortekampene. Pukki er i storform, og han kan lage problemer for det italienske forsvaret på egen hånd.

Italia har vært inne i generasjonsskifte, men det virker som de er på vei opp igjen nå. Kampene mellom disse to nasjonene har vært tette og jevne, men vanligvis har Italia gått av med seieren. Det tror jeg ikke skjer søndag. Jeg tror Finland kan ta poeng mot Italia. 1-1?

