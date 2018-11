Finland kan sjokkere igjen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League og fire privatlandskamper og det er også verd å minne om at det er midtukekupong i dag. På hockeyfronten er det fullt kjør om dagen. Det er full runde i den norske eliteserien og det samme i SHL i Sverige. I NHL er det også full rulle for tiden. Hele ni kamper skal spilles natt til fredag.

Hellas–Finland B - 4,15 (spillestopp kl 20.40)



Nations League, Divisjon 3 og gruppe 2. Når Nations League starter opp igjen om to år har Finland gode muligheter for å spille på nest øverste nivå, hvor de kan komme til å møte nasjoner som Tyskland og VM-finalist Kroatia.

Finnene har nemlig gjort rent bord i sin gruppe. De står med fire strake seire og 5–0 i målforskjell. De kan sikre førsteplassen i gruppen med ett poeng i bortemøtet mot formsvake Hellas.

Hellas har skuffet stort i denne gruppen. De har bare tatt seks poeng på de fire første kampene. De må vinne hjemme på Karaiskakis stadion torsdag om de skal holde liv i opprykkshåpet. Grekerne tapte 0–2 på bortebane mot Finland i midten av oktober, og har betydelig dårligere målforskjell enn finnene.

Det siste året har vært en nedtur for Hellas. De har spilt syv kamper, hvorav tre har endt med seier og fire har endt med tap. Det mest bekymringsverdige med disse kampene er at de kun har scoret fire mål.

Europamesterne fra 2004 har bare spilt én hjemmekamp hittil, og den vant de en knapp 1–0-seier mot Ungarn. Det blir tøffere når de møter finsk sisu på motsatt banehalvdel.

Jeg forstår ikke helt hvorfor oddsen er satt såpass skjevt i denne kampen. Finnene viser fantastisk form. De har vunnet de fem siste kampene i gruppespillet, og de har bare tapt én av de siste 14 kampene sine. Finland har også en god statistikk mot Hellas. Disse lagene har møttes fem ganger siden år 2000, og Hellas har kun vunnet én gang.

Hellas sliter med formen. De har tapt to av de tre siste kampene. Grekerne har problemer med å score mål, og det vises kanskje tydeligst ved at forsvarsspilleren Kostas Manolas, er delt toppscorer i kvaliken med ett mål. Roma-stopperen har også en målgivende pasning i kvaliken. Han er en nøkkelspiller hos Hellas. Spissen Kostas Mitroglou er en annen spiller som er verdt å holde et øye med. Angriperen har imidlertid aldri helt levd opp til forventningene, selv om han har scoret 17 mål med flagget på brystet.

Jeg har ikke særlig tro på at de skal vinne mot et finsk lag som er i sitt livs form. Hellas har heller ikke klart å score i de to siste møtene mellom lagene, og Finland har hatt evnen til å avgjøre tette kamper. De har vunnet tre av de fire siste kampene 1–0.

Den finske landslagssjefen Markku Kanerva har valgt ikke å ta med forsvarsspillerne Jukka Raitala og Juhani Ojala og midtbanemannen Rasmus Schuller. Tim Sparv er skadet og stortalentet Joel Pohjanpalo har heller ikke denne gangen fått tillit av landslagssjefen.

Jari Litmanen var den store stjernen hos finnene på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet. Han spilte blant anet for Ajax, Barcelona og Liverpool. Nå har Finland fått en ny stjerne: Teemu Pukki. Han har blant annet storklubber som Sevilla, Schalke 04 og Celtic på CV-en. Nå spiller han i Norwich. Pukki er mannen som scoret i alle tre 1-0-seirene til Finland, og jeg tror han kan bli tungen på vektskålen også i torsdagens match. Pass også opp for Dundee-spilleren Glen Kamara. Han scoret mot grekerne hjemme i Tampere, og han kan gjøre det igjen torsdag.

Det står mye på spill for Hellas i denne kampen. Spørsmålet er om de tåler presset. De er sterke på hjemmebane, men finnene trenger ikke å vinne. De kan legge seg bakpå og vente på overgangsmuligheter. Og de har spillertypene som kan kontre grekerne i senk. Basert på formkurven til disse to lagene setter jeg pengene på Finland. Oddsen er satt fryktelig skjevt, noe som overrasker meg litt. 4,15 i odds på et Finland i storform er absolutt spillbart, selv om de spiller i Hellas.

