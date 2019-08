Firmino har en utrolig statistikk mot Arsenal på Anfield

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et deilig langoddsprogram denne lørdagen. Det spilles seks kamper i Premier League, og det definitive høydepunktet er storkampen på Anfield mellom lagene som topper Premier League-tabellen, Liverpool og Arsenal. Også Manchester United og Chelsea er i aksjon lørdag. Det spilles også en kamp i Eliteserien, hvor Rosenborg møter Stabæk hjemme på Lerkendal. Det er serieåpning i Serie A og Juventus innleder borte mot Parma. Ellers er det full serierunde i Championship, og en rekke kamper i både Bundesliga, La Liga og Ligue 1.

Liverpool – Arsenal – Roberto Firmino scorer mål – 2,25 (spillestopp kl 18.25)

Dette er den første store Premier League-testen for begge lagene. Både Liverpool og Arsenal står med seks poeng etter de to første serierundene.

Liverpool kan tangere deres 29 år gamle klubbrekord på tolv ligaseire på rad på Anfield. De har faktisk ikke tapt på hjemmebane i Premier League på to år og 123 dager.

Arsenal på sin side kan vinne sine tre åpningskamper i toppdivisjonen for første gang siden 2004. Men jeg stoler ikke på forsvaret til The Gunners. Spørsmålet er om David Luiz vil være i stand til å stoppe Roberto Firmino som har vært et mareritt for Arsenal siden han kom til balløyen. Jeg tviler på det.

Roberto Firmino kom til Liverpool fra den tyske klubben Hoffenheim i juni 2015.

Siden den gang har Liverpool og den brasilianske landslagsspilleren spilt åtte kamper mot Arsenal, og laget fra Beatles-byen har aldri tapt med Firmino på banen.

Firmino har en vanvittig statistikk mot Arsenal. Han har scoret åtte mål på åtte kamper mot laget fra Nord-London. Det er mer enn han har gjort mot noen annen klubb.

På Anfield er tallene enda mer oppsiktsvekkende. Han har nemlig scoret i samtlige hjemmekamper mot Arsenal før lørdagens match. Angriperen står med syv mål på de fire hjemmekampene mot The Gunners.

I likhet med Firmino er også Jürgen Klopp ubeseiret mot Arsenal. Han har møtt The Gunners syv ganger i Premier League og aldri tapt. På Anfield har Liverpool scoret 15 mål på fire kamper med Klopp som sjef. Jeg tror også det kan bli en underholdende match lørdag.

Firmino åpnet målkontoen denne sesongen i forrige serierunde. Da scoret han 2-0-målet borte mot Southampton. Det var hans 49. må i Premier League. Nå er han kun ett mål fra å bli den første brasilianeren som har scoret 50 ganger i Premier League.

Jeg tror Firmino scorer igjen mot Arsenal. Det er flere grunner til at jeg stoler på brasilianeren. Den viktigste er at jeg mener forsvaret til Arsenal er svakt. Selv om de har fått inn David Luiz fra Chelsea, tror jeg ikke de klarer å stoppe den fysisk robuste Liverpool-angriperen. 2,25 i odds på at Firmino scorer er ok.

