Follo i fritt fall

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips Eliteserien: Kristiansund har brukt pausen godt

Oddstips PostNord-ligaen: HamKam er overvurdert

Oddstips samlesak: To flotte hjemmeoutsidere

V75 Forus: Dobbel jackpot med over 3,6 mill ekstra

V4/V5 Strømsholm: Flott galopp med fine spilleløp

Lørdagens tippekupong er helnorsk og består av eliteseriekampen mellom Kristiansund og Aalesund, seks kamper fra PostNord-ligaen og fem kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,4 mill kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig på lørdager kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Kristiansund - Aalesund

Vi innleder med et meget interessant oppgjør mellom to lag fra Møre og Romsdal.

Et meget surt baklengsmål på overtid gjorde at det ble 1-2 tap borte for Viking i Kristiansunds siste kamp før landslagspausen. Det gjør at fortsatt er på direkte nedrykk med sine 12 poeng, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Og det er ikke på bortebane Kristiansund må berge plassen (0-1-5), det er hjemme laget tar sine poeng (3-2-1). Der er laget ubeseiret siden tapet mot Molde i seriepremieren. Midtstopper Nikita Baranov soner karentene for gule kort i kveld, mens talentfulle Kamer Qaka er på vei bort fra klubben og neppe spiller i kveld. Aliou Coly er fortsatt skadet.

Aalesund stod med fem seire og en sterk poengdeling mot Brann i Bergen, før det ble et skuffende 0-1 tap hjemme mot Haugesund i siste kamp før landslagspausen. Trond Fredriksens menn er likefullt på en sterke 5. plass med 18 poeng og har levert bra borte hittil (2-3-1). Bjørn Helge Riise er fortsatt skadet, ellers skal det være skadefritt for Aalesund.

Ingen tidligere oppgjør mellom lagene på øverste nivå, siden Kristiansund gjør sin første sesong i Eliteserien. Vi tror dog ikke hjemmelaget taper denne. HU.

2. Alta - Kjelsås

PostNord-ligaen avdeling 1. Solid seriestart av Alta som også klarte et sterkt bortepoeng mot Grorud sist helg. Det gjør at finnmarkslaget beholdt sin andreplass med totalt 19 poeng og har tre poeng opp til serieleder Ham-Kam. Hjemme leverer som alltid Alta solid med 3-1-0 hittil.

Kjelsås åpnet sesongen med tre strake tap, men står nå med 3-3-0 på de seks siste seriekampene. Det har ført laget opp på 7. plass med totalt 12 poeng, men borte er fortsatt ikke lagets sterkeste side med 1-1-2 hittil.

Hjemmesterke Alta bør ha en bra vinnersjanse her. H.

3. Asker - Brumunddal

PostNord-ligaen avdeling 1. Oppgjør mellom to lag som har åpnet meget moderat. Hjemmelaget Asker med meget pussige 0-2-2 på hjemmebane og uten tap borte med 1-4-0. Kun en kamp er vunnet altså og magre 9 poeng. Ligger på 9. plass (totalt 14 lag i denne avdelingen).

Brumunddal ligger tredje sist med 8 poeng. Sju av disse er kommet på hjemmebane (2-1-2). Borte har laget kun maktet å score ett mål på fire forsøk (0-1-3).

Det bør være en bra mulighet for Asker til å ta sesongens første hjemmeseier her, men Brumunddal har sett forbedret ut på slutten. HU.

4. Bærum - Ham-Kam

PostNord-ligaen avdeling 1. Meget interessant toppkamp mellom Bærum på 5. plass (15 poeng) og serieleder Ham-Kam (22 poeng).

Hjemmelaget har vært variable hittil og står med 4-3-2 totalt og 2-1-1 på hjemmebane. Kjipt bortetap mot formsterke Kjelsås forrige helg (1-2), solide 4-0 hjemme mot sterke Grorud i kampen før.

Ham-Kam reiste seg umiddelbart etter den stygger bortesmellen mot Skeid nest sist (tap 0-4) og slo tabelljumbo Follo 3-0 på Briskeby. Har vært helt feilfrie hjemme på Hamar (5-0-0 og 10-0 i målforskjell), men er nok mer sårbare på bortebane.

Bærum kan helt klart vinne denne og vi bruker alle tegn. HUB.

5. Follo - Raufoss

PostNord-ligaen avdeling 1. Tabelljumbo Follo røk på sitt tredje strake tap når de tapte 0-3 borte mot serieleder Ham-Kam sist helg. Har totalt sju poeng etter de ni første serierundene, men det kun ett poeng opp til sikker plass. Labre 1-1-2 hjemme på Ski stadion.

Normalt hjemmesterke Raufoss har ikke levert som forventet hjemme hittil (1-2-2), men til gjengjeld levert solide 3-0-1 på bortebane. Det gjør at laget har en slags kontakt med toppen med sine 14 poeng. Sterke hjemmeseier mot topplaget Skeid sist helg.

Follo med snodige 2-3 i målforskjell på sine fire første hjemmekamper, og det blir ikke lett å vinne mot bortesterke Raufoss. B.

6. Nybergsund - Grorud

PostNord-ligaen avdeling 1. Nybergsund er i likhet med Raufoss kjent for å være et sterkt hjemmelag, men også Trysil-laget har vært klart best borte hittil (3-1-1). Hjemme er er ingen av de fire første kampene vunnet (0-1-3). Ligger på 8. plass med 11 poeng. Solid 2-1 seier borte mot Finnsnes sist helg.

1-1-1 på de tre siste seriekampene for Grorud som ligger på 4. plass med sine 16 poeng. Variable 2-0-2 på bortebane.

Ikke lett å plukke en vinner i dette oppgjøret, men ikke utenkelig at Nybergsund tar sin første hjemmeseier for sesongen. HB.

7. Vard Haugesund - Fram Larvik

PostNord-ligaen avdeling 2. Den eneste kampen fra avdeling 2 på lørdagens tippekupong og et oppgjør mellom to lag på øvre tabellhalvdel.

Vard Haugesund ligger på 4. plass med totalt 17 poeng og det skiller fire poeng opp til serieleder Nest Sotra. Solide 3-1-0 hjemme i Haugesund og kommer til denne kampen med tre strake seire.

Fram Larvik stod med fire strake seire før det ble 2-2 hjemme mot Egersund lørdag. Det har sendt laget opp på 5. plass på tabellen med totalt 15 poeng og laget er sju poeng bak serieleder Nest Sotra. Brukbare 2-1-1 på bortebane.

To lag i form dette, men hjemmebanefordelen kan avgjøre. HUB.

8. Oppsal - Kråkerøy

Det er seks avdelinger i det som fra og med denne sesongen heter Norsk Tipping-ligaen og de fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra disse avdelingene.

Hjemmelaget med solid seriestart og 6-1-2 på de ni første seriekampene i avdeling 1, som ledes av Moss med 24 poeng. Oppsal på 3. plass har 19. Solide 3-0-1 på hjemmebane og ti poeng på de fire siste seriekampene.

Kråkerøy ligger på 6. plass med totalt 14 poeng og det er bortebane som har hindret Kråkerøy fra en bedre tabellplassering (1-2-1). Variable 1-1-1 på de tre siste seriekampene.

Formsterke Oppsal står med 5-1-1 på de sju siste seriekampene og skal ha gode vinnersjanser her. H.

9. Ready - Lillehammer

Norsk Tipping-ligaen avdeling 2. Oslo-laget innehar plassen over nedrykksstreken når lagene har spilt 9 av 26 serierunder. 10 poeng har det blitt etter 2-0-2 på hjemmebane og 1-1-3 på bortebane.

Lillehammer med en litt bedre seriestart og 3-3-3 totalt og 15 poeng. Det holder til en foreløpig 7. plass. Men står uten seier på bortebane (0-3-1).

Hjemmelaget med svake 1-1-3 på de fem siste seriekampene, mens Lillehammer står med 3-3-1 på de sju siste seriekampene.

Denne er vrien, magefølelsen sier hjemmeseier, fornuften sier borteseier. HUB.

10. Valdres - Frigg

Norsk Tipping-ligaen avdeling 2. Etter å ha yppet seg litt for et par sesonger siden, ser det skummelt ut for Valdres nå. Laget ligger tredje sist med sine magre sju poeng og har tre poeng opp til sikker plass. Fem strake tap og svake 1-0-3 på hjemmebane.

Det ser klart bedre ut for Frigg som ligger på 4. plass med totalt 16 poeng. Dog er det hele åtte poeng opp til duoen Stabæk II og Korsvoll på 24 poeng. Frigg scorer masse mål og 26 scoringer er like mange som serieleder Stabæk II. Men skuffet litt hjemme med 0-0 mot svakt plasserte Lokomotiv Oslo forrige helg.

Valdres har riktignok tapt tre av fire hjemmekampen, men samtlige er tapt med ett mål. HB.

11. Sotra - Brattvåg

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4 og toppoppgjør. Ambisiøse Sotra har vel åpnet litt under forventningene, selv om laget ligger på 4. plass med 16 poeng. Tap i tre av de fire siste seriekampene, og sist helg ble det et skuffende bortetap mot til da seiersløse Haugesund II. Sterke 3-1-0 på hjemmebane, det eneste tapet er kommet mot et sterkt Brann II.

Brattvåfg har åpnet bra, men røk 4-5 hjemme mot Varegg sist helg og tapte dermed terreng til serieleder Lysekloster (fire poeng opp nå). Solide 3-1-0 på bortebane.

Hjemmelaget må komme seg tilbake på vinnersporet lørdag og trives normalt klart best på hjemmebane. H.

12. Kolstad - Strindheim

Norsk Tipping-ligaen avdeling 5. Serietoer Kolstad står med 18 poeng etter de ni første serierundene og er med det fire poeng bak serieleder Stjørdals/Blink. 2-0-2 på de fire siste seriekampene og også 2-0-2 på hjemmebane.

Tradisjonsrike Strindheim har åpnet med 4-2-3 og ligger på 5. plass med totalt 14 poeng og har således fire poeng opp til dagens motstander. Røk meget overraskende 3-4 hjemme mot nestjumbo Sverresborg sist helg.

Det er dårlig med sikkeralternativer på lørdagskupongen og derfor blir Kolstad en av våre sikre.

96-rekker:

1. Kristiansund BK — Aalesund HU

2. Alta — Kjelsås H

3. Asker — Brumunddal HU

4. Bærum — HamKam H

5. Follo — Raufoss B

6. Nybergsund IL-Trysil — Grorud HB

7. Vard Haugesund — Fram Larvik HU

8. Oppsal IF — Kråkerøy H

9. Ready — Lillehammer HUB

10. Valdres — Frigg HB

11. Sotra — Brattvåg H

12. Kolstad — Strindheim H

432-rekker:

1. Kristiansund BK — Aalesund HU

2. Alta — Kjelsås H

3. Asker — Brumunddal HU

4. Bærum — HamKam HUB

5. Follo — Raufoss B

6. Nybergsund IL-Trysil — Grorud HB

7. Vard Haugesund — Fram Larvik HUB

8. Oppsal IF — Kråkerøy H

9. Ready — Lillehammer HUB

10. Valdres — Frigg HB

11. Sotra — Brattvåg H

12. Kolstad — Strindheim H