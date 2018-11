Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel CL: Elendigheten fortsetter for Real Madrid

Oddssingel CL: City har aldri vunnet i Frankrike

Oddsdobbel England: Middlesbrough skal tilbake til Premier League

Oddssingel Championship: Formlaget Norwich leverer varene

V5 Bjerke: Topplunsj fra hovedstaden

V4 Østersund: Nytt snadder til lunsj

Vikinglotto: 56 mill kan bli dine onsdag

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Etter at de to foregående midtukene, har vært preget av landslagspausen, er det full guffe denne midtuken. Det betyr at det tirsdag er åtte kamper fra den nest siste runden av gruppespillet i Champions League. I tillegg er det midtukerunder i både Championship, League One og League Two i England, så det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. Her hjemme spilles det også to kamper i Eliteserien i ishockey og i Sverige er det en kamp i SHL. Natt til onsdag spilles det ni kamper i NHL.

NB! Onsdag er det 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Hull City – Norwich City B 2,05 (spillestopp kl 20.40)





Norwich er det store formlaget i Championship etter enda en seier i helgen. De imponerte med å banke Swansea 4–1 på bortebane lørdag. Kanarifuglene topper dermed fortsatt Championship. De har 36 poeng, to poeng mer enn Middlesbrough som er nummer to.

Etter to sesonger i Championship, jakter Norwich City opprykk til Premier League denne sesongen. De neste fem ukene kan bli avgjørende for om de klarer det. Kanarifuglene har et knalltøft kampprogram i desember. Tirsdagens kamp mot Hull City er den første av åtte kamper som skal spilles på fem uker.

I tirsdagens kamp møtes bunn og topp i Championship. Hull City ligger nede på 22.-plass, 20 poeng bak serieleder Norwich.

Manager Nigel Adkins og Hull City var høyt oppe etter syv poeng av ni mulige på de tre siste kampene før landslagspausen. Lørdag ble det en skikkelig nedtur for Adkins og Hull City-fansen da Nottingham Forest vant 2–0 på KCOM Stadium. Dermed ligger Hull City fortsatt under nedrykksstreken.

The Tigers skal tirsdag prøve å slå tilbake etter det skuffende hjemmetapet i helgen, men jeg tror det er lettere sagt enn gjort.

Nigel Adkins sine menn har tross alt kun vunnet to av de siste elleve ligakampene, og jeg har vanskelig for å tro at de skape problemer for serielederen i tirsdagens match. Særlig siden de mangler et par sentrale offensive spillere til denne kampen.

Norwich klamrer seg fast til tabelltoppen, og de er det første laget som beholder førsteplassen i to uker på rad på over to måneder. Alexander Tettey & Co. tok sin sjette seier på rad i Championship, da de vant 4–1 mot Swansea i helgen. De har scoret utrolige tolv mål på de tre siste kampene. Etter å ha scoret fire mål mot svake lag som Sheffield Wednesday og Millwall, bør de ha gode muligheter til å ta tre poeng på KCOM.

For Hull har ikke akkurat imponert på hjemmebane. De har tapt halvparten av kampene på KCOM, og de har kun scoret mer enn ett mål i en av hjemmekampene sine denne sesongen.

Samtidig har Hull hatt et godt tak på Norwich. De er faktisk ubeseiret i fire hjemmekamper i ligaen på rad mot dem. Forrige gang kanarifuglene slo Hull på bortebane var i 2007.

Norwich City er i superform. De har kun tapt én av de siste 13 ligakampene, hvorav ti av kampene er vunnet.

Jeg tror Norwich tar sin tredje borteseier på rad mot et Hull-lag som er vesentlig svekket offensivt i denne kampen. .

Hull City må nemlig spille tirsdagens kamp uten toppscorer Fraizer Campbell, som er suspendert. Han fikk sitt femte gule kort for sesongen mot Nottingham Forest på lørdag. Det er et stort minus for vertene som fra før har spissen Nouha Dicko ute.

Moritz Leitner er usikker hos Norwich City etter å ha pådratt seg en skade i lørdagens match mot Swansea. Midtbanekollega Emi Buendia fikk seg også en smell i lørdagens kamp, men han er sannsynligvis spilleklar.

Oddsen på Norwich-seier er bra. 2,05 i odds på ligaens beste bortelag er absolutt spillebart i mine øyne, særlig hvis man tar med at kanarifuglene er serieleder og beste bortelaget i ligaen. Vi prøver borteseier til Norwich.

Klikk her for å levere spillet