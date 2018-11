Formlaget spilles til strålende odds

Det nærmer seg helg og det nærmer seg at klubbfotballen ruller igjen rundt omkring i Europa etter landslagspausen. Men før vi er dit, skal vi gjennom en torsdag der det meste handler om ishockey. Det spilles tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det er full runde i den svenske Eliteserien og også en del kamper fra KHL. De norske håndballjentene skal snart ut i EM og i kveld innledes tradisjonsrike Møbelringen Cup. I Sverige er det klart for playoffkamp og første oppgjør mellom AFC Eskilstuna og Brommapojkarna om en plass i neste års Allsvenskan.

Linköping - Rögle B 2,85 (spillestopp kl 18.55)





Det var ikke stilt de største forventningene til Linköping før denne sesongen, men laget innledet strålende og stod med 9-0-2 etter de første elleve serierundene (inkludert forlengning). Ser vi kun etter ordinær tid var tallene 6-4-1. Men så har motgangen kommet. De fem siste kampene før landslagspausen endte med 0-0-5 etter forlengning. Etter ordinær tid viser tallene 0-2-3. Det har ikke blitt veldig mye bedre i de tre siste etter landslagspausen. Vi gikk mot laget hjemme mot Växjö Lakers tredje sist og det viste seg rett. Tapte 1-3 i den kampen. Slo så tilbake med 3-1 seier borte mot formsvake HV 71 (ligger på 11. plass), og selv om laget leder både 2-1 og 3-2 hjemme mot svakt plasserte Ørebro forrige lørdag, endte det opp med overtidstap 3-4. Ligger fortsatt på 5. plass etter sin meget sterke innledning.

Sertk innledning var det ikke av Skåne-laget Rögle. Faktisk tok laget kun ett poeng på de seks første kampene. Det var overraskende for mange, all den tid det var stilt gode forventninger til laget foran sesongen. Men på de tolv siste seriekampene har det snudd og kun to av disse er tapt. Etter ordinær tid viser tallene 8-2-2. Rögle er det store formlaget i SHL for tiden og står med 6-1-0 på de sju siste kampene. Det stod 2-2 etter ordinær tid hjemme mot Färjestad tredje sist, men der ble det tap på straffer. Det er det eneste tapet for Cam Abbotts lag på de sju siste. Seiersperioden ble forøvrig innledet hjemme mot nettopp Linköping 27. oktober. De tre siste på borteis er alle vunnet.

Vi fikk 2,40 i odds på Växjo Lakers borte mot Linköping for en drøy uke siden. I kveld betales meget formsterke med 2,85 i odds for at laget tar sin fjerde strake borteseier. Kveldens beste spill i SHL og denne må vi bare teste.

