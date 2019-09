Formsterke islendinger vinner på bortebane

Tirsdag er den siste dagen med EM-kvalifiseringskamper i denne omgang og sju kamper står på menyen i kveld store nasjoner som England, Frankrike og Portugal er alle tunge favoritter i sine respektive kamper. Ellers består tirsdagen av en rekke kvalifiseringskamper til U21-EM, men Norge U21 er i aksjon i en privatlandskamp mot Ungarn. Natt til onsdag spilles det en rekke privatlandskamper i Amerika, der Argentina - Mexico og USA - Uruguay kanskje er de mest interessante. I tillegg spilles det en rekke VM-kvalifiseringskamper i Afrika.

Albania - Island B 2,35 (spillestopp kl 20.40)

Etter at de tapt mot Frankrike lørdag kveld, er Albania seks poeng bak de tre topplagene i gruppe H. Derfor er det utrolig viktig for dem å ta alle tre poengene i tirsdagens kamp på Elbasan Arena, men det er enklere sagt enn gjort.

Island er ingen pushover. De banket Moldova 3-0 på hjemmebane i forrige runde, og den seieren kunne faktisk vært større etter spill og sjanser. Nå kan Erik Hamréns karer klatre til topps i gruppe H med seier i Albania. Det burde være motivasjon i massevis for islendingene.

Albania har vært brukbare i de siste kampene, men albanerne har ikke klart å vinne de gangene de virkelig har trengt det. De står kun med seire mot Moldova og Andorra etter fem kamper, og det holder ikke om man har tenkt å booke en EM-plass. Dersom de skal holde liv i drømmen om EM, så må de vinne tirsdagens kamp. Det tror jeg ikke de klarer.

Albania svekkes av at de har en rekke spillere som er ute eller usikre til tirsdagens kamp, blant andre keeper Berisha fra Serie A-klubben Spal, forsvarsspillerne Mihaj (PAOK) og Balliu (Almeria), midtbanespillerne Kace (Larissa) og Memushaj (Pescara) og spissen Sadiku (Malaga).

Island har fått en bra start på EM-kvalifiseringen. De har vunnet fire av fem kamper, det eneste tapet kom borte mot Frankrike (0-4).

De har vunnet ni poeng på tre hjemmekamper og 6-1 i målforskjell. De slo Albaina i det omvendte oppgjøreti juni. Det var en jevn kamp på Laugardalsvöllur, men det var ingen underholdende affære. Island hadde kun tre skudd på mål i kampen, men de scoret på ett av dem og vant kampen 1-0.

Gjestene fra Sagaøyen må klare seg uten forsvarsspilleren Ingason (PAOK), den tidligere Brann-spilleren Sævarsson (Valur), midtbanespillerne Gudmundsson (Burnley), Gislason (Sandhausen) og spissen Finnbogason (Augsburg).

Island er godt organisert, men de har også individuelle spillere som er i stand til å lage problemer for Albania på egenhånd. Jeg tror ikke at vertene klarer å ta tre poeng mot islendingene. Det er en viss U-fare i denne kampen, men jeg har størst tro på Island-seier. Spillemessig er det ikke alltid like imponerende å se på islendingene, men måten de spiller på er effektiv og den skaffer dem poeng.

Albainia vet at de må ha tre poeng i denne kampen, og det gjør at de må gå offensivt til verks. Det kan gi rom for kontringssterke islendinger. 2,35 i odds på borteseier til Island er ok.

