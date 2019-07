Formsterkt Glimt kan overraske mot VIF

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er fredag, og hvem skulle tro at det spilles full Eliteserie-runde. Hele syv oppgjør skal vi få fra det øverste nivået i Norge i kveld. Seks kamper starter 19:00, mens Viking - Haugesund tar til 21:00. Det er stort sett dette som er å fokusere på i kveld, men det holder lenge for oss! Vi kommer med oddstips til de fleste kampene i Eliteserien. I tillegg ligger det analyse av alle kampene i vår analyse av tippekupongen!

Vålerenga – Bodø/Glimt B - 2,75 i odds (spillestopp kl. 1855)

Eliteserien. Toppkamp. Vålerenga ligger på femteplass med 21 poeng, fem poeng bak serietoer Bodø/Glimt som har en kamp mindre spilt enn Oslo-laget.

Vålerenga svinger voldsomt i prestasjonene. De har vist at de har et høyt toppnivå, men at bunn-nivået også er skremmende svakt. I forrige serierunde kjørte de over et svekket Haugesund-lag på bortebane og vant 4-1, men de siste fem kampene inneholder også et flaut 3-5-tap i cupen mot 2. divisjonslaget Bærum og et 0-3-tap hjemme mot erkerival Lillestrøm.

Hjemme i hovedstaden har VIF 4-1-1, men så langt har d stort sett kun møtt lag fra nedre halvdel av tabellen på Intility. Odd er det eneste topplaget de har møtt foran egne fans så langt, og i den kampen tok de en heldig 1-0-seier etter at Aron Dønnum scoret fire minutter på overtid.

Keeper Adam Larsen Kwarasey og den viktige midtstopperen Jonatan Tollås Nation er fortsatt ute hos Vålerenga.

Bodø/Glimt har vært den store positive overraskelsen i Eliteserien så langt. De har vunnet åtte av tolv kamper og bare Molde har scoret mer enn nordlendingene denne sesongen.

Glimt har også to kamper til gode på serieleder Molde, og med seier i de to kampene vil de være forbi romsdalingene på tabellen.

I forrige serierunde knuste de Odd 3–0 hjemme på Aspmyra. Det var lagets tredje seier på rad. Nordlendingene har kun ett tap på de syv siste kampene, og det kom hjemme mot Brann. På bortebane har Glimt klarte seg meget bra. De står med imponerende 3-1-1 på de første fem spilte. Det eneste tapet kom på Nadderud mot Stabæk (0-2), men det var tilbake i april.

Trener Kjetil Knutsen har en spennende angrepstrio i Håkon Evjen (19), Geir André Herrem (31) og Amor Layouni (26). De har levert mål og assist på løpende bånd, og jeg tror de kan skape problemer for et VIF-forsvar som mangler krumtappen Jonatan Tollås Nation.

Glimt spiller fortsatt 4-3-3, og er fortsatt gode i kontringsspillet, men de har denne sesongen også vist at de kan styre kamper. Jeg tror Vålerenga kan få trøbbel fredag kveld.

De fem siste kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Ja, faktisk har 13 av de siste 22 kampene mellom VIF og Glimt endt med poeng deling. Det er med andre ord mange grunner til å sette U på denne kampen, men jeg tror gultrøyene fra Bodø går for alle tre poengene. 2,75 i odds på borteseier er ok. Spillestopp er klokken 1855

