Frank Lampard og Derby har los på Premier League

Vi har et velfylt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles en interessant kamp i Championship i England, hvor Preston tar imot Derby hjemme på Deepdale, i tillegg er det kamper fra fransk Ligue 1, spansk La Liga og tysk Bundesliga. Det er også full serierunde på nest øverste nivå i Frankrike og Nederland. Det er skiflyging verdenscup i Obertsdorf, og i Meråker er det duket for NM sprint for både kvinner og menn. På ishockeyfronten tilbys det kamper fra en rekke europeiske ligaer, og natt til lørdag spilles det åtte kamper i NHL.

Preston - Derby B 2,80 (spillestopp kl 20.40)

Fredagens kamp fra Championship der de fleste lagene har spilt 29 seriekamper,mens det også er en del lag som har spilt 28. Totalt skal det spilles 46 serierunder i Championship.

Preston rykket opp igjen til Championship etter sesongen 2014/15. Gjorde en bra figur sesongen 2015/16 og endte på 11. plass, mens laget presterte enda bedre i fjorårssesongen og endte på 7. plass, kun to poeng bak Derby på 6. plass og den siste playoffplassen. Leverte fine 7-8-6 på Deepdale da. Har ikke vært på det nivået denne sesongen og etter 29 spilte seriekamper, ligger Preston på 16. plass med 36 poeng. Det skiller dog hele tolv poeng ned til Reading under streken, mens det er ti poeng opp til kveldens motstander Derby som holder 6. plassen og den siste playoffplassen. Etter en svak periode med kun to poeng på fem kamper, har Preston vunnet sine to siste seriekamper. 4-1 borte mot QPR nest sist og en sterk borteseier mot Stoke (som dog har skuffet stort denne sesongen) med 2-0 forrige lørdag. Kaptein Tom Clarke har gått glipp av de to siste kampene, men er klar igjen i kveld. Spissene Louis Moult og Callum Robinson er dog ute med skader, det samme gjelder for Billy Bodin og Josh Harrop.

Derby ligger altså på den siste playoffplassen (6. plass) før kveldens kamp. De har spilt 28 seriekamper, mens de tre lederlagene alle har spilt 29. Opp til Norwich på 2. plass og direkte opprykk, skiller åtte poeng før kveldens kamp. Derby kan altså korte ned denne avstanden til fem poeng med seier i kveld. Brukbare 6-2-6 på bortebane hittil. Høyreback Jayden Bogle soner karantene i kveld etter å ha blitt utvist i FA-cup kampen borte mot Accrington forrige helg. Ellers ser det stort sett bra ut for Frank Lampards mannskap og velkjente Ashley Cole er med i troppen i kveld etter sin overgang fra Los Angeles Galaxy.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende på Deepdale, og både i fjorårssesongen og sesongen før vant Derby denne 1-0 borte. Derby er likevel satt til klar outsider i kveld. 2,80 på borteseier er bra odds og spilles.

