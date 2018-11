Fraværskrise for Milan

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Voldsomt press på Bohinen og Aalesund

Oddssingel PL: Wolverhampton skal tilbake på vinnersporet

Oddssingel PL: Tøff bortekamp for Arsenal

Oddsdobbel: Fraværskrise i Milan

Oddssingel dansk superliga: Brøndby er ikke til å kjenne igjen

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Søndagens langoddsprogram byr på flere hyperinteressante playoffkamper her hjemme. Aalesund tar imot Nest-Sotra, mens Sogndal tar imot Ullensaker/Kisa og vinneren av disse oppgjørene møtes i neste runde. Så er det returoppgjør mellom Åsane og KFUM Oslo om en plass i neste års OBOS-liga. I Premier League er det to kamper denne søndagen. Ellers er det toppoppgjør mellom FC København og FC Midtjylland i den danske superligaen og en god del kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

NB! Onsdag er det 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Lazio - Milan H 1,77 (spillestopp kl 17.55)

Sju seire, en poengdeling og fire tap for Lazio på de tolv første seriekampene. Tapene har kommet mot topplagene Juventus (0-2 borte), Napoli (1-2 hjemme), Roma (1-3 borte) og Inter (0-3 hjemme). Ligger på 4. plass med 22 poeng. Lazio kan faktisk stille helt skadefritt og har heller ingen karantener.

Ett poeng bak ligger AC Milan som har levert ok hittil, med tanke på at laget har en del skader i troppen. Sjanseløse hjemme mot Juventus i den siste seriekampen før landslagspausen (tap 0-2). Milan har tapt to andre kamper, også det mot topplag. 2-3 borte for Napoli i seriepremieren og 0-1 mot Inter i byderbyet 21. oktober. Alessio Romagnoli, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia og Mateo Musacchio (startet ti av seriekampene) er all ute med skader, mens Gonzalo Higuain soner karantene.

Det står 4-4-1 på de ni siste tilsvarende på Stadio Olimpico og med tanke på de sentrale fraværene for Mila, må det være gode vinnersjanser for hjemmelaget. 1,77 på hjemmeseier er vel ikke allverden, men grei nok odds til å forsvare spill.

Espanyol - Girona H 1,65 (spillestopp kl 18.25)

Det var stilt visse forventninger til Espanyol før forrige sesong, men da skuffet laget litt. Endte da på 11. plass med 49 poeng, men var ni poeng bak Sevilla på 7. plass. Har innledet denne sesongen mye bedre, men det er på hjemmebane laget leverer. Fem hjemmekamper har gitt fem seire, på bortebane er det kun blitt seks poeng på sju kamper (1-3-3). Ligger helt opp på 5. plass før helgens runde med sine 21 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Barcelona. Espanyol hadde kun fire spillere i vei på landslagsoppdrag og har bortimot skadefritt mannskap.

Girona rykket opp til La Liga før forrige sesong og klarte seg meget bra da. Endte på 10. plass og tok to poeng mer enn Espanyol den sesongen. Moderate 6-6-7 på bortebane da. Har innledet flott også denne sesongen og og står med 17 poeng og ligger på 9. plass. Pussig nok er tre av sju hjemmekamper tapt (2-3-3), mens laget er ubeseiret på bortebane (2-3-0). Girona har ingen nye skader eller karantener.

Før eller siden så avgir Espanyol poeng på hjemmebane, men før eller siden vil også Girona tape på bortebane. Vi tror mest på at hjemmelaget fortsetter seiersstimen på eget gress og spiller hjemmeseier til 1,65 i odds og kombinerer denne med seier til Lazio. Totalodds på denne favorittdobbelen blir da 2,92.

Klikk her for å levere spillet