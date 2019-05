Fredagsdobbel til knallfin odds

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er tamt, men det er ofte på slike dager det er mulig å finne noen lure objekter. Det er med norske øyne fire spennende kamper fra U20-VM. Etter at Norge slo Honduras 12–0 på Kristi himmelfartsdag har de norske guttene mulighet til å ta seg videre i mesterskapet, men da trenger de hjelp. Allerede klokken 1225 skal Casper Ruud i aksjon mot Roger Federer i French Open i tennis. Ellers er det kamper fra Segunda Division, Veikkausliiga i Finland, Europa League-playoff i Danmark og full serierunde i den irske toppserien.

Brøndby – Randers 1,75 – 3,35 – 3,85 H (spillestopp kl. 1855)

Dansk, Europa League-playoff. Fredag avgjøres det hva som blir det siste laget som skal representere Danmark i Europa League neste sesongen. Da barker Brøndby IF sammen med Randers FC i København.

Brøndby har skuffet stort denne sesongen, men en del av æren kan reddes i kveld, hvis de blågule klarer å sikre seg spill i Europa League. Et tap derimot vil være katastrofalt for den danske hovedstadsklubben som da vil stå tomhendt tilbake.

Brøndby har flere ganger hatt kniven på strupen denne sesongen, men laget har tålt presset når det gjelder. Sist vant de 2–1 i en vanskelig bortekamp mot OB på Fyn. Dermed vippet de Odense-laget ned på femteplassen. Nå spiller de finale i Europa League-playoffen på hjemmebane mot Randers. Jeg mener hovedstadslaget er storfavoritter, selv om Jylland-laget har hatt en bra sesong.

Brøndby mangler Simon Hedlund, som fikk rødt kort mot OB. Svensken har vært utrolig god for de blågule denne sesongen, og han vil bli savnet. Hany Mukhtar er heller ikke tilgjengelig. Han er skadet. Også Joel Kabongo og Kasper Fisker er ute.

Randers slo ut David Nielsens AGF i semifinalen i Europa League-playoffen, men seieren satt langt inne. Den avgjørende scoringen kom langt på overtid.

Thomas Thomasberg har gjort en god jobb med Randers FC. Han har tatt dem fra å være en nedrykkskandidat sist sesong til å bli et lag som kjemper om en plass i Europa denne sesongen.

Men: Randers har en elendig statistikk mot Brøndby. De har ikke vunnet på de tolv siste kampene mot de blågule. Den siste seieren mot Brøndby var i september 2014. Da vant Randers 2–0 på Brøndby stadion.

Randers FC kan stille med sitt beste mannskap til denne kampen. De har til og med fått tilbake André Rømer.

For to år siden kjempet også Randers om en plass i Europa. Den gangen var Midtjylland motstander. Randers tapte den kampen klart, og jeg tror de taper igjen i fredagens match. De møter et Brøndby-lag som har et stort hjemmepublikum i ryggen. Det vil løfte hjemmelaget frem, tror jeg.

Samtidig er det Brøndby som definitivt har mest å tape i denne kampen. De har presset på seg. Det har ikke Randers. Men dersom man ser på disse to lagene spiller for spiller, så er Brøndby det beste lager, og det mener jeg vil vise seg på banen fredag. Det blir en jevn og tett match dette, men jeg tror Brøndby vinner. Oddsen er 1,75. Denne kan av en eller annen merkelig grunn ikke spilles som singel, men jeg bruker den i en dobbel.

St. Patricks – Cork City FC 2,05 – 2,95 – 3,10 H (spillstopp kl. 2040)

Irsk, Premier Division. Det er kun fire poeng som skiller disse to klubbene på tabellen før fredagens kamp i den irske hovedstaden, men disse lagene opplever vidt forskjellige sesonger.

Cork City havnet på annenplass i den irske toppserien sist sesong, men nå befinner de seg kun en plass over nedrykkssonen. Laget, som vanligvis kjemper om en plass i Europa, må nå slåss for å unngå nedrykk. St. Pats på sin side ligger på øvre halvdel av tabellen, og de vil med en seier i fredagens hjemmekamp klatre opp i ryggen på Derry City og Bohemian FC som ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

Vertene tapte knapt 1–0 i forrige serierunde mot ligaleder Dundalk. Det var en bra prestasjon av St. Pats, og spiller de mot Cork slik de gjorde mot Dundalk tror jeg det er mulig å ta tre poeng i fredagens match.

Hjemmelaget trenger en seier nå. De har nemlig kun vunnet én av de siste seks kampene. På hjemmebane har de likevel en sterk statistikk, hvor de står med 5-2-3.

Cork står uten seier mot St. Pats i de tre siste kampene, og jeg tror heller ikke at de tar tre poeng fredag. De har tapt de to siste bortekampene sine. Forrige fredag tapte de 0–2 mot Shamrock, og mandag gikk gjestene på nok et 0-2-tap. Denne gangen mot Bohemians i ligacupen.

Bortelaget har nå tapt tre av de fire siste kampene, og de har kun scoret én gang i denne perioden. Det var mot UCD som nå har tapt ni kamper på rad og ligger nest sist på tabellen.

Jeg har troen på hjemmelaget her. De kan ta sin andre seier mot Cork denne sesongen. I februar slo de gjestene 1–0 på Richmond Park, og jeg tror de kan gjenta den prestasjonen, for Cork har ikke blitt noe bedre siden den gang. Jeg går for hjemmeseier til finfine 2,05 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

Fredagens dobbelttips er Brøndby + St. Patricks. Denne kombinasjonen gir flotte 3,59 i odds. Spillestopp kl. 1855.

