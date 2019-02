Fredagsdobbel til over fem ganger pengene

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi har et velfylt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles en interessant kamp i Championship i England, hvor Preston tar imot Derby hjemme på Deepdale, i tillegg er det kamper fra fransk Ligue 1, spansk La Liga og tysk 1. Bundesliga. Det er også full serierunde på nest øverste nivå i Frankrike og Nederland. På ishockeyfronten tilbys det kamper fra en rekke europeiske ligaer, og natt til lørdag spilles det åtte kamper i NHL.

Hannover 96 – RB Leipzig - handikap fulltid 1-0 - B 2,30 (spillestopp kl 20.25)

Det er krise i Hannover 96. De har tapt de to første kampene etter vinterpausen. De tapte 0–1 mot Bremen i den første kampen, og forrige helg fikk de juling av Dortmund (1-5). Dermed har laget nå åtte kamper på rad uten seier, og i denne perioden har de sluppet inn 19 mål og kun scoret fire.

Trener Thomas Doll håper at laget skal prestere bedre på hjemmebane, men det er ingen grunn til å tro det. Hannover 96 er nemlig det svakeste hjemmelaget i Bundesliga denne sesongen. De har kun vunnet to av ni kamper foran egne fans så langt, og de har ikke klart å score i de fire siste kampene hjemme på HDI Arena.

Laget ligger nå på nest sisteplass med kun elleve poeng. Jeg tror de skal få det tøft mot et Leipzig-lag som er i form.

Det vil være direkte galt å påstå at Leipzig har vært veldig gode på bortebane denne sesongen, for det er ikke sant, men de har vist bedre takter på hjemmebane enn Hannover har vist hjemme. Spesielt offensivt. Spillere som Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen og Timo Werner kan gjøre livet surt for Hannover-forsvaret i kveld.

Seieren mot Düsseldorf i forrige serierunde viste at Ralf Rangnick sine menn kan vise muskler mot de svakere lagene i Bundesliga. De ligger nå på fjerdeplass med 34 poeng, og de trenger en seier for å henge med i toppen.

Leipzig banket Düsseldorf 4–0 på bortebane forrige helg, og jeg tror de kommer til å kjøre over Hannover fredag. Oddsen på at de vinner med to mål eller mer er 2,30. Denne kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Kilmarnock – Hearts H 2,30 (spillestopp kl 20.40)

Kilmarnock ligger helt oppe på tredjeplass i den skotske toppserien. Det er kun målforskjellen som skiller dem fra Steven Gerrards Rangers som innehar annenplassen. '

Kilmarnock viser glimrende form. De er ubeseiret i de seks siste kampene, hvorav fire av dem er vunnet. I forrige hjemmekamp slo de tabellnabo Rangers 2–1 på Rugby Park.

Hearts har imidlertid vært et lag Kilmarnock har slitt mot. De har tapt to av de tre siste ligakampene på hjemmebane mot Edinburgh-klubben.

Formen til vertene er strålende. Kilmarnock har vunnet fem strake hjemmekamper. De har aldri tidligere vunnet seks hjemmekamper på rad i Scottish Premiership.

Hearts har vunnet fire av de fem siste kampene sine. Sist helg vant de 2–0 mot St. Johnstone på Tynecastle. Det var en bra kamp av Edinburgh-klubben.

Hearts fikk en god start på sesongen og ledet den skotske toppserien lenge før skader på sentrale spillere som Berra, Souttar, Naismith og Ikpeazu ødela for dem. De har vist fremgang i de siste kampene, men har fått problemer når de har møtt topp seks-lagene.

Med Souttar, Berra og Smith tilbake i forsvaret, så vil Hearts være mer solide defensivt, tror jeg. De får imidlertid noe å bryne seg på fredag. Kilmarnock er et sterkt angrepslag. Statistikken viser at de har scoret 34 mål på 23 ligakamper denne sesongen.

14 av disse var Greg Stewart nest sist eller sist på, og han har akkurat forlatt klubben. Spørsmålet er hvem som skal fylle hans sko. Conor McAleny har kommet på lån fra Fleetwood, men den 26 år gamle spissen har kun scoret seks mål på 52 kamper siden starten av 2017-2018-sesongen.

Eamonn Brophy og Jordan Jones har scoret tolv mål til sammen, og de må heve seg etter at Stewart gått fra klubben. Killie må uansett tette igjen bakover. Der har de vært solide. De har kun sluppet inn to mål på de fire siste kampene.

Killie har hatt et par tøffe kamper de siste ukene mot Rangers og Aberdeen. Nå må de slå lagene under dem på tabellen hvis de skal være med å kjempe om tittelen i Skottland.

Steve Clarke sitt lag har gjort Rugby Park til et fort denne sesongen. De har vunnet de seks siste kampene der, og de har kun tapt to kamper hjemme hele sesongen.

Hearts har ikke imponert på bortebane. De har bare vunnet én av de siste seks kampene på fremmed gress. Edinburgh-gjestene har vist fremgang i de siste kampene, men jeg tror likevel de taper mot et Kilmarnock-lag som kjemper om tittelen denne sesongen. Oddsen på Kilmarnock er flotte 2,30. Denne brukes i en dobbel.

Fredagens dobbel er Kilmarnock + tomålsseier eller mer til Leipzig mot Hannover. Denne kombinasjonen gir hele 5,29 i odds. Spillestopp klokken 2025.



