Fredrikstad har fått opp farten

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. De to siste kvartfinalene i fotball-VM skal avgjøres og i Eliteserien tar Rosenborg imot Kristiansund hjemme på Lerkendal. Det er kamp i OBOS-ligaen og det er en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen. Allsvenskan er også i gang igjen og det er tre kamper i denne lørdag. Ellers er det også flere kamper i Afrikamesterskapet og det er kvartfinale mellom Uruguay og Peru i Copa America.

Nardo – Fredrikstad B 1,57 (spillestopp kl 15.55)

Post Nord-ligaen, avdeling 1. Nøyaktig ni måneder tok det før Fredrikstad var tilbake på toppen av en tabell. Etter forrige helgs 3-1-seier mot Bryne leder de 2. divisjon avdeling 1 – ett poeng foran Stjørdals-Blink som spilte 2–2 mot Egersund søndag. Forrige gang østfoldingene toppet tabellen var i fjor – før laget reiste til Raufoss 23. september, i serieomgang 21.

Fredrikstad fikk en rufsete start på sesongen, men opprykksfavoritten har nå fått opp farten. De er ubeseiret i de fem siste kampene, og de har tre seire på rad før bortekampen mot Nardo i Trondheim.

Alle seirene har kommet mot lag fra nedre halvdel av tabellen.

Etter en bra start på sesongen har Nardo nå tre kamper på rad uten score. De tapte 0–4 borte mot Hødd for tre uker siden, deretter spilte de 0–0 hjemme mot Stjørdals-Blink. I forrige serierunde tapte de 0–4 mot Arendal.

Nardo ligger på åttendeplass, men det er jevnt og de er bare to poeng bak fjerdeplassen. Nardo har ikke tapt hjemme serien og kan blant annet vise til 0–0 mot serietoer Stjørdals/Blink, 3-2-seier mot Bryne som var opprykkskandidat før sesongen og ikke minst 2-0-seier mot Kvik Halden.

Hjemme på Nissekollen har de 2-3-0 og 7–4 i målforskjell hjemme i Trøndelag. Bjørn «Bummen» Johansen vet at østfoldingene får en tøff match i Trondheim, hvor de skal spille på en trang gammel kunstgressbane. Men de møter et noe svekket trønderlag i denne kampen.

I 0-4-tapet mot Arendal sist fikk nemlig Nardos viktige midtstopper Vebjørn Vinje rødt kort. Han er en nøkkelspiller hos trønderne og vil bli savnet mot FFK. Nardo mangler også et par andre spillere før lørdagens kamp mot serielederen.

Kjell Rune Sellin og Andreas Hagen trente forsiktig på torsdag, men skal være klare til kampen lørdag. Bergenseren Tim Nilsen har seks scoringer på de tre siste kampene for FFK, og jeg tror han og Fredrikstad fortsetter den fine flyten i Trondheim. FFK skal kunne påføre Nardo sitt første hjemmetap. Oddsen er 1,57. Den er selvsagt for lite til å brukes som singel, men funker bra i en dobbel.

HJK Helsinki – Kuopio PS H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Toppoppgjør i finsk Veikkausliiga. HJK Helsinki og KuPS er blant favorittene til å vinne den finske toppserien denne sesongen, men HJK har ikke akkurat fått noen drømmestart på sesongen.

De regjerende ligamesterne har hevet seg etter at Toni Koskela erstattet Mika Lehkosuo i mai, og de har et godt overtak på KuPS i innbyrdes oppgjør. KuPS har kun vunnet én av de ni siste kampene mot hovedstadslaget.

HJK var ubeseiret i seks hjemmekamper på rad før de tapte 0–1 i toppoppgjøret mot Honka. Det var fjerde hjemmekampen på rad uten seier for det finske hovedstadslaget. De håper å ta sin første hjemmeseier siden april i lørdagens match.

HJK har tatt tolv poeng på syv hjemmekamper så langt. Det er en beskjeden poengfangst, men det er likevel det best i divisjonen.

KuPS ligger på tredjeplass før kampen på Telia 5G -areena, ett poeng bak serieleder Honka som har en kamp mindre spilt. Gjesteneer et av de sterkeste offensive lagene i Veikkausliiga. De har scoret 22 mål på 13 kamper.

De kommer ti hovedstaden med tre seire på de fire siste kampene, og de har kun tapt én av sine seks bortekamper så langt.

Jeg tror de går på sesongens andre bortetap mot et HJK-lag som har løftet seg etter trenerskifte i mai. HJK har også et meget godt tak på KuPS, og jeg går for hjemmeseier ti 1,75 i odds. Spillestopp er k. 1555.

Lørdagens dobbelttips er Fredrikstad + HJK. Denne kombinasjonen gir deilige 2,75 i odds. Spillestopp er kl. 1555.

