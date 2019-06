Fredrikstad kan støte på uventet tøff motstand

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagen er endelig kommet – og hvilken kamp vi skal få være vitne til i kveld! Tottenham og Liverpool møtes – i Champions League-finale – klokken 21:00. Vi gleder oss stort. Til kampen vil vi komme med tre tips! Ved siden av dette spilles det en kamp i Obos-ligaen, mens Allsvenskan kjører full runde.

Moss – Fredrikstad 3,65 – 3,70 – 1,65 B (spillestopp kl. 1555)

2. divisjon, avdeling 1. Østfold-derby på Melløs. Moss fikk en god start på årets sesong. De vant mot fjorårets OBOS-lag Levanger 2–0 på bortebane i serieåpningen, deretter tapte de 1–2 hjemme mot Nardo. De slo raskt tilbake og tok tre poeng mot Sola og hardtsatsende Egersund. Så sa det stopp.

På de fire siste kampene har de tapt mot Arendal (0-3), Kvik Halden (1-4), Kongsvinger (1-2 i cupen) og Hødd (2-4).

Å spille hjemme har ikke vært noen fordel for Moss. På Melløs står de med tre tap og bare én seier så langt, og mossekråkene har allerede tapt et Østfold-derby på hjemmebane. Kvik tok med seg alle poengene til Halden da de vant 4–1 her på 16. mai.

Det er mye nytt i Moss denne sesongen. Marijo Jovic er ny trener, og han har hentet inn flere nye spillere. Shadi Ali, Stian Andersen og Muqkurtaj kommer alle fra Fram Larvik. Alagie Sanyang er en annen nykommer, han kommer fra Asker.

De har likevel beholdt noen av profilene fra sist sesong, blant annet Thomas Klaussen som er i gang med sin 11. sesong i Moss. Rene Elshaug og Remi Svindland er to andre som var viktige hos mossekråkene. Sistnevnte sto over Hødd-kampen på grunn av sykdom, men er tilbake mot FFK.

Fredrikstad trenger å komme seg tilbake på vinnersporet om de skal henge med i opprykkskampen. Etter tre strake seire mot Arendal, Byåsen og Stjørdals Blink ble det bråstopp på bortebane mot Brattvåg forrige helg. De tapte kampen på Sunnmøre 2–3.

FFK har en solid statistikk mot Moss de seneste årene. Laget fra plankebyen er ubeseiret i de syv siste kampene mot mossekråkene, og de vant begge kampene sist sesong, uten å slippe inn mål. Aristokratene har ikke tapt mot Moss siden oktober 2003, og jeg tror heller ikke at de taper lørdagens match.

Håvard Åsheim var tilbake på feltet denne uken, men trenger noen økter i full trening før han er klar for kamp igjen. Det samme gjelder Leo Olsen som nå er tilbake i trening. Oscar Lopez Borgersen og Sakari Mattila er som kjent ute til over sommeren.

Denne matchen blir jevn. Denne typen lokalderby lever ofte sitt eget liv, uavhengig av tidligere resultater og form, men Fredrikstad bør likevel være best.

Fram Larvik – Asker 1,73 – 3,85 – 3,15 H (spillestopp kl.

2. divisjon, avdeling 2. Fram er råsterke hjemme i Larvik. De står med tre seire og én uavgjort på de fire første hjemmekampene sine og har imponerende 13–4 i målforskjell.

Vestfoldingene har vunnet mot Elverum (3-1), Sotra (3–1) og Senja (6-1). Det eneste laget som hittil har fått med seg poeng fra Framparken er serietoer Grorud (1-1).

Etter tre seire på rad tapte Fram sist helg. De tok ledelsen allerede etter 20 minutter borte mot Alta, men finnmarkingene snudde kampen og vant 3–2.

Før helgens kamper ligger Larvik-laget på fjerdeplass med 13 poeng, fire poeng bak Kjelsås som topper tabellen. De trenger tre poeng mot Asker om de skal henge med i toppen.

Asker befinner seg i andre enden av tabellen. De har fått en elendig start på sesongen og ligger på nest sisteplass med kun fem poeng. Sist helg tapte de 0–4 hjemme for naboene fra Bærum. På bortebane har de bare tatt ett poeng på tre kamper.

De tapte 0–2 i en treningskamp mot Fram like før seriestart, og jeg tror de taper igjen.

Fram mangler Bjørntvedt Olsen. Han er ute i minst to uker til på grunn av en trøblete lyske, mens Pereira er usikker til lørdagens kamp.

Asker må klare seg uten Juhansen, Solberg, Svensson og Fallås Dahl med skader. Fuhre er suspendert.

Kampen blir tøff, for Asker trenger nå en seier for å komme seg bort fra bunnstriden i avdelingen. Det står 2-0-1 i innbyrdes oppgjør i Larvik.

Jeg tror hjemmesterke Fram tar alle tre poengene her. 1,73 i odds er bra betalt for et lag som har vært bunnsolide på eget gress.

Lørdagens dobbelttips er Fredrikstad + Fram Larvik. Denne kombinasjonen gir 2,85 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

