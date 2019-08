Fulham begynner reisen mot Premier League på en god måte

Som vi har ventet på slike lørdager som denne i løpet av sommeren! To herlige oppgjør spilles i Eliteserien. På den engelske balløya går det virkelig hett for seg denne lørdagen. Det spilles nemlig hele ti kamper i Championship. Det er en kamp i Obos-ligaen mellom Skeid og Ålesund. Milan og Manchester United skal spille mot hverandre i Cardiff. Bare å sette seg til i godstolen nå folkens!

Barnsley - Fulham B - 2,10 (Spillestopp 15:55)

Fulham tar reisen fra London til Oakwell Stadium og kamp mot Barnsley i kamp 11.



Det var to divisjoner mellom disse to lagene sist sesong. Barnsley rykket opp fra League One, Fulham ned fra Premier League. Barnsley endte på andre plass etter Luton, og rykket direkte opp, etter en meget bra sesong. Laget var bunnsolid hjemme, og tapte ingen kamper på 23 spilte! De fleste spår Barnsley ned igjen, men vi vet at laget har kvaliteter, og vil se noen kamper før vi henger oss på pessimistene. Norsk Tipping rangerer Barnsley sist av de 24 lagene. Barnsley har vunnet fire av fem kamper i oppkjøringen, men tapte generalprøven før seriestart hjemme mot det nyopprykkede Premier Leaguelaget Sheffield United med 1-4.

Luke Thomas har kommet inn dørene. Samuel Radlinger og Mads Andersen er også verdt å nevne av det laget har hentet inn.



Fulham rykket ned fra Premier League sist sesong. Laget var svake på det øverste nivået, og nedrykket var klart mange runder før serieavslutningen. Fulham vant bare en kamp av 19 spilte på fremmed gress på det øverste nivået sist sesong. Dette må kraftig forbedres om målsetningen om opprykk skal innfris. Motstanden blir dog vesentlig forandret fra toppdivisjonen, til etasjen under. Laget har også dyktige Scott Parker som manager og skal bli spennende å følge. Det er ikke noe automatikk i denne ligaen, men 46 knallharde kamper som krever enormt av spillere og støtteapparat. Fulham har slått Brighton 2-1 i sommer, men det er eneste seier på fire spilte i oppkjøringen. Laget har dog matchet tøft, og blant annet tapt knepent mot West Ham og portugisiske Porto.

Begrunnelse B: Vi tror hjemmelaget får det tøft i år. Fulham ble et nummer for svake i fjorårets Premier League. Det er dog ingen tvil om at den troppen laget hadde i fjor, minus noen spillere som har forlatt Graven Gottace, duger bedre i Championship. Fjorårets bortestatistikk var ikke pen, men husk at londonlaget vant 12 av 23 bortekamper sist de var i denne divisjonen. Vi tror de får en god start og slår Barnsley, som vi tror får det veldig tøft i år.

