Fulham bryter den dårlige bortetrenden

Det er et innholdsrikt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles blant annet kamper i den danske Superligaen, i Championship og i fransk Ligue 1. Det er også seriestart i spansk La Liga, hvor Barcelona møter Athetic Bilbao i Baskerland. Det er ikke bare i Spania det braker løs denne helgen. Fredag tjuvstarter tysk Bundesliga med godbiten Bayern München – Hertha Berlin. Ellers er det fulle serierunder på nest øverste nivå i Østerrike, Frankrike og Nederland.

Huddersfield Town - Fulham B 2,75 (spillestopp kl 20.40)

Verken Huddersfield eller Fulham har fått noen god start på tilværelsen i Championship etter nedrykket i vår. Huddersfield scoret kun 22 mål på 38 kamper i Premier League sist sesong, og problemene foran mål har fortsatt etter nedrykket til Championship.

Huddersfield har kun scoret seks spillemål på de 17 ligakampene sine under manager Jan Siewert. Begge målene denne sesongen har kommet på straffespark fra Karlan Grant. Hjemmelaget må skjerpe seg offensivt om de ikke skal havne i nedrykkskampen i Championship denne sesongen, tror jeg.

Før fredagens kamp mot Fulham ligger de på 19.-plass med kun ett poeng på de to første kampene. Jeg tror det er mer trøbbel i vente for Huddersfield fredag.

Huddersfield-manager Jan Siewert er tvunget til å gjøre endringer på laget etter at midtbanestjernen Aaron Mooy ble solgt til Brighton på Deadline Day. Den innlånte Chelsea-spilleren Trevoh Chalobah skal antakeligvis forsøke å erstatte den australske landslagsspilleren. Det blir interessant å se om han er klarer det.

Siewert vil trolig også ta med Steve Mounie og Rajiv van La Parra i troppen til kampen mot Fulham. Begge spilte de 13 siste minuttene i ligacuptapet mot Lincoln City på tirsdag. Midtbanespilleren Juninho Bacuna kan være tilbake på banen fredag.

Huddersfield Town har enelendig statistikk mot Fulham. De har kun vunnet én av de siste 13 kampene mot London-klubben. Fasiten viser 1-4-8. Den eneste seieren kom på John Smith's Stadium forrige sesong. Den kampen vant Huddersfield 1-0.

Fulham har et slagkraftig lag, og jeg mener de skal være i stand til å kjempe i toppen av Championship denne sesongen. De har en solid midtbane med spillere som Tom Cairney, Harry Arter og Stefan Johansen. De har også et spennende spisspar i den serbiske landslagsspissen Aleksandar Mitrović og innlånte Ivan Cavaleiro fra Wolverhampton. De hentet også inn Cardiff-spissen Bobby Reid og mitbanespilleren Harrison Reed fra Southampton på Deadline Day. Begge vil sørge for større redde i troppen.

Fulham slet på bortebane sist sesong. De vant kun én bortekamp i Premier League hele forrige sesong. De fikk også problemer i serieåpningen borte på Oakwell. London-laget tapte 0-1 etter at Luke Thomas scoret kampens eneste mål etter 13 minutter. I forrige kamp slo de Blackburn 2-0 hjemme på Craven Cottage.

Jeg tror de kan få bukt med bortemarerittet sitt i fredagens kamp på John Smith's Stadium.

Fulhams midtbanespiller Josh Onomah som kom fra Tottenham i forrige uke da stortalentet Ryan Sessegnon gikk andre veien, kan være med i troppen til kampen mot Huddersfield.

Scott Parker sine menn var ikke i aksjon i ligacupen på tirsdag. De stiller derfor uthvilte til fredagens kamp. Huddersfield virker rett og slette tamme. Jeg tror Fulham har mest å by på i denne kampen, særlig offensivt. 2,20 i odds på gjestene fra London funker som singeltips, mener jeg.

