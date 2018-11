Fulham er et bedre lag enn Huddersfield

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball fra Åråsen når Lillestrøm tar imot Bodø/Glimt til en ekstremt viktig kamp i bunnstriden. I Premier League er det bunnkamp mellom Huddersfield og Fulham og i Spania jakter Espanyol på 2.-plassen dersom de vinner kveldens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao. I Sverige spilles det fire kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. Sivert Heltne Nilsen og hans Horsens møter Vejle borte i mandagens kamp fra den danske superligaen. Og så er det duket for en real toppkamp mellom publikumslagene Hamburger SV og FC Köln i 2. Bundesliga. I NHL spiles det fem kamper natt til tirsdag.

Huddersfield Town – Fulham B 2,95 (spillestopp kl 20.55)





Statistisk sett er andre sesong-syndromet en myte, men ikke prøv å fortelle det til Huddersfield-fansen i øyeblikket. Klubben overlevde den første sesongen i Premier League mot alle odds sist sesong, men denne sesongen ligner laget en nedrykkskandidat.

Forrige sesong tapte Huddersfield 0–3 mot Watford, og dermed har de nå spilt ti Premier League-kamper på rad uten seier. I alle turneringer er de uten seier i 15 kamper på rad. De har ikke vunnet en kamp siden midten av april.

Ikke overraskende gjør dette at laget ligger helt i bunn av Premier League-tabellen. De har så langt kun tatt tre av 30 mulige poeng. Før mandagens match hjemme på John Smith's Stadium er de tre poeng bak Newcastle som er på plassen over nedrykksstreken.

De har den dårligste målforskjellen i Premier League sammen med mandagens motstander Fulham. Begge lagene har 17 minusmål. Problemet til Huddersfield denne sesongen har vært å score mål. David Wagners menn har kun scoret fire mål på ti kamper.

Hjemme i Yorkshire har de enå ikke scoret en eneste gang. Dersom de noen gang skal få hull på den verkebyllen, så må det være mot Fulham. Hos London-klubben renner målene inn. De har sluppet inn 28 mål hittil denne sesongen. Det er mest av samtlige lag i Premier League.

Fulham rykket opp til Premier League igjen denne sesongen, og det var store forventninger til laget fra Craven Cottage. Laget investerte tungt i løpet av sommeren, men over én milliard kroner i nye spillere har ennå ikke lønnet seg. Sist helg fikk de bank av Bournemouth og atpte 0–3. Dermed har de tapt fire kamper på rad i Premier League nå.

Jeg mener likevel det er noe uforløst over Fulham. De har flere sterke offensive spillere, blant andre André Schürrle, Alexandar Mitrovic, Ryan Sessegnon og Jean Seri. Problemet til London-klubben er bakover på banen. For det nytter ikke å slippe inn mål i det tempoet de gjør, hvis de har tenkt å spille i Premier League også neste sesong.

Det går an å angripe denne kampen på to måter. Det går an å mene at Huddersfield vil få sjansen til å score mål et svakt Fulham-forsvar, men jeg velger å se det annerledes. Jeg tror Fulham er skarpere skodd offensivt enn Huddersfield, og at de klarer å score mer mål enn Huddersfield mandag kveld. Vertene har tross alt ikke scoret på hjemmebane denne sesongen.

Fulham er ubeseiret i de siste elleve ligakampene mot Huddersfield. Disse to lagene møttes sist gang i Championship i 2016-2017-sesongen. Den gangen vant Fulham begge kampene mot The Terriers og målforskjellen var solide 1–9.

Huddersfield har spilt syv hjemmekamper i Premier League på rad uten å score. Siden de scoret mot Watford tilbake i april har de hatt 76 skudd på mål hjemme på John Smith's Stadium uten å få ballen i nettet.

Huddersfield får tilbake Terence Kongolo, Tommy Smith og Rajiv van La Parra fra skader og Abdelhamid Sabiri er frisk igjen etter sykdom. Terriers-boss David Wagner mangler bare Danny Williams til kampen mot Fulham.

Gjestene får tilbake midtbanespilleren Kevin McDonald som var suspendert i ligacupen mot Manchester City. Forsvarsspilleren Joe Bryan er eneste på skadelisten før bortekampen i Yorkshire.

Dersom man ser på formen til disse to lagene ligger det an til å bli en kamp i Championship neste sesong. På 20 kamper til sammen har disse to lagene kun én seier til sammen. Huddersfield har ikke scoret på hjemmebane hittil, og de scorer heller ikke noe særlig på bortebane. Det er mulig de klarer å score på Fulham, det gjør jo alle, men jeg tror Fulham har potensial til å score flere mål. Jeg tror mest på Fulham-seier. 2–1 eller 3-1, kanskje? Oddsen på Fulham er 2,95.

