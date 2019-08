Full krise hos AGF og David Nielsen

Det er et flott langoddsprogram denne mandagen. Lillestrøm og Mjøndalen spiller den siste kampen i den 17. serierunden i Eliteserien, i tillegg spilles det spennende kamper både i Allsvenskan og i den danske Superligaen. Ellers er det tyske cupkamper, portugisisk toppserie og russisk Premier Liga på oddsmenyen. For de tennis-interesserte er det en rekke spillobjekter fra WTA-turneringen og ATP-turneringen som spilles i Cincinnati.

Sønderjyske – AGF B 2,90 (spillestopp kl 18.55)

Det er krise i AGF. Etter fire serierunder ligger den tidligere Godset- og Nest-Sotra-treneren David Nielsen sitt mannskap nede på tredje sisteplass med kun ett poeng.

Sønderjyske har fått en bedre start på sesongen. Laget fra Haderslev gikk på sitt første tap i forrige serierunde da Ståle Solbakken og FC København vant 2–1.

Selv om Glen Riddersholms mannskap tapte, så fikk de enda en gang vist at de har kvaliteter i laget, og at de er et bra kollektiv. Med syv poeng på kontoen etter fire serierunder ligger Sønderjyske på sjetteplass, og de virker gode nok til å henge med i toppen.

Det virker som Riddersholm har funnet en startellever som fungerer. Det er slutt på å rotere på laget slik han gjorde sist sesong. Nykommerne Mads Albæk, Patrick Banggaard og Rilwan Hassan har alle gått rett inn på laget. Albæk og Hassan har funnet seg godt ti rette i Haderslev, men Banggaard er ennå ikke helt innspilt. Likevel virker det som Ridderholm vil gi ham tid.

Det er ett ord som beskriver seriestarten til David Nielsen sitt lag: Katastrofe. Århusianerne skulle være med å kjempe i toppen denne sesongen, men i stedet ligger laget tredje sist med bare ett poeng.

Krisen nådde sitt klimaks da AGF tapte 1–2 borte David Nielsens tidligere klubb, Lyngby. AGF ledet 1–0 til pause, men rotet vekk ledelsen i løpet av tre minutter i annen omgang.

Laget fra Danmarks nest største by har møtt tøff motstand i kampene før nederlaget mot Lyngby. De har tapt med ett mål mot de to topplagene, FC Midtjylland og FC København. David Nielsen & Co. har ikke råd til et nytt tap mandag, da vil de få problemer med å tette gapet opp ti topp seks-lagene.

Sønderjyske skal være en motstander som passer dem bra, iallfall om man studerer statistikken.

AGF har hatt et meget godt tak på Sønderjyske de siste sesongene. De vant samtlige fire kamper mot Sønderjyske sist sesong, og de har totalt fem seire på rad mot laget til Riddersholm.

Gjestene har også vært solide i Haderslev. AGF har vunnet alle de tre siste kampene der, og de har ikke tapt borte mot Sønderjyske på de siste syv oppgjørene.

Sønderjyske har definitivt kommet best i gang med sesongen av disse to lagene. AGF har slitt offensivt, hvor tidligere Sarpsborg-spiller Patrick Mortensen ennå ikke har kommet på scoringslisten. Nå mister David Nielsen også et av sine offensive alternativer. Tobias Sana går til IFK Göteborg med umiddelbar virkning etter to sesonger på Jylland.

AGF har fortsatt et bra lag, og motgangen må jo snu en eller annen gang for århusianerne. Med unntak av kollapsen mot Lyngby har de spilt jevnt med lagene i toppen. Jeg tror de tar sesongens første trepoenger mandag kveld. Borteoddsen er 2,90.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!