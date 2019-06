Full tillit til Molde på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong byr på seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten ble som kjent delt ut på lørdagens tippekupong og er derfor på "kun" ca 350 000 kr på søndagskupongen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 19.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Molde - Brann

Molde tok sesongens tredje borteseier på sju kamper, da kriserammede Strømsgodset ble slått 4-0 i Drammen forrige lørdag. Det resultatet lyver nok litt, Molde var ekstremt effektive i den kampen og ledet faktisk 4-0 allerede til pause. Forrige onsdag røk laget på hodet ut av cupen etter sjokksifrene 0-4 på Color Line i Aalesund. Hjemme på Aker stadion står Molde med full pott og 18 poeng på de seks første hjemmekampene. Har tre poeng ned til Odd på 2. plass og fem poeng ned til Bodø/Glimt på tredje, men begge disse to har to kamper tilgode på Molde. Førstekeeper Andreas Linde er fortsatt ute, ellers er det kun langtidsskade på Eirik Ulland Andersen.

Det murres blant Brann-spillerne for tiden og onsdag gjorde Brann en skrekkelig cupkamp borte mot Ranheim og 0-4 tap. Gjorde også en meget svak hjemmekamp mot Lillestrøm forrige søndag, men berget i det minste seieren. Ligger tross svake prestasjoner i det siste, på 4. plass i serien. Sju poeng opp til Molde med likt antall kamper spilt. Daouda Bamba er vraket fra Brann-troppen etter å ha blåst ut sin frustrasjon mot Lars Arne Nilsen i et intervju med Eurosport. Forøvrig har Brann skadefritt mannskap.

Brann har en fryktelig statistikk i Molde. Det står 10-1-0 på de elleve siste tilsvarende i Rosenes by. Og i tillegg er misnøye i Brann-leiren om dagen. Vi tror på hjemmeseier. H.

2. Bodø/Glimt - Odd

Toppkamp på Aspmyra mellom to av sesongens store positive overraskelser. Glimt tapt 1-2 hjemme mot Brann i siste seriekamp før landslagspausen, men har to strake etter pausen. Imponerende bortekamp mot Viking sist søndag og svært fortjent 4-3 seier. Glimt er på 3. plass med 23 poeng, er fem poeng bak serieleder Molde, men har to kamper mindre spilt. Solide 4-1-1 hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knutsen kan glede seg over skadefritt mannskap.

Odd har tatt seg til kvartfinale i cupen. Måtte dog har ekstraomganger både borte mot Sandefjord i 3. runde og Kristiansund i 4. runde, men vist styrke ved å avgjøre begge. Midtbaneplaymaker Fredrik Oldrup Jensen har blitt spart i begge cupkampene. Innledet etter pausen med en svak prestasjon borte mot Sarpsborg 08 og tapte fortjent 0-2. Forventet hjemmeseier mot et svekket Haugesund sist søndag. Ligger på 2. plass med 25 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Molde. Variable 2-1-2 på fem spilte bortekamper. Fagermo har skadefri tropp til disposisjon.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende oppgjørene i Bodø. Vi tror ikke formsterke Glimt taper denne. HU.

3. FK Haugesund - Vålerenga

Uten stjernespillerne Ibrahim Wadji og Alexander Stølås ble det som ventet for tøft for Haugesund borte mot Odd sist søndag. Det endte med 1-3 tap. Måtte ha ekstraomganger hjemme mot Strømmen i cupen i midtuken, men avgjorde i ekstraomgangene. Svært spesielle 1-4-1 på seks spilte hjemmekamper. Ligger på 8. plass på tabellen med 16 poeng. I tillegg til Wadji og Stølås, er også Joakim Våge Nilsen ute med hoftetrøbbel.

Vålerenga gikk på et meget overraskende 0-3 tap hjemme for Lillestrøm i den siste seriekampen før pausen, og har ikke fått skikk på tingene etter pausen. 0-3 borte mot Rosenborg for 14 dager siden, ble etterfulgt av en pinlig cupexit borte mot Bærum. Skuffende med kun ett poeng hjemme mot Sarpsborg 08 sist søndag. Holder dog fortsatt 5. plassen, men er hele ti poeng bak serieleder Molde. Svært moderate 1-2-3 på seks spilte bortekamper. Tollås Nation er fortsatt ute, men stopperkollega Johan Lædre Bjørdal er tilbake etter karantene.

Haugesund har kun ett hjemmetap hittil og vi tror ikke de taper denne. HU.

2-1-0 på de tre siste i Haugesund.

4. Lillestrøm - Tromsø

Lillestrøm gjorde en anstendig bortekamp mot Brann sist søndag, men endte likevel opp med på tape 0-1. Er et avc mange lag som er involvert i bunnstriden i øyeblikket. Ligger på 12. plass med 12 poeng og har kun ett poeng ned til Mjøndalen på kvalik. Moderate 2-1-3 på seks spilte hjemmekamper på Åråsen. Thomas Lehne Olsen er fortsatt ute i lang tid. Sheriff Sinyan er klar igjen etter karantene.

Tromsø fortsetter klatringen og tok sin tredje strake seier når Rosenborg ble slått 1-0 på Alfheim forrige søndag. Gutan er dermed kommet seg opp på trygg grunn og ligger på 11. plass med 13 poeng. Bortsett fra langtidsskade Runar Espejord ser det bra ut med mannskapet. 2-1-3 totalt på bortebane.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende på Åråsen. Det er vanskelig å spå utfallet denne gang. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Mjøndalen - Viking

To strake borteseire mot hhv Grorud (1-0) og Kongsvinger (3-0) har sendt Mjøndalen til kvartfinalen i cupen. I serien går det ikke like bra, selv om det ble ett sterkt bortepoeng mot Ranheim sist søndag. Det var lagets andre strake 1-1 kamp. Ligger på kvalikplassen med 11 poeng, men kun målforskjellen skiller til sikker plass. Den viktige stopperen Sondre Solholm Johansen har pådratt seg fire gule kort og soner følgelig karantene her. Moderate 1-3-2 på seks spilte hjemmekamper.

Viking var ikke på fra start hjemme mot Bodø/Glimt forrige søndag og tapte tilslutt fortjent 3-4. Tok seg greit videre til kvartfinale onsdag etter å ha slått Stabæk 5-2 hjemme. Sterk borteseier mot Lillestrøm i forrige bortekamp, men fikk da spille nesten hele kampen mot ti mann. 2-1-3 på seks spilte bortekamper. Johnny Furdal var tilbake fra start i onsdagens cupkamp, og trener Bjarne Berntsen kan velge fra en skadefri tropp.

Vrien kamp dette. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Stabæk - Ranheim

Jan Jönsson måtte tåle hjemmetap for Tromsø i sin redebut som Stabæk-trener mandag for snaue 14 dager siden. Men Stabæk slo tilbake med en overraskende 1-0 seier borte mot Kristiansund sist søndag. Det var mot spillets gang, og Franck Bolis scoring på straffe i sluttminuttene var lagets første scoring på bortebane denne sesongen. Ligger dog fortsatt nest sist, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Samme Boli ble utvist i onsdagens cuptap borte mot Viking og soner følgelig karantene her. 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper. Ola Brynhildsen betegnes som usikker.

Ranheim innledet med kun ett poeng på de fire første seriekampene, men har hevet seg mye. Hang veldig bra med borte mot Molde for 14 dager siden, men endte opp med å tape 0-2. Hadde fortjent alle poengene hjemme mot Mjøndalen sist helg, men det endte 1-1. Overkjørte Brann i onsdagens cupkamp og tok seg til kvartfinale etter en overbevisende 4-0 seier. 2-1-3 på seks spilte bortekamper i serien. Ligger på 10. plass med 14 poeng. Det skal ikke være nevneverdige fravær i troppen.

3-2 til Stabæk i fjorårets seriekamp på Nadderud, men da fikk Ranheim en spiller utvist allerede etter 38 minutter. Hjemmelaget er svekket uten Boli. Vi spiller uansett H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Aalesund - Sandnes Ulf

De seks siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra OBOS-ligaen. Sensasjonelle cupbravader av Aalesund de siste ukene. Onsdag for ti dager siden, sendte laget Molde hodestups ut av cupen etter 4-0 seier hjemme. Sist onsdag vant laget straffesparkkonkurranse borte mot Rosenborg og tok seg til kvartfinale. Mellom disse to cupbragdene, kom dog laget første serietap for sesongen. Sist søndag endte det med 1-2 tap borte for Raufoss. Raufoss som ble lansert av undertegnede på langoddsen til praktfulle 3,75 i odds. Likefullt troner Lars Bohinens gutter øverst på tabellen med sine 29 poeng. Det er seks poeng ned til KFUM Oslo på 3. plass. Feilfrie -0-0 hjemme på Color Line stadion.

Variable Sandnes Ulf med rekken 4-5-3 på sine tolv første seriekamper. Det holder til en foreløpig 9. plass på tabellen med totalt 17 poeng, og det er kun to poeng opp til Start på 6. plass og playoff. Sleit seg til 3-2 seier hjemme mot Tromsdalen sist søndag. Er faktisk ubeseiret på bortebane hittil med 2-4-0.

4-0 til Aalesund i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Vi været en reaksjon for Aalesund borte mot Raufoss, men nå er det hjemmebane. H.

8. Jerv - Sandefjord

Det går i rykk og napp for Jerv hittil denne sesongen. Tok ledelsen 1-0 borte mot Nest Sotra sist søndag, men endte opp med å tape 1-4. Står med totalt 15 poeng etter rekken 3-6-3 på de tolv første seriekampene. Hjemme i grimstad viser tallene 2-3-0 og laget er altså fortsatt ubeseiret hjemme.

Sandefjord lå under 1-2 hjemme mot Ullensaker/Kisa når 60 minutter var spilt sist søndag. Toppscorer Pontus Engblom sørget egenhendig for både 2-2 og 3-2 fem minutter på overtid. I og med at serieleder Aalesund tapte sin kamp forrige helg, er Sandefjord nå kun to poeng bak Aalesund på sin andreplass. Bunnsolide 4-2-0 på bortebane hittil.

22. mai møttes lagene til 2. rundekamp i cupen her på J.J. Ugland stadion, da vant Sandefjord 2-1. Det er nok en viss U-fare i denne kampen, men vi tror Sandefjord vinner igjen. B.

9. Notodden - Strømmen

11 ganger pengene fikk du om du hadde spilte borteseier for Notodden mot Start forrige lørdag. Notodden hadde tatt fire poeng på sine elleve første seriekamper, før de smalt til med 3-0 seier borte mot Start forrige lørdag. Ligger likevel nest sist, men nå er det kun tre poeng opp til sikker plass. Hjemme på Notodden har det dog kun blitt ett poeng på de fem første hjemmekampene og kun to scorede mål.

Strømmen senket Eliteserielagene Bodø/Glimt og Lillestrøm i hhv 2 og 3. runde, men hadde på det tidspunktet ikke vunnet en eneste seriekamp. Den seieren kom endelig forrige søndag da godtgående Kongsvinger ble slått 2-0 hjemme. Står med magre sju poeng og har totalt 0-2-4 på bortebane. Holdt Haugesund til 0-0 etter ordinær tid i onsdagens 4. rundekamp i Haugesund, men tapte 0-2 etter ekstraomganger.

Strømmen måtte gå 120 minutter borte mot Haugesund onsdag. Det er på tide at Notodden tar sin første hjemmeseier og det må ha et voldsomt boost av borteseieren mot Start. H.

10. Skeid - Nest-Sotra

Kun to poeng på de sju siste seriekampene for nyopprykkede Skeid som nærmer seg nedrykkstriden. Ligger nå fjerde sist med sine 10 poeng, og har kun tre poeng ned til Notodden på direkte nedrykk. Det skyldes mest at laget presterer elendig på bortebane, der det kun er blitt ett poeng. Hjemme i Oslo er det kun blitt ett tap (2-3-1).

Nest-Sotra reiste seg etter cupfadesen hjemme mot KFUM Oslo forrige onsdag og snudde 0-1 til 4-1 seier i søndagens hjemmekamp mot Jerv. Steffen Landros elever tok dermed et lite steg vekk fra bunnstriden og ligger på 11. plass med sine 14 poeng. Kun to poeng er tatt på fem bortekamper (0-2-3), men de tre tapene har alle vært ettmålstap.

Denne er kinkig, men Skeid har kun tapt en hjemmekamp. HU.

11. Tromsdalen - Start

Det er tegn til bedring for den klare tabelljumboen i OBOS-ligaen. Fikk med seg ett poeng hjemme mot Nest-Sotra i forrige hjemmekamp, fulgte opp med en sensasjonell cupseier hjemme mot Sarpsborg 08. Men har ikke marginene med seg. Onsdag hadde laget 1-1 borte mot KFUM Oslo i cupens 4. runde, men fikk seiersmål mot to minutter på overtid. Søndag kom laget tilbake fra både 0-1 og 1-2 borte mot Sandnes Ulf, men fikk igjen seiersmål mot i sluttminuttene. Står med kun to poeng, men det er fortsatt ikke mer enn fem poeng opp til kvalikplassen.

Etter 0-2 borte mot Kongsvinger for 14 dager siden, fortsatt nedturen for ambisiøse Start med et meget overraskende 0-3 tap hjemme for Notodden sist lørdag. Dermed er avstanden opp til Sandefjord på direkte opprykk økt til åtte poeng, men Start har riktignok en kamp tilgode. Variable 2-0-2 på fire spilte bortekamper.

1-2 i tilsvarende oppgjør sist sesong. Her kan det skrelle til. HB.

12. Ullensaker/Kisa - KFUM Oslo

Ull/Kisa snudde 0-1 til 2-1-ledelse borte mot Sandefjord lørdag, men røk så på to sene baklengsmål. Gjorde også en meget solid hjemmekamp mot Rosenborg i 3. runde forrige onsdag, men røk 1-2 etter ekstraomganger. Det er bortebane som har vært problemet for Kisa hittil, kun fire poeng (1-1-4) på seks bortekamper er svakt. Hjemme på Jessheim er laget mye sterkere med 4-1-1. Ligger på 7. plass med totalt 17 poeng og har kun to poeng opp til Start på playoff.

Nyopprykkede KFUM Oslo innledet sesongen med kun ett poeng på de tre første seriekampene, men står med formidable 7-1-1 på de ni neste seriekampene. Har tatt seg helt opp på 3. plass på tabellen med sinee 23 poeng. Det skiller kun fire poeng opp til Sandefjord på 2. plass og direkte opprykk. Måtte dog slite for å ta seg videre i cupen onsdag og måtte ha overtidsmål for å slå Tromsdalen 2-1 hjemme. KFUM med 2-2-2 på seks spilte bortekamper.

Ullensaker/Kisa drar fordel av spillefri i midtuken og er sterke hjemme. Det ligger en reaksjon i luften for KFUM nå. H.

