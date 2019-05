Galaxy får trøbbel uten Zlatan

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på siste serierunden i fransk Ligue 1, hvor det fortsatt er spenning i nedrykkskampen. Høydepunktet sett med norske øyne er Norge sin første kamp i U20-VM i Polen, hvor de norske guttene møter Uruguay fredag kveld. I Frankrike er det første oppgjør mellom Troyes og Lens om retten til å spille mot laget som havner på kvalikplassen i Ligue 1. I tillegg er det fotball Tyrkia, Irland og Finland på menyen. Natt til lørdag spilles det tre kamper i MLS.

Orlando City SC – Los Angeles Galaxy 1,70 – 3,60 – 3,45 H (spillestopp kl. 0055)

Etter tre tap på rad slo Orlando City tilbake sist helg, da de knuste Cincinnati 5–1.

Florida-laget kan ta sin andre seier på rad natt til lørdag når de møter et LA Galaxy-lag som har tapt de fire siste kampene sine og mangler toppscorer Zlatan Ibrahimovic. Den tidligere Manchester United-angriperen er suspendert på grunn av voldelig oppførsel i kampen mot New York City.

Cincinnati tok ledelsen i Florida, men det sto 1–1 til pause etter at Akindele utlignet i det 37. minutt. Orlando City dominerte totalt i andre omgang og gikk opp i ledelsen fem minutter etter pause etter en scoring av Nani. Den tidligere Manchester United-spilleren økte til 3–1 etter kanppe 60 minutter, og Akindele ordnet 4–1 fem minutter senere.

Dwyer ble byttet inn for Nani og scoret kampens sjette og siste mål, da Orlando vant 5–1.

LA Galaxy er helt ute av form. De står med fire tap på rad etter at California-laget tapte hjemme mot Colorado Rapids. Laget fra Denver hadde ikke vunnet på de elleve kampene før matchen i Los Angeles.

Uten Ibrahimovic, som sonet den første av to kampers karantene, klarte de ikke å score, selv om de dominerte kampen og skapte flest sjanser. I stedet sørget en scoring fra Andre Shinyashiki tre minutter før slutt at Colorado Rapids tok sesongens første seier.

Galaxy har kun vunnet én av fem bortekamper denne sesongen med Zlatan Ibrahimovic, da tror jeg iallfall de får problemer i Orlando uten den tidligere svenske landslagsstjernen. Uten Ibrahimovic er Galaxy-laget svekket offensivt.

Perry Kitchen og Romain Alessandrini er også på skadelisten hos Galaxy.

Nani fikk en smell i kampen mot Cincinnati og måtte gå av banen etter 66 minutter, men portugiseren som er toppscorer for Orlando med sine syv mål er trolig tilbake til nattens kamp.

På fire kamper mellom disse to klubbene har hjemmelaget alltid vunnet, og vi tror historien gjentar seg i natt. LA Galaxy har vært fryktelig tamme offensivt uten toppscorer Ibrahimovic. Jeg tror Orlando tar sin tredje hjemmeseier på rad mot Galaxy i natt til 1,70 i odds. Denne brukes i en fin dobbel.



Real Salt Lake – Atlanta United FC 2,50 – 3,20 – 2,30 B (spillestopp kl. 0255)

Både Real Salt Lake og Atlanta United viser glimrende form. De ligger på øvre halvdel av henholdsvis Western Conference og Eastern Conference.

Begge klubbene hadde en litt treg start på sesongen, men de har vist bedring den siste måneden.

Real Salt Lake har to seire på rad før kampen mot Atlanta natt til lørdag, men gjestene har fire poeng mer enn Utah-laget etter tolv serierunder. De hadde også fem seire på rad før tapet mot NY Red Bulls sist.

Real Salt Lake ledet allerede 3–0 da Pozuelo fikk kampens andre gule kort sist og måtte gå tidlig i dusjen. Kreilach sendte vertene i ledelsen allerede etter 14 minutter, og Saucedo sørget for at det sto 2–0 til pause. Savarino økte ledelsen til 3–0 et kvarter ut i annen omgang.

Selv om Frank De Boers menn dominerte kampen og spilte med en mann mer i 55 minutter, så tapte Atlanta United 0–1 borte mot New York RB. Gjestene slet med å komme til sjanser. De hadde kun tre skudd på mål i kampen. Med én mann mindre på banen klarte i stedet newyorkerne å score. Tom Barlow sitt mål 20 minutter ut i annen omgang ble det eneste målet i kampen.

Jordan Allen og Tony Beltran er ute hos Real Salt Lake, mens Kyle Beckerman er usikker etter å ha slitt med en strekkskade.

Også Atlanta har noen skader. George Bello, Kevin Kratz og Brandon Vazquez er alle på skadelisten hos gjestene. I tillegg er Ezequiel Barco i U20-VM.

Disse lagene har kun møttes to ganger tidligere i MLS. Begge gangene har Atlanta vunnet. Sist sesong vant de 2–0 hjemme i Georgia, og de slo Real Salt Lake 3–1 i Utah.

Atlanta har vunnet tre av de fire siste bortekampene, og jeg tror fjorårets MLS-mestere kan ta tre poeng mot Real Salt Lake i natt. 2,30 i odds på at mesterlaget fra i fjor kommer tilbake på vinnersporet er spillbart. Denne brukes i en flott dobbel.

Nattens MLS-dobbel er Orlando City + Atlanta United. Denne kombinasjonen belønnes med herlige 3,91 i odds. Spillestopp er klokken 0055.