Gedigen bonuspott på midtukekupongen

Sju kamper fra den fjerde av seks runder i gruppespillet i Champions League og fem kamper fra den fjerde av seks runder i Europa League er menyen på ukens midtukekupong. Merk at Europa League-kampene spilles torsdag kveld. Bonuspotten er på hele 3,2 mill kr og innleveringsfristen er onsdag kl 20.40. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på midtukekupongen.

1. Liverpool - Maribor

Liverpool dro altså til med 7-0 seier i det omvendte møtet i Slovenia for to uker siden, men siden laget har to poengdelinger i sine to første gruppespillkamper, er det kun seier som gjelder også i hjemmemøtet på Anfield.

Maribor knep ett poeng i sine første hjemmekamp mot Spartak Moskva, men har røket 0-3 borte mot Sevilla og altså 0-7 hjemme for Liverpool i de to neste.

Liverpool er nok flere klasser bedre enn Maribor og denne hjemmeseieren ser meget trygg ut. H.

2. Sevilla - Spartak Moskva

Sevilla røk hele 1-5 i det omvendte oppgjøret for 14 dager siden (vi lanserte Spartak Moskva som en herlig vinner på Langoddsen da), og er under press før denne kampen. Er poenget bak Spartak Moskva før denne kampen og må nok vinne denne, for ike rote vekk et eventuelt avansement. 4-1-0 hjemme på fem seriekamper i hjemlig liga.

Spartak Moskva leder gruppen og har hjemmekamp mot Maribor i den neste siste gruppespillkampen og avslutter gruppespillet med en lei bortekamp mot Liverpool. Således er det nok viktig å unngå tap i denne.

Sevilla på hjemmebane er normalt klart best, men ikke helt utenkelig at Spartak kan få med seg ett poeng. HU.

3. Napoli - Manchester City

Etter sitt bortetap mot Shaktar Donetsk i den andre gruppespillrunden og etter å ha tapt 1-2 borte mot City for 14 dager siden, må nok Napoli ha poeng i denne for ikke å bli hektet av i kampen om avansement i Gruppe F. Har levert knallsterkt i Serie A med ti seire og en poengdeling topper tabellen der, men ikke vært på det helt samme nivået i Champions League hittil.

Manchester City med ni seire og en uavgjort i Premier League og tre strake seire i gruppespillet i Champions League, og Guardiolas menn er således ubeseiret i alle turneringer hittil denne sesongen.

Napoli er sterke hjemme og kan helt klart gi City kamp i denne. HUB.

4. Shaktar Donetsk - Feyenoord

Sterk borteseier av Shaktar i Nederland for 14 dager siden og laget står med seks poeng etter at de også vant sin åpningskamp hjemme mot Napoli. Vinner Shaktart denne, samtidig som Napoli avgir poeng hjemme mot Manchester City, har laget minimum fire poeng ned til Napoli før de to siste gruppespillkampene, men selv seier i denne, garanterer ikke avansement.

Feyenoord er allerede på det nærmeste hektet av i denne gruppa og står altså uten poeng på sine tre første gruppespillkamper. Har heller ikke imponert voldsomt i hjemlig liga.

Shaktar Donetsk skal ha gode vinnersjanser her. HU.

5. FC Porto - RB Leipzig

Det er knallhard kamp om avansementet i Gruppe G, der Besiktas står med full pott og ni poeng etter de tre første rundene. Porto innledet med hjemmetap mot nettopp Besiktas (1-3), men slo tilbake med en knallsterk 3-0 seier borte mot Monaco i den andre gruppespillkampen. Røk så 2-3 for RB Leipzig i det omvendte møtet for 14 dager siden. Men tar tilbake 2. plassen i gruppa med seier her. Ingen nevneverdige skader for Porto.

RB Leipzig fikk en mann tidlig utvist (Keita) i toppkampen borte mot Bayern München i helgens Bundesligakamp og tapte 0-2. Det var sesongens tredje bortetap (av seks mulige), men laget holder tredjeplassen. Nevnte Keita spiller kveldens kamp og heller ikke Leipzig har nevneverdige fravær.

FC Porto har hjemmebanefordel og vi tror ikke de taper denne kampen. HU.

6. Tottenham - Real Madrid

Toppoppgjør i gruppe H der begge lagene står med sju poeng etter de tre første rundene. Apoel Nicosis og Borussia Dortmund er de to andre lagene i denne gruppen og de står begge med ett poeng. Slik sett har både Tottenham og Real Madrid bra kontroll i denne gruppa. Harry Kane mistet lørdagens ligakamp mot Manchester United, men er tilbake i trening og spiller kanskje i kveld.

Tottenham uten Harry Kane med tapte som ventet toppkampen mot Manchester United i Premier League lørdag (0-1) og er nå åtte poeng bak serieleder Mnachester City. Harry Kane mistet lørdagens ligakamp mot Manchester United, men er tilbake i trening og spiller kanskje i kveld.

Real Madrid tapte veldig mye mer uventet sin bortekamp mot lille Girona og har også åtte poeng opp til serielederen (Barcelona). Gareth Bale, Raphael Varane og Kelvin Navas er alle ute med skader.

Tett og jevnt er vår spådom for denne toppkampen og vi helgarderer. HUB.

7. Borussia Dortmund - Apoel Nicosia

Borussia Dortmund må garantert vinne sine tre siste gruppespillkamper i gruppe H for å kunne avansere til sluttspillet, men det er ikke sikkert det er nok. Kun ett poeng etter de tre første rundene er meget skuffende for Dortmund, som altså måtte nøye seg med 1-1 i det omvendte møtet for 14 dager siden.

Nevnte Apoel fikk altså sitt første poeng i gruppa i den kampen og har ellers gått på to 0-3 tap før det. Er normalt ikke noe stort bortelag i Europa og får det nok stritt her. H.

8. Lyon - Everton

De fem siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Europa League og spilles altså torsdag.

Hjemmelaget valgte (naturlig nok) å selge toppspissen Alexandre Lacazette til Arsenal før denne sesongen. Lacazette som stod 27, 21 og 28 seriemål de tre foregående sesongene. Når noen forsvinner må andre tre frem og Nabil Fekir har tatt på seg jobben og står med ni seriemål allerede i Ligue 1. Tre strake serieseire for Lyon nå, som altså vant det omvendte møtet på Goodison Park for 14 dager siden med 2-1. De to første gruppespillkampene endte begge med poengdeling, så Lyon står med fem poeng hittil. Det gir en foreløpig 2. plass i gruppa med tre poeng ned til Apollon Limassol på 3. plass (som det møter hjemme i neste runde).

Everton måtte bokføre et nytt nederlag i Premier League søndag, da det ble 0-2 tap borte for Leicester. Står med meget svake 2-2-6 på de ti første seriekampene i Premier League og ligger med tredje sist. I Europa League er det kun blitt ett poeng på de tre første gruppespillkampene.

Lyon er i strålende form og scorer nærmest på bestilling for tiden. H.

9. Arsenal - Røde Stjerne

Med et reservepreget mannskap står Arsenal med full pott i gruppe H etter tre spilte runder. Det skiller fem poeng ned til Bate Borisov og Røde Stjerne på 2 og 3.plass, så Arsenal er garantert videre til sluttspill med seier torsdag.

Røde Stjerne ga Arsenal bra match i hjemmemøtet for 14 dager siden, men måtte tåle 0-1 tap. Har fått med seg fire poeng fra de to foregående gruppespillkampene og har en fair sjanse til avansement. 1-0 seier over Köln i sin hittil eneste bortekamp i grunnspillet.

10. Athletic Bilbao - Ôstersund

Hjemmelaget utlignet i sluttminuttene og fikk med seg et ufortjent poeng fra Jämtland i det motsatte oppgjøret for 14 dager siden. Men er under press i gruppe J og har ikke vunnet en av de tre første gruppespillkampene (uavgjort borte mot Hertha Berlin i den første og et meget overraskende 0-1 tap mot Zorya Luhansk i den andre).

Östersund hadde seieren i lomma i hjemmemøtet mot Athletic Bilbao for 14 dager siden, men måtte altså tåle en sen utligning. Leder gruppa med sju poeng på de tre første, men har altså bortekamper mot både Bilbao og Hertha Berlin igjen, så poeng i torsdagens kamp vil være ekstremt viktig.

Athletic Bilbao tapte altså hjemme for Zorya Luhansk i sin forrige hjemmekamp i denne turneringen og med tanke på at midtukekupongen kryr av storfavoritter, må vi ha noen vekk. HU.

11. Lazio - Nice

Toppoppgjør i gruppe K der Lazio står med full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene, mens Nice står med seks poeng. Gruppens to øvrige lag, Zulte-Waregem og Vitesse, står begge med kun ett.

Lazio har også fått en knallstart i Serie A med 9-1-1 på de elleve første seriekampene, deriblant råsterke 2-1 borte mot Juventus. Tapet kom hjemme mot Napoli for en drøy måned siden (1-4).

Nice har i motsetning til Lazio ikke fått det til å stemme i den hjemlige serien. Helgens 0-3 tap borte mot PSG var det sjuende tapet på kun 11 seriekamper og laget ligger fjerde sist i serien med kun ti poeng.

Lazio vant det omvendte oppgjøret i Nice med 3-1 for 14 dager siden, men har i praksis sikret avansementet fra denne gruppa og kan komme til å rotere litt på laget sitt torsdag. HU.

12. Rosenborg - Zenit St. Petersburg

All den tid Rosenborg vant sin hjemmekamp mot Vardar Skopje i den andre gruppespillrunden og at Real Sociedad tapte sin bortekamp mot Zenit St. Petersburg, har Rosenborg fortsatt en fair mulighet til å ta seg til sluttspillet. Da må det bli tre poeng her og i tillegg må RBK vinne neste hjemmekamp mot Real Sociedad.

Zenit St. Petersburg står med full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene og har hjemmekamp mot svake Vardar Skopje i neste kamp. Det kan innebære at russerne kan ta litt lett på denne oppgaven og der ligger Rosenborgs sjanse. Vant 3-1 i hjemmekampen mot RBK for 14 dager siden.

Rosenborg har vist at de kan hamle opp med de fleste hjemme på Lerkendal og vi utelukker ikke Rosenborg-seier her. HUB.

