Genoa har solgt seg til trøbbel

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddsdobbel: Mandagsdobbel til nesten fem ganger innsatsen

V4 Skellefteå: Herlig V4-lunsj fra Sverige

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Det er ganske begrenset langoddsprogram denne mandagen, men fortvil ikke. Det er midtukerunde i Premier League, seks kamper spilles tirsdag og fire kamper spilles onsdag. Mandagens meny består av en kamp i italiensk Serie A, en kamp i La Liga og en kamp i FA-cupens fjerde runde i England. Det spilles også tre kamper i tyrkisk toppserie, og det spilles tre kamper i portugisisk toppserie. NHL starter opp igjen etter en liten pause og det spilles to kamper natt til tirsdag.

Empoli - Genoa H 2,20 (spillestopp kl 20.25)

Mandagens kamp i Serie A og en meget viktig kamp i bunnstriden. Ettersom Bologna som ligger tredje sist røk på en stjernesmell hjemme mot nestjumbo Frosinone med 0-4 i går, har Empoli som ligger fjerde sist fortsatt tre poeng ned til Bologna under streken, før kveldens hjemmekamp på Stadio Carlo Castellani. Empoli stod med fire strake tap, før det ble et meget viktig poeng borte mot Cagliari forrige søndag (2-2). Motstanden i de fire kampene forut har vært solid. Står med 4-1-5 på hjemmebane denne sesongen og vunnet mot de "riktige" lagene. 2-0 mot Cagliari (på 13. plass), 2-1 mot Udinese (på 16. plass) og 2-1 mot Bologna (på 18. plass), i tillegg til at laget også slo Atalanta hjemme 25. november. De tre seirene kom på rappen, så har det blitt hjemmetap mot topp seks-lagene Sampdoria (2-4) og Inter (0-1) i de to siste hjemmekampene. Både Rade Krunic og Ismael Bennacer er tilbake etter karantene i kveld. Antonino La Gumina er eneste spiller som er usikker.

Forrige mandag lanserte vi hjemmespill på Genoa mot AC Milan, men det gikk ikke veien. Uten sin toppscorer Krzysztof Piatek var Genoa tannløse offensivt og røk 0-2. Piatek er nemlig solgt til nettopp Milan og han har altså stått for 13 av Genoas 25 seriemål hittil denne sesongen. Genoa står med 20 poeng og har således seks poeng ned til Bologna under streken. Har vært ursvake på bortebane denne sesongen og tapt sju av ni bortekamper (1-1-7). Svenske Oscar Hiljemark skal være eneste fravær for Genoa.

Empoli tar et kvantesprang bort fra nedrykksstriden med seier i kveld og vil altså få seks poeng ned til Bologna med seier i kveld. De har gjort jobben på hjemmebane hver gang de har møtt lag fra nedre halvdel hittil denne sesongen. 2,20 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet