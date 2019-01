Gjør du som disse millionærene om du vinner i Lotto?

Du kjenner kanskje igjen disse frasene: «Æ hadd no tenkt mæ full tank, ja», «Verdal'n», «Jai ikke forstå - snakk med min fetter» og «Den nye hværda'n»?

Flytta hytta til Hellas

I de nyeste «Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer»-filmene møter du paret som oppfyller drømmen om å flytte den gode gamle fjellhytta si til en nydelig strand i Hellas når de vinner i Lotto.

Smøreboden har paret også flyttet nedover.

Gjør du det samme som de solglade Lotto-millionærene dersom du vinner i Lotto? Lørdag 2. februar får du tre ekstra sjanser til å bli nettopp Lotto-millionær.

Dette kan du vinne

Rundt 14 millioner kroner skal deles på alle med sju rette. Men ikke nok med det! Du får altså tre ekstra sjanser til å vinne 1 million kroner dersom du spiller Lotto.

For å bli en av de tre ekstra millionærene trenger du ikke å ha et eneste rett tall på Lotto-kupongen. Vinnerne trekkes nemlig tilfeldig ut blant alle leverte rekker.

Dermed vil det si at jo flere rekker du leverer, desto større vinnersjanse har du.

PS: Gi sju prosent av din spillerinnsats til din grasrotmottaker, uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanser.

(Vinnersjanse for å bli en av tre ekstra Lotto-millionærer er ca. 1:5,47 mill. per rekke. Sjansen for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke.)