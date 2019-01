Glimrende odds på hjemmeseier

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel Coppa Italia: Inter er kvitt Juventus

Oddssingel 2. bundesliga: Tøff bortekamp for FC Köln

V65 Bergen: Internasjonal V65-omgang i Bergen

V64 Åby: Untersteiner i hovedrollen

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Det er et uoversiktlig langoddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. Det spilles kvartfinaler i både Copa del Ray i Spania denne uken og Coppa Italia, og siste kvartfinalene avvikles i kveld. I tillegg er det noen treningskamper i fotball med norske lag involvert. Så er full runde i den hjemlige Get-ligaen i ishockey og det er full runde i Sverige. I tillegg spilles det tre kamper i NHL natt til fredag.

NB! Fredag er det ca 477 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Fana – Fredrikstad BK H 3,45 (spillestopp kl 17.55)

Fana står med to tap på rad før hjemmekampen mot Fredrikstad. De tapte 31–40 mot Storhamar i forrige serierunde, og de tapte 24–29 i byderbyet mot storesøster Tertnes for to uker siden.

Kampen Fana - Fredrikstad vises på Nasport. Klikk på denne lenken for å se kampen live fra klokken 1800.

Begge kampene ble imidlertid spilt på bortebane. Torsdag er nyopprykkede Fana tilbake på hjemmebane i Fana Arena, og der har de vært vanskelige å slå denne sesongen. Det er bare serieleder Vipers (25–36) og Molde (20–25) som har vunnet mot dem der.

Fana har vunnet tre av fem hjemmekamper så langt denne sesongen. De sjokkerte Håndball-Norge med å slå Larvik 20–19 i sin forrige hjemmekamp.

Fana-trener Erlend Lyssand har bygget et godt støtteapprat rundt seg, og han har blant annet med seg Cecilie Leganger som keepertrener. At Fana-jentene har en slik vinnerskalle med seg på sidelinjen gir ekstra energi. Jeg tror Fana-jentene kan overraske mot Fredrikstad.

Fredrikstad knuste Skrim hele 34–18 i forrige serierunde. Det var østfoldingenes sjette seier på rad i Eliteserien. Sist gang de tapte i Eliteserien var borte mot bunnlaget Rælingen i slutten av oktober. Fredrikstad ligger på femteplass i Eliteserien før torsdagens kamp. De har 14 poeng, like mange som Larvik, men de har bare to poeng opp til Storhamar og Tertnes som er på annen- og tredjeplass.

Med en sterk avslutning kan FBK bli nummer tre, men Fana kan stikke kjepper i hjulene for dem.

Thale Rushfeldt Deila trolig er ute for resten av sesongen. Keeperen pådro seg en kneskade i en skoleturnering i forrige uke. Hun har vært knallgod, og det vil bli merkbart at hun er borte.

Det er også litt uro i Fredrikstad etter at Larvik har hentet Dorthe Groa og Andrea Rønning neste sesong. I tillegg til Rønning og Groa, er det også klart at strekspiller Louise Karlsson reiser hjem til Göteborg. I tillegg har Jenny Sandgren sagt opp sin kontrakt, men det er ikke sikkert at hun forlater FBK. Sandgren har fått nytt tilbud og er i dialog. Slike ting kan virke forstyrrende. Svaret på hvor forstyrrende det er får vi torsdag kveld.

Da disse to lagene møttes i november vant Fredrikstad knepent 29–28. Nå har Fana hjemmebanefordelen. Jeg tror de kan gi Fredrikstad kamp. 3,45 i odds på hjemmeseier er spenstig. Jeg synes likevel at det må prøves.

Klikk her for å levere spillet