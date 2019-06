Glimrende odds på Odd-seier

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig fotballsøndag vi har foran oss. Både Eliteserien og OBOS-ligaen er igang igjen denne helgen, og det spilles seks kamper i Eliteserien i dag. I tillegg er det naturligvis VM-fotball for kvinner, der spilles det to kamper i dag. Det er også oppstart for U21-EM, det er oppstart for Gold Cup og det er kamper fra Copa America. Dessuten er det en god del kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

Sarpsborg 08 - Odd B 2,85 (spillestopp kl 17.55)

Eliteserien. Sarpsborg har fått en elendig start på sesongen. De har kun én seier på de ni første seriekampene. Den kom i midten av april, da de slo LSK.

Dersom man ser på trenden fra i fjor sommeren så ser det slett ikke bra ut for sarpingene. De har nå kun vunnet tre av de siste 21 kampene

På hjemmebane har de vært uvanlig bleke. De står med 1-2-2 foran egne fans, og de har kun scoret fire ganger hjemme i Østfold.

Trener Geir Bakke har ikke klart å erstatte nøkkelspillerne som forsvant før denne sesongen. Særlig offensivt er savnet av Patrick Mortensen merkbart.

Sarpsborg har bare scoret syv mål på ni kamper. Stabæk er eneste laget som har færre scoringer. De har seks mål hittil. Steffen Lie Skålevik har ennå ikke innfridd etter overgangen fra Brann.

Horn, Utvik og Vetti er ute. Askar sliter også med skade.



Odd har fått en drømmestart på sesongen. De har tatt 22 poeng. Det er like mange poeng som serieleder Molde, med to kamper mindre spilt.

Det nærmer seg en måned siden forrige gang Odd spilte kamp i Eliteserien. I forrige serierunden, som ble spilt 19. mai, feide de over Lillestrøm. De banket kanarifuglene 3-0.

Torgeir Børven har vært en suksess etter at han kom tilbake til Skien. Angriperen fra Øystese har scoret syv mål så langt denne sesongen, og fire av dem har kommet hjemme på Skagerak Arena. Fredrik Semb er limet i forsvarsrekken, mens Fredrik Oldrup Jensen tatt kontroll på midtbanen.

Jeg synes Dag-Eilev Fagermo har en bra stall, og de kan henge med i toppen om de hoder nøkkespilerne skadefrie og får forlenget låneavtalene på Sander Svendsen og Fredrik Oldrup Jensen, som er på lån fra Hammarby og Zuelte Waregem, til 15. juli.

Fredrik Nordkvelle er med i kamptroppen for første gang siden han slo opp igjen hælskaden i cupkampen mot Storm 2. mai.

Odd har kun vunnet én av de siste syv bortekampene mot sarpingene. Den seieren kom sist sesong. Da vant de 2-1. Jeg tror de kan kopiere den bragden søndag.

Sarpsborg er inne i en blytung periode, og jeg tviler på at landslagspausen har løst alle problemene til Geir Bakke. Odd er i kjempeform. De står med fem seire på rad før bortekampen i Østfold, og jeg tror de tar tre nye poeng i søndagens kamp.

