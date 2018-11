Glimt griper matchballen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City - Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Bodø/Glimt - Vålerenga H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

To serierunder før slutt er det fortsatt seks lag som er involvert i nedrykkstriden i Eliteserien og fire lag involvert i medaljekampen.

Ett av lagene som er involvert i nedrykksstriden er Bodø/Glimt som står uten seier på sine sju siste seriekamper (0-4-3). Det til tross for gode spillemessige prestasjoner. Fikk med seg et meget viktig poeng fra kampen mot Lillestrøm på Åråsen mandag kveld. Står med 30 poeng og har fem lag bak seg før de to siste serierundene. Men det skiller kun to poeng ned til Lillestrøm på kvalikplassen. Har en tøff kamp borte mot Rosenborg i siste serierunde. Tok sin siste seier så langt tilbake som 2. september (3-1 hjemme mot Sarpsborg 08). Totalt 4-5-5 hjemme på Aspmyra. Philip Zinckennagel sonet karantene mot LSK mandag, men er tilbake her.

Etter en god periode i sommer, har det kladdet voldsomt for Vålerenga de par siste månedene. Svake 1-2-4 på de sju siste seriekampene og enda en gang ender det opp med en sesong helt på det jevne for Oslo-laget. Har falt ned til 8. plass på tabellen og har ingenting å spille for i avslutningen. Svært moderate 4-3-7 på bortebane. Erik Israelsson er ute, mens Daniel Fredheim Holm er usikker.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende i Bodø og hjemmelaget har i motsetning til bortelaget alt å spille for. Seier vil garantere ny kontrakt (siden Strømsgodset og Lillestrøm møtes i denne runden). Jeg tror Bodø/Glimt griper matchballen og 1,85 i hjemmeodds er innenfor og spilles.

Molde - Haugesund H 1,50 (spillestopp kl 17.55)

Molde er det store formlaget i Eliteserien og står med 6-2-0 på de åtte siste seriekampene. Men skuslet bort to poeng i siste hjemmekamp mot Sarpsborg 08 (2-2) og det er kjipt for Molde, all den tid det skiller to poeng opp til Brann på 2. plass. Solide borteseire mot hhv Start (3-1) og Tromsø (4-2) i de to siste seriekampene. Med tanke på at Brann har en tøff bortekamp mot Kristiansund denne runden, er det ikke usannsynlig at Molde overtar 2. plassen med seier her. Solide 10-1-3 på hjemmebane. Ole Gunnar Solskjær har ingen skader eller karantener i sitt lag.

Haugesund har også gjennomført en strålende sesong og ligger på 4. plass med 50 poeng. Må vinne denne og sin siste seriekamp, samtidig som de avhengig av at Molde også avgir poeng borte mot Sandefjord i siste serierunde, for å kunne ta medalje(eller at Brann taper begge sine siste). Formen har dog vært variabel i det siste med 4-0-4 på de åtte siste seriekampene. Totalt står Haugesund med 6-3-5 på bortebane. Det er usikkert om innleide Ibrahima Wadji og Tobias Svendsen (begge fra Molde) får tillatelse til å spille kampen.

3-1-3 på de sju siste tilsvarende på Aker stadion. Haugesund vant både i 2014 og 2015, mens Molde vant 1-0 i fjorårssesongen. Molde har sett knallsterke ut i det siste og tar alle poengene nå, tror vi. 1,50 på hjemmeseier er vel som det må være og Molde-seier kombineres med seier til Bodø/Glimt. Totalodds på denne favorittpregede dobbelen fra Eliteserien blir da 2,78.

