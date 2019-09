Glimt slår tilbake på Aspmyra

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av en kamp i Premier League, seks kamper fra Eliteserien, tre kamper fra OBOS-ligaen og en kamp fra Post Nord-ligaen. Kupongen avsluttes med et oppgjør fra tysk Bundesliga. Bonuspotten ble løst ut på fredagskupongen og er på ca 590 000 kr i dag. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Watford – Arsenal

Watford har fått en tung start på Premier League-sesongen og etter fire serierunder står laget kun med ett poeng. Det har fått klubben til å reagere. Premier League-jumboen meldte på sine hjemmesider forrige søndag at manager Javi Garcia hadde fått fyken. Erstatteren er mannen de ga sparken i 2016, Quique Sánchez Flores.

Flores tar over et Watford-lag som mangler selvtillit. Nå skal det sies at The Hornets viste tegn til bedring før landslagspausen, da de tok seg videre i ligacupen på bekostning av Coventry og de klarte 1–1 borte mot Newcastle. Nå venter en tøff kamp mot Arsenal. The Gunners har et forrykende angrep, men forsvarsspillet holder ikke samme nivå. Etter de fire første kampene har Arsenal scoret seks mål og sluppet inn like mange.

Arsenal startet sesongen med to seire. De slo Newcastle 1–0 i seriepremieren, og deretter vant de 2–1 mot Burnley. Laget fra Nord-London har imidlertid kun tatt ett poeng på de to siste kampene mot Liverpool (1–3) og Tottenham (2-2).

Ingen av de tolv siste Premier League-kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Watford har tapt fem av sine seks hjemmekamper i Premier League mot Arsenal.

The Hornets har faktisk ikke scoret mot Arsenal i de tre siste kampene, og de var det eneste laget som ikke scoret mot The Gunners i Premier League sist sesong.

Forsvarsspilleren Craig Cathcart er usikker hos Watford. Fra før er kaptein Troy Deeney ute.

Arsenal mangler stjernespissen Alexandre Lacazette. Han er sliter med en ankelskade. Midtstopperen Rob Holding er tilbake etter ni måneder på sidelinjen med en kneskade, men han kommer ikke til å spille kampen mot Watford. Også Héctor Bellerín og Kieran Tierney er tilbake på treningsfeltet, men søndagens kamp kommer for tidlig.

Ny manager-effekten skal ikke undervurderes, og jeg tror det kommer en reaksjon fra spillerne, men spørsmålet er om de har kvaliteten i laget til å lage problemer for Arsenal. Jeg tror ikke Watford tar poeng her. B

2. Kristiansund BK – Brann

Det er ingen spøk å komme til Kristiansund. På hjemmebane har KBK 5-2-2 og 17–8 i målforskjell. Etter en svak periode, hvor de kun hadde én seier på ni kamper, står nordmøringene nå med to seire på rappen.

De storspilte i den forrige hjemmekampen, da de banket Mjøndalen hele 4–0. I den kampen skapte de haugevis med sjanser og de stengte igjen bakover.

Kastrati og debutanten Pellegrino var gode. Det virker som Pellegrino er en god match for Kristiansund. Han har scoret i de to første kampene sine for klubben fra Nordmøre, og jeg tror han også kan lage problemer for Brann med farten sin.

Etter to tap på rad mot Mjøndalen og Tromsø, slo Brann tilbake mot Lillestrøm sist. De var rett og sett solide da de vant 3–1 på Åråsen.

Lars Arne Nilsen sine menn har seks poeng opp til Odd, men de har et overkommelig kampprogram igjen. Jeg tror likevel at Brann kan glemme medalje denne sesongen.

Brann har tapt de to siste kampene sine i Kristiansund. Søndag kveld er spiller heller ikke værgudene på lag. Det skal komme store nedbørsmengder og det er meldt kraftig vind. Spørsmålet er hvordan værforholdene vil påvirke kampen.



Kristiansund er meget bra på hjemmebane, men Brann har kun tapt én av de siste åtte bortekampene. Denne kampen er helt åpen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.



3. Bodø/Glimt – Stabæk

Gimt har vært den store positive overraskelsen i Eliteserien denne sesongen. Mot alle odds kjemper laget om gullet. Trener Kjetil Knutsen har gjort en imponerende jobb i Bodø. Bergenseren har komponert en god sentrallinje i laget, og terpet inn en tydelig måte å spille angrepsfotball på.

De har spennende spillere i Lode, Evjen, Layouni, Zinckernagel, og jeg blir svært overrasket om ikke flere av disse karene blir solgt før neste sesong.

Nordlendingene ligger på annenplass med 42 poeng, ett poeng bak Molde. De tapte toppoppgjøret mot Odd på bortebane fredag for to uker siden. Jeg tror ikke de har råd til så mange fere feilskjær om de har tenkt å henge med i gullkampen hele veien inn.

På hjemmebane har de vist solide takter. De står med 8-1-1 og 27–7 i målforskjell. Stabæk får det ikke lett på Aspmyra.

Selv om Stabæk har vist tegn til bedring etter at Jan Jönsson overtok på Nadderud, så tror jeg at bæringene får trøbbel i denne bortekampen.

Statistikken er ikke på bæringene sin side iallfall. De har nemlig kun vunnet én av de siste 14 kampene i Bodø. Stabæk har også vært mildt sagt rufsete på bortebane denne sesongen, hvor de har tapt syv av ni bortekamper. Samtidig har Stabæk enkeltspillere som Brynhildsen og Boli som kan skape ting het på egen hånd. De har litt X-faktor.



Glimt har vært solide på Aspmyra, og jeg tror de innfrir som favoritter. H

4. Haugesund – Mjøndalen

Haugesund imponerte i Europa. Det hadde ikke vært noe å si på om de hadde klart å få ekstraomganger på bortebane mot den nederlandske storklubben PSV.

Det kanskje aller mest imponerende er at Haugesund har levert gode sportslige resultater, selv om de har måttet klare seg uten to av lagets mest sentrale spillere, Alexander Stølås og Ibrahima Wadji. Stølås røk akillesen i hjemmekampen mot Brann og Wadji er utestengt på grunn av doping.

Europa League-kampene må ta litt av skylden for at haugesunderne kun har vunnet én av de fem siste kampene.

I forrige serierunde spilte de 2–2 mot TIL på Alfheim. Haugesund viste moral da de kom tilbake etter å ha ligget under 0–2. I den siste hjemmekampen tapte de mot Lillestrøm. Det var en skuffende affære. Men Haugesund har vært svake på hjemmebane denne sesongen. De står med 2-4-4 og 13–13 i målforskjell hjemme i sildebyen.



Mjøndalen står med begge beina i nedrykksgjørmen De ligger kun ett poeng foran Ranheim på nedrykkskvalik, og laget trenger virkelig tre poeng om de skal skaffe seg et lite pusterom.

Problemet er bare at Buskerud-laget har vært svake i de to siste kampene, og de har kun vunnet én av ti bortekamper denne sesongen.

Vegard Hansen & Co sliter defensivt. De har 37 baklengsmål, bare to lag har sluppet inn flere mål enn dem så langt denne sesongen. Klarer de å tette igjen bakover mot Haugesund?

Mjøndalen har møtt Haugesund på bortebane to ganger siden 2009, men aldri vunnet. De gjør det ikke denne gangen heller. Mjøndalen er glad i å spille uavgjort, så det er en viss U-fare her.

Jeg har ikke så mange halvgarderinger, så jeg går for en svak H her. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

5. Molde – Tromsø

Molde klarte ikke å spille seg inn i Europa League. De røk ut mot serbiske Partizan, men aldri så gale at det ikke er godt for noe. Nå kan romsdalingene konsentrere seg fullt og helt om Eliteserien. Slo tilbake med seier på bortebane mot Mjøndalen i serien før landslagspausen. Jeg har hatt dem som favoritter til å vinne serien denne sesongen, og jeg tror at når de nå kun trenger å fokusere på ligaen så vil det være en stor fordel for dem. Forren er suspendert, og Ulland Andersen er fortsatt ute resten av sesongen.

Tromsø ligger på tolvteplass, kun tre poeng foran Ranheim på nedrykkskvaliken. Det ligger an til å bli bunnkamp for Gutan også denne sesongen. Slik har det vært de siste fire sesongene, men TIL har klart å samle nok poeng til å komme seg unna nedrykk. Jeg tror de også klarer det denne sesongen. Samtidig skal de passe seg litt. Både Sarpsborg og Strømsgodset har kapasitet til å ta dem igjen. Wangberg er usikker etter smellen han pådro seg i sammenstøtet med Bamba Jenssen, Ingebrigtsen, Grønli og Kjærsgaard er alle definitivt ute. Viktige Runar Espejord er friskmeldt. Det er positivt for Tromsø, men han vinner ikke kampen mot Mode.



Molde skal være det beste laget her. Soleklar H, mener jeg. H

6. Strømsgodset – Ranheim

Det begynner å haste for Godset å plukke poeng. De er helt på bunn i eliteserien med 16 poeng, fire poeng bak Mjøndalen som igger på plassen over nedrykksstreken. Strømsgodset spilte en bra kamp sist hjemme mot nedrykksrival Sarpsborg 08. De havnet bakpå mot østfoldingene i starten av andre omgang, men klarte å komme tilbake og kampen endte 1–1.

Godset er to vidt forskjellige lag borte og hjemme. Før landslagspausen tapte de 1–2 mot Stabæk i det som var en elendig bortekamp. På bortebane har de kun tatt tre poeng denne sesongen, mens hjemme på Marienlyst har de vist bedre takter. De har tre poeng opp til dagens motstandere på kvalik, så dette er en sekspoengskamp. Godset har vunnet de to siste hjemmekampene, og de bør også ta tre poeng mot trønderne om de har tenkt å spile i eliteserien også neste sesong.



Ranheim har kurs mot 1. divisjon. De står med fem tap, en uavgjort og en seier på sine siste syv.

Dersom de tar tre poeng mot Godset vil det se litt lysere ut, men det ingenting som tyder på at de ska kare det. De har tapt de to siste kampene på Marienlyst, og Strømsgodset har sett bedre ut i de to siste hjemmekampene.

Trønderne skuffet stort i den siste hjemmekampen før landslagspausen. De ledet 1–0 til det gjensto en halvtime, men klarte å tape 1–2. En slik skuffende prestasjon gir ikke selvtillit før turen ti Buskeruds hovedstad.



Denne kampen er utrolig viktig for begge lagene, men Godset er det en skjebnekamp. Med tap her, tror jeg de skal få problemer med å overleve. En seier vil derimot gi ny optimisme. Godset har vist fremgang. Jeg går for hjemmeseier her. H.

7. Viking – Odd

Viking viser fin form. De er ubeseiret i de fire siste kampene. Begge de to siste kampene har endt 2–2.

Mot Ranheim rotet Viking bort poengene. De ledet 2–0 til det gjensto seks minutter, men trønderne scoret to ganger helt på tampen og reddet uavgjort. I kampen før landslagspausen var det Viking som lå under 0–2 fem minutter før slutt, men to kjappe scoringer sørget for at siddisene fikk med seg ett poeng fra Østfold.

Viking trøbler litt defensivt, men de skal ha offensiv slagkraft nok til å skape problemer for et redusert Odd-lag.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo kan risikere å få problemer defensivt. Både Steffen Hagen, Fredrik Semb og Birk Risa er alle usikre til kampen mot Viking. Fagermo må antakeligvis spille med et nytt stopperpar. Det ligger an til at Odin Bjørtuft må tilbake på stopperplass. Makkeren hans kan bli Fredrik Oldrup Jensen.

Odd borte og hjemme er to forskjellige lag. På Skagerak Arena er telemarkingene ubeseiret. De står med 9-2-0 og 22–10 i målforskjell. Det gjør dem til Eliteseriens beste hjemmelag. På bortebane har Skienslaget bare 2-3-4 og 9–13 i målforskjell.

Selv om Fagermo sannsynligvis må sette sammen et nytt forsvar, så vil Odd bite fra seg offensivt. De har en bra midtbane og et sterkt angrep. Nordkvelle er i slaget, og Torgeir Børven er toppscorer. Odd har vist i de tre siste kampene mot Rosenborg (1-1), Molde (2–2) og Glimt (3–1) at de mener alvor denne sesongen. Jeg tror ikke de taper i Stavanger. To av de fire siste kampene har endt uavgjort.

Denne er ikke enkel. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



8. HamKam – Ullensaker/Kisa

De tre neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen. Etter fire kamper på rad uten seier, tok HamKam tre poeng da de knuste Tromsdalen 5–2 på bortebane i forrige serierunde.

På hjemmebane viser statistikken 3-3-4 og 16–16 i målforskjell. Den siste hjemmeseieren kom 28. juli. Da slo de opprykksjagende Sandefjord 1–0 på Briskeby.

Hedmarkingene ligger nede på en tolvteplass, og det er de neppe fornøyde med. Selv om seieren mot Tromsdalen ga dem et lite pustehull, så ligger de fortsatt utsatt til. De har syv poeng ned til Skeid og Strømmen som ligger på kvalik og under streken. HamKam har vunnet fire av de fem siste kampene mot Ull/Kisa på Hamar.

Det var stilt litt forventninger til Ull/Kisa denne sesongen, men de har skuffet stort. Etter en brukbar start står Trond Fredriksen sitt mannskap med kun én seier på de åtte siste kampene.

To vidt forskjellige lag hjemme og borte. Hjemme kan de slå hvem som helst på dette nivået. På bortebane har de vært en katastrofe.

De står med åtte bortetap på rad før møte med HamKam på Hamar. Den eneste borteseieren så langt kom i april. Da høvlet de over Tromsdalen og vant hele 8–0. Det er kun tabelljumbo Tromsdalen som er svakere på bortebane enn Ull/Kisa.

Jeg tror ikke at Ull/Kisa kvitter seg med bortemarerittet på Briskeby. H.

9. Sandnes Ulf – Notodden

Sandnes Ulf er i fritt fall på tabellen. De har tapt seks kamper på rad, og rogalendingene har nå kun syv poeng ned til Skeid som ligger på nedrykkskvalik og Strømmen som er under streken. Ulf er ennå ikke sikret å overleve i 1. divisjon.

Det vil være en gedigen nedtur for Sandnes Ulf å rykke ned samtidig som de skal åpne sitt nye stadion, Østerhus Arena. Den tidligere Brann-spilleren Bengt Sæternes har trent Sandnes Ulf siden 2014, men han får ikke bli med på innflyttingen på den nye arenaen. Det ble nylig klart at Sæternes ikke får ny kontrakt.

Notodden balanserer på nedrykksstreken, men de har vist tegn til bedring de siste ukene. Telemarkingene har kun tapt én av de fire siste kampene Tapet kom hjemme mot Nest-Sotra (2-3). De har tatt syv poeng på de tre siste bortekampene. De slo Raufoss 4-1, deretter spilte de 1–1 mot Strømmen

Ulf har tapt de tre siste hjemmekampene. Dette er en kamp de må vinne om de skal unngå å havne i nedrykkssumpen, men de møter et Notodden-lag som har imponert på bortebane de siste ukene. Denne matchen kan vippe begge veier. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Sogndal – Sandefjord Fotball

Syns Sogndal har sett klart bedre ut de siste månedene, selv om de har mistet flere sentrale spillere. Blant andre toppscorer Sigurd Haugen har forlatt Fosshaugane til fordel for belgiske Union Saint-Gilloise.

Sogndal er gjennom en stor omstrukturering og må kutte flere millioner, men fredag ble det iallfall klart at Eirik Bakke blir trener i fruktbygden i to sesonger til. At det er ro rundt trenerspørsmålet tror jeg er viktig.

Sogndal gikk på et knepent 0-1-tap mot Start for to uker siden, men holder fortsatt den siste playoffplassen med 33 poeng. Det er en plass jeg tror de kommer til å holde. Fosshaugane er en fryktet hjemmebane. Det er ikke uten grunn. Eirik Bakke sine menn har scoret 39 mål. 30 av målene har kommet på hjemmebane, mens kun ni er scoret på bortebane.

Sandefjord fortsetter å plukke poeng, selv om de spillemessig ikke har imponert. De holder tritt med Start i kampen om den viktige annenplassen som gir direkte opprykk. Begge lagene har 45 poeng før helgens kamper.

Sandefjord har seks kamper på rad uten tap før søndagens kamp. Dette er en toppkamp. Oppgjørene mellom disse to lagene på Fosshaugane pleier å være tette og jevne. Statistikken viser 2-1-1 på de siste fire i Sogndal. Denne kampen taper ikke sogningene. HU.

11. Arendal – Fredrikstad

Arendal ble nevnt blant opprykkskandidatene i 2. divisjon avdeling 1 før sesongen, men syv serierunder før slutt er sørlendingene hektet av i opprykkskampen.

August var en tung måned for Arendal. De sto med fem tap på rad før de slo bunnlaget Byåsen 7–2 på bortebane forrige helg. Står med 5-1-3 og 15–9 i målforskjell på hjemmebane denne sesongen.

Fredrikstad har ikke råd til å tape flere poeng om de skal henge med i opprykkskampen. Før helgens kamper ligger de på tredjeplass, to poeng bak serieleder Stjørdals-Bink. De har like mange poeng som Kvik Halden på andreplass, men svakere målforskjell.

I forrige bortekamp tapte de 0–1 mot Egersund. Det var østfoldingenes tredje bortetap denne sesongen. De har også tapt på utebane mot Brattvåg (2–3) og Kvik Halden (0-1). De er likevel avdelingens nest beste bortelag. Statistikken viser 6-0-3 og 13–7 i målforskjell på fremmed gress.

Disse to lagene har møttes tre ganger siden 2017. De to første kampene mellom dem endte 1-1, mens Fredrikstad vant det omvendte oppgjøret tidligere i år 5–3. Jeg har størst tro på FFK, men føre meg ikke helt sikker. UB.



12. SC Paderborn – Schalke 04

Søndagskupongen avsluttes med en kamp fra Bundesliga. For Paderborn har de siste årene vært en berg og dalbanetur. Laget er tilbake i 1. Bundesliga for første gang siden 2015. I denne perioden har de vært helt nede i 3. Liga.

Paderborn tapte 2–3 mot Bayer Leverkusen i serieåpningen, og de klarte heller ikke å holde på 0-1-ledelsen mot Freiburg i lagets første hjemmekamp. Den kampen tapte de 1–3. Paderborn slo tilbake i den siste kampen før landslagspausen, da de klarte 1–1 mot Wolfsburg, som er spådd å bli et topp seks-lag denne sesongen

Sommersigneringen Streli Mamba hadde den målgivende pasningen i kampen mot Wolfsburg, og han virker å ha funnet seg greit til rette etter å ha gått fra 3. Liga til 1. Bundesliga. Mamba hadde scoret to mål på de tre kampene før den. Trener Steffan Baumgart håper på at nykommeren også skal levere mot Schalke.

Schalke ledes av den tidligere Huddersfield-manageren David Wagner. Han har fått oppgaven med å gjenoppbygge klubben etter forrige sesongens skuffende 14.-plass. Wagner og Schalke har fått en bra start. De står med fire poeng etter de tre første kampene. Det eneste tapet kom på bortebane mot Bayern München.

Siden Gelsenkirchen-laget hadde såpass fin fyt kom landslagspausen på et uheldig tidspunkt for dem. I siste kampen før pausen banket de Hertha Berlin hele 3–0. Den innlånte Everton-spilleren Jonjoe Kenny åpnet målkontoen i den kampen Det er en spennende spiller som det interessant å følge videre i Bundesliga.

Det er vanskelig å spå utfallet av denne kampen, men det ser ikke ut til å bli en kamp med mange scoringer. Ingen av de to lagene har imponert offensivt i de tre første kampene. Samtidig har Schalke et bra lag defensivt. Laget har holdt nullen i to av de tre kampene med David Wagner som trener.

Jeg har troen på Wagner. Schalke har vist lovende takter, og de har spillermateriellet til å styre denne kampen. De har vunnet de to siste kampene mot Paderborn i Bundesliga, og jeg tror de vinner her også. Men jeg tar med en gardering. UB

96-rekker:

1. Watford – Arsenal B

2. Kristiansund BK – Brann HUB

3. Bodø/Glimt – Stabæk H

4. Haugesund – Mjøndalen H

5. Molde – Tromsø H

6. Strømsgodset – Ranheim H

7. Viking – Odd UB

8. HamKam–Ullensaker/Kisa H

9. Sandnes Ulf – Notodden HB

10. Sogndal IL–Sandefjord Fotball HU

11. Arendal – Fredrikstad UB

12. SC Paderborn – Schalke 04 UB





432-rekker:

1. Watford – Arsenal B

2. Kristiansund BK – Brann HUB

3. Bodø/Glimt – Stabæk H

4. Haugesund – Mjøndalen HU

5. Molde – Tromsø H

6. Strømsgodset – Ranheim H

7. Viking – Odd HUB

8. HamKam – Ullensaker/Kisa H

9. Sandnes Ulf – Notodden HUB

10. Sogndal IL – Sandefjord Fotball HU

11. Arendal – Fredrikstad UB

12. SC Paderborn – Schalke 04 UB