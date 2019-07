Gode vinnermuligheter på lørdagskupong med flere norske lokaloppgjør

Til tross for at det ikke spilles noen Eliteserie- eller OBOS-liga-kamper denne lørdagen, er det likevel et fullspekket sportsprogram. I tillegg til Tour de France, spilles det kamper i de lavere divisjonen i Norge og i Allsvenskan. Nedenfor gir vi deg en guide til lørdagens tippekupong. En kupong som mangler de store klubbene, men hvor det likevel er fullt mulig å tjene gode penger.

NB! Denne lørdagen er det 14 millioner i Vikinglotto-potten!

Alta — Florø

Alta har befunnet seg på Norges tredje øverste nivå i flere siden nedrykket fra OBOS-ligaen i 2014. Etter snart halvspilt sesong i PostNord-ligaen avdeling 2, ligger de gulkledde fra Nord-Norge rundt tabellens midtsjikt på en sjetteplass. Avdelingen er likevel jevn, og det er kun tre poeng opp til Åsane og kvalik til OBOS-ligaen. I vårsesongen leverte laget fra Nordlysbyen varierende prestasjoner. Bryant Lazaros lag vant 2-0 på bortebane mot avdelingsleder Grorud, men tapte også 3-1 for tabelljumboen Oppsal. Rett før ligaen tok sommerferie, tapte Lazaros gutter hele 5-0 mot Odd 2 på Skagerak Arena. Alta er imidlertid avdelingens nest beste hjemmelag. Før lørdagens oppgjør står laget med med fire seire og en uavgjort i Finnmarkshallen. Nordlendingene har for øvrig vært tøffe å møte i Finnmarkshallen i flere sesonger på rad.

Florø rykket ned fra OBOS-ligaen i fjor. Foreløpig ligger vestlendingene på plassen bak hjemmelaget med ett poeng mindre. Mulighetene for et gjensyn med OBOS-ligaen i 2020 er med andre ord fortsatt tilstede. Florøværingene har levert helt greit på bortebane. En seier, tre uavgjort og ett tap så langt. I siste kamp før sommerferien ble det 2-1 tap for Grorud hjemme på Florø Stadion, og det selv om hjemmelaget tok ledelsen.

Sett i lys av tabellen, skal dette bli et jevnt oppgjør. Det at avdelingen har hatt ferie i nesten en måned gjør det heller ikke noe lettere å spå kampens utfall. Vi har imidlertid liten tro på at Florø klarer det ingen lag har gjort så langt denne sesongen; nemlig å vinne i Finnmarkshallen. HU

Oppsal IF — FK Senja

Oppsal ligger helt nederst i PostNord-ligaen avdeling 2 med kun seks poeng på elleve kamper. Poengmessig er det likevel ikke veldig langt opp til Senja på ellevte plass og trygg grunn. Bare fem poeng skiller de to lagene. Lørdagens kamp har imidlertid symbolsk betydning for blåtrøyene, da en seier gjør det lettere å legge vårsesongen bak seg. Enda viktigere er det at lørdagens motstander er nettopp Senja. Seier kan derfor gjøre målet om videre spill på tredje høyeste nivå langt mer oppnåelig. Det er verdt å merke seg at alle Oppsals poeng har kommet hjemme, hvilket er interessant da laget ikke spiller på sin vante hjemmebane Trasop før 3. august. På grunn av utbygging benytter Oslo-laget rivalen KFUM sin hjemmebane KFUM Arena på Ekeberg.

FK Senja reiser til Oslo med håp om å begynne høstsesongen på en helt annen måte enn de avsluttet før sommerferien. Laget fra Norges nest største øy har ikke vunnet siden hjemmekampen mot Odd 2 den 13. mai. Siden den gang har de blåkledde spilt seks kamper der halvparten har resultert i poengdeling og den resterende halvparten i tap. Senja har ennå ikke vunnet på bortebane i år, og står med tre tap, to uavgjort og 16 innslupne mål. Enda mer urovekkende er det at ligaens ellevte plass kun har scoret to ganger på bortebane.

En veldig viktig kamp for begge lag. Mens Oppsal kjemper for å klatre oppover på tabellen, vil en Senja-seier bety at nordlendingene tar et viktig steg vekk fra nedrykksstriden. Det at Senja har vært svake på bortebane og Oppsal har en ikke altfor dårlig hjemmestatistikk, taler for hjemmeseier til Oslo-klubben. Oppsal har likevel tapt mot alle fem lagene som ligger nærmest dem på tabellen. Blant annet tapte hjemmelaget hele 4-0 mot Elverum, som ligger nest nederst, rett før ferien. Senja skal være bedre enn hjemmelaget og før eller siden må borteseieren komme. UB (HUB på 432-rekker)

Kjelsås - Elverum

2019-sesongen har vært oppløftende for Kjelsås. Oslo-laget ligger på tredjeplass i PostNord-avdeling 2 med like mange poeng som Åsane på andreplass. Formen før avdelingen tok sommerferie gir likevel Kjelsås-trener Eivind Kampen grunn til bekymring. Fire kamper uten seire før pausen er ikke godt nok for et lag som kjemper om opprykk. Det skal imidlertid bemerkes at Grefsen-gutta møtte tøff motstand i disse kampene. Hjemme på Grefsen Stadion er de blåkledde ubeseiret med tre seire og to uavgjort på fem kamper.

Elverum endte midt på tabellen forrige sesong, men i år har hedmarkingen skuffet stort. Stig Inge Bjørnebyes moderklubb ligger nest nederst i avdeling med fattige ni poeng på elleve kamper. I motsetning til hjemmelaget, fikk imidlertid de hvitkledde en oppsving før ferien. Tre seire på de siste seks kampene er ikke fantastisk, men det er bedre enn hva som er normalt for et lag i nedrykksstriden. Elverum har likevel vært elendig på bortebane, og har bare tapt på reisefot.

Elverums resultater før ferien er det eneste som kan rokke ved en hjemmeseier i denne kampen. Nesten uansett hvor mye du vektlegger den formen, kan det ikke veie opp for Kjelsås' store favorittstempel. Å spille noe annet enn hjemmeseier vil være et sjansespill som ikke hører hjemme på en kupong. H

Sotra SK — Åsane

Nest Sotras lillebror Sotra Sportsklubb rykket opp til norsk fotballs tredje høyeste nivå forrige sesong. Hordalendingenes manglende erfaring har likevel ikke gitt sine utslag på resultatene så langt. Mens ovennevnte Elverum kanskje har vært vårsesongens største skuffelse, har Sotra vært det stikk motsatte. Før lørdagens kamp er det kun tre poeng opp til andreplassen og kvalik til OBOS-ligaen, som for øvrig okkuperes av motstander Åsane. Sotra har dessuten en hengekamp til gode på de andre topp 5-lagene. Særlig slutten av vårsesongen gir vestlendingene grunn til optimisme. Tre seire og en uavgjort på de siste fire kampene gjør Sotra til et formlag i avdelingen. En finurlighet er at en av Sotras største bidragsytere, Andreas Fantoft, er på lån fra lørdagens motstander. Sotra har vunnet tre av sine fire hjemmekamper.

Åsane har fire poeng opp til Grorud som topper avdelingen. Bergenslaget lå imidlertid på tabelltopp frem til det gjensto to serierunder av vårsesongen. Tap borte mot Fram Larvik og uavgjort hjemme mot Asker gjorde at bergenserne ble forbigått av Grorud. Åsane rykket ned i fjor da de tapte 4-3 mot KFUM i OBOS-liga kvaliken. Flere av de oransjekleddes spillere har med andre ord erfaring fra nivået over og vil tilbake dit så fort som mulig. Morten Røsslands lag har gjort det greit på bortebane, der bergenserne har hentet ni poeng på fem kamper.

På papiret skal Åsane slo Sotra. Det er likevel flere faktorer som gjør borteseier usikkert. For det første har Sotra overrasket mange i vårsesongen og er kapable til å gjøre det samme i dette oppgjøret. Videre er dette et vestlandsderby, og lokaloppgjør lever sitt eget liv. Til slutt må det bemerkes at Åsane har gjort det svært dårlig mot de andre topplagene, da de har tapt mot Grorud (førsteplass), Kjelsås (andreplass) og Fram (fjerdeplass). I en så åpen kamp føler vi oss tvunget til å benytte 96-rekkens eneste helgardering. HUB

FK Fyllingsdalen — Fana

Nok et vestlandsderby, og denne gangen er det et vaskeekte bergensoppgjør. Forskjellen er at vi nå befinner oss på det fjerde høyeste nivået, og da nærmere bestemt Norsk Tipping-ligaen avdeling 4. Hjemmelaget Fyllingsdalen avsluttet vårsesongen sterkt med fem seire på seks kamper. En trøblete sesongstart gjør imidlertid at Fyllingsdalen kun ligger på sjetteplass av de totalt 14 lagene i avdelingen. Hjemme på Varden Amfi har Fyllingsdalen vært midt på treet. Fem hjemmekamper har gitt tre seire og to tap. Stjernespilleren Erik Huseklepp har spilt samtlige elleve kamper i år og scoret fem mål. Blant annet ett i 3-1-seieren mot Bergen Nord rett før sommerferien.

Fana er på sin side helt i toppen av divisjonen. Syv seire, tre uavgjort og ett tap plasserer de røde og hvite på en tredjeplass i avdeling. Noe opprykk på Nesttun Idrettsplass ser likevel vanskelig ut. Avdelingens førsteplass Djerv 1919 har vunnet ti av elleve kamper så langt og ligger seks poeng foran bergenserne. Fana er likevel det eneste laget som har slått avdelingslederen i år. Det er lite å utsette på Fanas borteform. Fem kamper borte fra Nesttun har gitt tre seire, en uavgjort og ett tap. Tapet kom i første serierunde mot Vard Haugesund, som ligger på andreplass i avdelingen og har vunnet alle sine hjemmekamper denne sesong.

Oppgjøret har mange likhetstrekk med Sotra - Åsane, men den største forskjellen er at nivåforskjellen er større i denne kampen. Fana trenger en seier for å henge med lagene over og et tap vil mest sannsynlig skrinlegge opprykksdrømmen. Vi tror påar Fana har det som skal til for å vinne mot Huseklepp og co, men tar et lite forbehold på 432-rekken. B (UB på 432-rekken)

Stord — Fjøra

Vi holder oss på vestlandet og i Norsk Tipping-ligaen avdeling 4. Hjemmelaget Stord ligger på femteplass i avdelingen, men elleve poeng opp til tabelltopp gjør opprykk usannsynlig for øyboerne. Stord har vunnet tre av sine fem hjemmekamper og står med fire seire og ett tap på de siste fem kampene. Det ene tapet kom mot Vard Haugesund, som er avdelingens foreløpige andreplass.

Fjøra har derimot hatt en tøff reise denne våren. Syv poeng på elleve kamper gjør Fjøra til avdelingens ellevte plass. Ett poeng skiller bortelaget fra Vestfossen på tolvte plass og direkte nedrykk. Med unntak av uavgjort borte mot nettopp Vestfossen, har Fjøra tapt alle sine bortekamper i år.

Svært vanskelig å forsvare noe annet enn hjemmeseier i denne kampen. Noe annet vil være en stor overraskelse. H

Melhus — Brumunddal

Vi beveger oss nå over i Norsk Tipping-ligaen avdeling 5 hvor nesten samtlige lag er trønderske, med unntak av noen Hedmark-lag. Hjemmelaget Melhus ligger på en foreløpig sjetteplass og har åtte poeng opp til Ranheim 2 som topper avdelingen. Laget fra den sørlige delen av Trøndelag har dessuten en hengekamp til gode på avdelingslederen. Hjemme på Gruva kunstgress er det likevel rom til forbedring. Fem hjemmekamper har gitt åtte poeng, etter to seire, to uavgjort og ett tap. Tapet kom mot RBK 2, som ligger på tredjeplass, og de to uavgjortkampene mot Tiller og Ranheim 2 på henholdvsvis femte- og førsteplass.

Brumunddal rykket ned fra 2. divisjon i 2017 og var med i toppen av avdelingen forrige sesong. Laget fra Sveum Idrettspark ble da nummer fire. I år har tonen dessverre vært en helt annen for hedmarkingene. Med ni poeng på elleve kamper er status nedrykksplass for Ringsaker-laget. Ettersom det kun er seks poeng opp til Raufoss 2 på syvende plass, har likevel toget langt fra gått. Særlig ettersom det gjenstår 14 kamper av sesongen. Fem av lagets ni poeng har kommet på bortebane.

Nok en gang går vi for favorittene. Ni poeng skiller de to lagene og Melhus har hjemmebanefordel. I tillegg trenger de en seier for virkelig å melde seg på i kampen opprykk. HU

Orkla — Nybergsund IL-Trysil

Både i 2017- og 2018-sesongen endte Orkla på femteplass i Norsk Tipping-ligaen avdeling fem. Også i år ser Orkanger-laget ut til å avslutte rundt midten av tabellen, men foreløpig på nedre halvdel. Mye av årsaken til at trønderne ligger "etter skjema" er at de har underprestert hjemme på Orkdalsbanken Stadion. Begge de to foregående sesongene har de hvitkledde vært avdelingens fjerde beste hjemmelag. I år står Orkla med en seier, to uavgjort og to tap på hjemmebane. Av tretten poeng så langt denne sesongen, har bare fem kommet hjemme. Orkla tok med seg tre uavgjort på rad inn i ferien. Den siste kom på bortebane mot avdelingsleder Ranheim.

Nybergsund IL Trysil er et av lagene som har lidd hardest av omleggingen av divisjonssystemet fra 2017-sesongen. Mens hedmarkingene endte på femteplass i 2. divisjon avdeling 2 i 2016, har veien bare gått nedover siden. I 2017 ble det 10. plass i 2. divisjon avdeling 1, før laget som da ble trent av tidligere Vålerenga-spiller Jarl Andre Storbæk rykket ned til 3. divisjon i fjor. Før sesongen fikk man ny trener i Yngve Sandbuløkken, som tidligere hadde spilt mange sesonger i klubben som keeper. Videre ble nesten hele stallen skiftet ut. Omveltningene har likevel ikke gitt seg positive utslag. NIL-Trysil ligger på ellevte plass med elleve poeng, og det er knappe to poeng ned til Brumunddal og direkte nedrykk. Sandbuløkkens lag har tapt fire av sine siste fem bortekamper og er avdelingens nest dårligste bortelag.

Et dårlig hjemmelag møter et dårlig bortelag, og det skiller altså bare to poeng mellom tabellnaboene. Orkla har to uavgjorkamper på rad hjemme og uavgjort er et resultat også NIL-Trysil kan være fornøyd med. Det virker uansett usannsynlig at ligaens nest dårligste hjemmelag skal slå Orkla, som vanligvis er et godt hjemmelag, på Orkdalsbanken Stadion. Vi halvgarderer. HU (HUB på 432-rekken)

Verdal — Strindheim

Verdal ligger nederst i avdelingen. Seks poeng på elleve kamper vitner om tøffe tider på Verdal Stadion. Riktignok er det fortsatt bare fem poeng opp til Kongsvinger og 11. plassen som betyr videre spill i 3. divisjon, men om Verdal skal få fornyet kontrakt må det skje store endringer fra vårsesongen. Det fysiske laget har for øyeblikket ekspressfart mot 4. divisjon og trenger sårt en kursendring. Verdalingene var ikke gode på hjemmebane i verken 2017- eller 2018-sesongen. I årets sesong har de blå og hvite gjort det enda verre på hjemmebane. En seier, en uavgjort og fire tap så langt.

Når det gjelder bortelaget Strindheim, ligger de for øyeblikket på en 8. plass på tabellen. Trondheimslaget rykket ned fra 3. divisjon i 2017, men rykket opp igjen i 2018. Ettersom det er for langt opp til tabelltopp, vil resten av sesongen handle om å distansere seg mest mulig fra nedrykksstriden, deriblant lørdagens hjemmelag. Et tap på lørdag vil med andre ord være lite forenlig med den ambisjonen. Det er noen spennende spillere på Strindheim-laget som har bevist at de kan beherske nivået over. Toppscorer Martin Grong Risan og Ola Brustad er blant disse. Sistnevnte var en del av KFUM Oslo-laget som rykket opp til OBOS-ligaen forrige sesong. Strindheims form før sommerferien var dårlig og det er vanskelig å vite hva slags jobb som har blitt gjort i ferien for å rette opp i dette. På sine fem bortekamper har Strindheim vunnet to, spilt uavgjort en og lidd nederlag to ganger.

Verdal har et fysisk lag og en liten bane som egentlig burde passe dem godt. Sett i lys av hjemmelagets magre poengfangst i vår, er det likevel liten tvil om at Strindheim bør vinne denne kampen. Da lagene møttes på Verdal Stadion i siste serierunde i 2017, vant Strindheim hele 6-2. Det har naturligvis vært en del utskiftninger siden den gang. Vi ser ikke bort i fra at Verdal kan klatre på tabellen i høst, men vi har ikke sett tegn på at at en slik forandring er i ferd med å skje foreløpig. Dermed lukter det borteseier til Trondheim-gutta. B

Hønefoss BK — Melbo

Få supportere har hatt det så tøft som medlemmene av Fosseberget de siste sesongene. Hønefoss har falt som en stein i det norske divisjonssystemet. Fra å være en Eliteserie-klubb i 2013-sesongen, har Buskerud-klubbens tre nedrykk (i 2013 fra Eliteserien, i 2015 fra 1.divisjon og i 2018 fra 2. divisjon) plassert dem på norsk fotballs fjerde høyeste nivå. Dessverre for laget fra skiskytter Frode Andresens hjemby, virker det ikke som om trenden er i ferd med å snu denne sesongen heller. I Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 ligger Hønefoss på 10. plass med tretten poeng. Det er ti poeng opp til avdelingsleder Fløya og to poeng ned til Tromsø 2 som ligger på direkte nedrykk. Hjemme på AKA Arena har Hønefoss imidlertid vært særdeles gode. Det er der Buskerud-laget har plukket hele tolv av sine tretten poeng.

Melbo fra Nordland har derimot en god vårsesong å se tilbake på. Nordlendingene ligger på femteplass så langt, og det er bare fem poeng opp til tabelltoppen. Melbo har vunnet en, spilt tre uavgjort og tapt en av sine fem bortekamper i år. Melbo tapte to på rad før sommerferien, men det var mot Skjervøy og Bodø/Glimt 2 som begge ligger på øvre halvdel av tabellen.

En av kupongens vanskeligste kamper. Melbo ligger over Hønefoss på tabellen, men sistnevnte har vært svært sterke på hjemmebane. Flere av hjemmelagets seire har dessuten kommet mot lag på øvre halvdel av tabellen. Hønefoss bør vinne for å komme seg unna rotet i bunnen av tabellen, mens Melbo-tap gjør at nordlendingene mister viktig terreng i opprykkskampen. Hønefoss har spilt en uavgjort denne sesongen, og den kom på bortebane. Det at begge lagene ønsker seier, gjør at vi lander på en halvgardering. HB

Leknes FK — Gjelleråsen

Leknes ligger sist i avdelingen og har ennå til gode å vinne en kamp i 2019-sesongen. Alle Leknes' tre poeng kommer fra hjemmekamper, men tre uavgjort og to tap er likevel ligaens nest dårligste hjemmestatistikk.

Gjelleråsen ligger på sin side nest øverst i avdelingen og har vunnet fire av fem bortekamper. Det grønnkledde laget fra utkanten av Oslo tapte riktignok den siste kampen før ferien mot Finnsnes på fjerdeplass, men sto før det med seks seire på rad.

Ikke nødvendig med en lang redegjørelse her, da borteseier er det eneste som reelt sett kan spilles på kupongen. B

Skjervøy — Harstad

Hjemmelaget er fra kommunen med samme navn som laget i Troms. Skjervøy har tilbakelagt en sterk vårsesong og er bare ett poeng bak Fløya på tabelltopp. Pussig nok har likevel Troms-laget avdelingens tredje dårligste hjemmestatistikk. Fem hjemmekamper har gitt to seire, en uavgjort og to tap. Ser man på motstanden i disse kampene, oppdager man imidlertid fort at tallene ikke er så oppsiktsvekkende likevel. Tapene kom mot Fløya og Gjelleråsen, som ligger på henholdsvis første- og andreplass. Uavgjortkampen ble dessuten spilt mot Finnsnes som ligger på fjerdeplass rett bak Skjervøy. På bortebane, hvor motstanden har vært lettere, har Skjervøy vunnet fem av seks kamper.

Harstad har like mange poeng som Hønefoss, men ligger på plassen bak Buskerud-laget grunnet målforskjell. Av Harstads fem bortekamper har tre endt med tap, en med poengdeling og en med seier til nordlendingene. Det gule og svarte laget vant tre av sine siste fem kamper før ferien, men alle seierne kom mot lag på nedre halvdel av tabellen. Kun mot Finnsnes i første serierunde maktet Harstad å ta poeng mot et av lagene på øvre halvdel.

Ser man utelukkende på tabellen, er dette en kamp Skjervøy bør vinne. Harstads gryende form kan likevel gi grunn til tvil. Vi velger derfor å halvgardere i denne kampen. HU

Nettavisens 96-rekke:



Nettavisens 432-rekke