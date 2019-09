Godset vinner skjebnekampen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Seks kamper skal spilles i Eliteserien og det er sju kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det to kamper på menyen, mens Leeds skal i aksjon borte mot Barnsley i Championship. I Toppserien her hjemme er det duket for toppkamp mellom Klepp og LSK kvinner og i Allsvenskan er det flere høyinteressante kamper. Ellers er det en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

Strømsgodset - Ranheim H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

Det begynner å haste for Godset å plukke poeng. De er helt på bunn i eliteserien med 16 poeng, fire poeng bak Mjøndalen som ligger på plassen over nedrykksstreken. Strømsgodset spilte en bra kamp sist hjemme mot nedrykksrival Sarpsborg 08. De havnet bakpå mot østfoldingene i starten av andre omgang, men klarte å komme tilbake og kampen endte 1–1.

Godset er to vidt forskjellige lag borte og hjemme. Før landslagspausen tapte de 1–2 mot Stabæk i det som var en elendig bortekamp. På bortebane har de kun tatt tre poeng denne sesongen, mens hjemme på Marienlyst har de vist bedre takter. De har tre poeng opp til dagens motstandere på kvalik, så dette er en sekspoengskamp. Godset har vunnet de to siste hjemmekampene, og de bør også ta tre poeng mot trønderne om de har tenkt å spille i eliteserien også neste sesong.

Ranheim har kurs mot 1. divisjon. De står med fem tap, en uavgjort og en seier på sine siste syv. Dersom de tar tre poeng mot Godset vil det se litt lysere ut, men det ingenting som tyder på at de skal klare det. De har tapt de to siste kampene på Marienlyst, og Strømsgodset har sett bedre ut i de to siste hjemmekampene.

Trønderne skuffet stort i den siste hjemmekampen før landslagspausen. De ledet 1–0 til det gjensto en halvtime, men klarte å tape 1–2. En slik skuffende prestasjon gir ikke selvtillit før turen ti Buskeruds hovedstad.



Denne kampen er utrolig viktig for begge lagene, men Godset er det en skjebnekamp. Med tap her, tror jeg de skal få problemer med å overleve. En seier vil derimot gi ny optimisme. Godset har vist fremgang. Jeg går for hjemmeseier her. 1,90 er dog litt snaut for et singelspill, så jeg kombinerer med en kamp fra tysk Bundesliga.





Paderborn - Schalke 04 B 2,10 (spillestopp kl 17.55)

For Paderborn har de siste årene vært en berg- og -dalbane-tur. Laget er tilbake i 1. Bundesliga for første gang siden 2015. I denne perioden har de vært helt nede i 3. Liga.

Paderborn tapte 2–3 mot Bayer Leverkusen i serieåpningen, og de klarte heller ikke å holde på 0-1-ledelsen mot Freiburg i lagets første hjemmekamp. Den kampen tapte de 1–3. Paderborn slo tilbake i den siste kampen før landslagspausen, da de klarte 1–1 mot Wolfsburg, som er spådd å bli et topp seks-lag denne sesongen

Sommersigneringen Streli Mamba hadde den målgivende pasningen i kampen mot Wolfsburg, og han virker å ha funnet seg greit til rette etter å ha gått fra 3. Liga til 1. Bundesliga. Mamba hadde scoret to mål på de tre kampene før den. Trener Steffan Baumgart håper på at nykommeren også skal levere mot Schalke.

Schalke ledes av den tidligere Huddersfield-manageren David Wagner. Han har fått oppgaven med å gjenoppbygge klubben etter forrige sesongens skuffende 14.-plass. Wagner og Schalke har fått en bra start. De står med fire poeng etter de tre første kampene. Det eneste tapet kom på bortebane mot Bayern München.

Siden Gelsenkirchen-laget hadde såpass fin fyt kom landslagspausen på et uheldig tidspunkt for dem. I siste kampen før pausen banket de Hertha Berlin hele 3–0.

Det er vanskelig å spå utfallet av denne kampen, men det ser ikke ut til å bli en kamp med mange scoringer. Ingen av de to lagene har imponert offensivt i de tre første kampene. Samtidig har Schalke et bra lag defensivt. Laget har holdt nullen i to av de tre kampene med David Wagner som trener.

Jeg har troen på Wagner. Schalke har vist lovende takter, og de har spillermateriellet til å styre denne kampen. De har vunnet de to siste kampene mot Paderborn i Bundesliga, og jeg tror de vinner her også. Borteseier gir 2,10 i odds.

Søndagens dobbelttips er Strømsgodset + Schalke 04. Denne kombinasjonen gir flotte 3,99 i odds.

