Håland skal erobre Europa

Det er en eventyrlig midtuke vi har foran oss. I kveld sparkes gruppespillet i Champions League i gang, og åtte kamper skal spilles i kveld. Det er storkamper mellom Napoli og Liverpool og mellom Borussia Dortmund og Barcelona og med norske øyne er det også meget spennende med Erling Braut Håland og FC Salzburgs hjemmekamp mot Genk. I tillegg er det masse ishockey på menyen. Stavanger Oilers tar imot Storhamar i Get-ligaen og det er full runde i SHL i Sverige. I England spilles det fulle serierunder i både League One og League Two.

Salzburg - Genk - Erling Braut Håland scorer mål - 1,85 (spillestopp kl 20.55)

Gruppe E der Napoli og Liverpool er de to andre lagene. RB Salzburg har totaldominert den østerrikske ligaen de siste sesongene, men har sviktet i Champions League-kvalifiseringene. Det er faktisk første gang på 25 år at laget er med i gruppespill i Champions League. De har imidlertid hevdet seg bra i sluttspillet i Europa League de siste sesongene. Tok seg helt til semifinale i 2016/17-sesongen, mens Napoli ble for sterke i åttedelsfinalen forrige sesong.

Belgiske Genk var direktekvalifisert til gruppespillet, og det er første gang på åtte år at belgierne deltar i gruppespillet i Champions League. Har hatt en svak åpning i serien og står med kun 3-1-3 på de sju første seriekampene.

1,44 på hjemmeseier i kveld er dog trist odds, selv om Salzburg har hatt en formidabel start i hjemlig serie og scoret 34 mål på de sju første seriekampene. Erling Braut Haaland har levert så det holder og stått for 11 av målene. Og senest i helgen gjorde han tre mål da Salzburg nedsablet Hartberg med 7-2. Haaland har gjort åtte av sine elleve mål på hjemmebane. At Haaland også kan score i kveld er åpenbart. 1,45 på hjemmeseier er uaktuelt. Da er det langt mer interessant med et målscorerspill på Haaland til godkjent 1,85 i odds.