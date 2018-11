Hamburg river ned Berlin-muren

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er slett ikke verst. I Premier League spilles det en meget viktig bunnkamp mellom Burnley og Newcastle, og i La Liga er det kamp mellom Real Sociedad og Celta Vigo. Det er kamp i Serie A, og i Danmark venter bortekamp for Sivert Heltne Nilsen og AC Horsens mot AGF Aarhus. I tillegg jakter Hamburger SV tre nye poeng hjemme mot Union Berlin i tysk 2. Bundesliga. I NHL er det fullt kjør om dagen og natt til tirsdag er det fem kamper som skal spilles.

Hamburger SV - Union Berlin H 1,85 (spillestopp kl 20.25)

Toppoppgjør på nest øverste nivå i tysk fotball. Hamburg slet med å score mål i slutten av september og i oktober, men nå har de funnet veien til mål igjen. I forrige serierunde banket de Erzgebirge Aue 3-1. Dermed er de ubeseiret i de syv siste kampene, og de står med tre seire på rad.

Laget fra Tysklands nest største by vil klatre til topps på tabellen med poeng i mandagens hjemmekamp mot Union Berlin. Dersom man tar med seieren i DFB Poakl mot When Wiesbaden, har Hamburg scoret syv mål på de tre siste kampene, og angriperen Pierre-Michel Lasogga har scoret fire av dem. Det virker som Hamburgs nye manager Hannes Wolf har funnet løsningen på lagets scoringsproblemer.

Union Berlin har også slitt med å score mål i oktober. De hadde kun to mål på fire kamper, før de løsnet i forrige serierunde mot Greuther Fürth. De slo Fürth hele 4-0 hjemme i den tyske hovedstaden. Union Berlin har ambisjoner om å rykke opp denne sesongen. Det er det eneste ubeseirede laget i 2. Bundesliga denne sesongen, men ligger likevel bare på fjerdeplass. Problemet er at de har spilt for ofte uavgjort. Hele åtte av kampen deres har endt med poengdeling.

Laget fra det tidligere Øst-Berlin er nå fire poeng bak FC Köln og Hamburg som okkuperer de to øverste plassene på tabellen, og de trenger tre poeng for å henge med i kampen om direkte opprykk.

De kan lage problemer for Hamburg mandag. For Union Berlin har vært solide bakover denne sesongen. De har kun sluppet inn åtte mål på 13 kamper. Det er sterkt.

Forsvarsspillerne Kyriakos Papadopoulos og Gideon Jung er begge ute med langtidsskader. Også Jairo Samperio er ute i lang tid. Union Berlin risiskerer å måtte spille uten stopperen Florian Hubner. Midtbanespillerne Felix Kroos (ja, han er broren til Toni Kroos i Real Madrid) og Robert Zulj er ute. Den postive nyheten er at Grischa Promel er tilbake etter å ha sonet karantene.

Jeg ser for meg at dette blir en jevnspilt kamp, men de tidligere Bundesliga-gigantene vil ikke undervurdere gjestene fra Berlin. Union har tross alt ikke tapt noen av de siste seks bortekampene. De har én seier og fem uavgjorte.

Jeg tror imidlertid at Hamburg har tilstrekkelig med offensiv kapasitet til å rive ned Berlin-muren til Union. Begge disse lagene er solide bakover, men jeg mener helt klart at Hamburg har størst slagkraft fremover. Det vil avgjøre denne matchen, tror jeg.

Oddsen på hjemmeseier er 1,85. Det er litt snaut som singel. Men denne funker fint i en dobbel.

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins H 2,00 (spillestopp kl 00.55)

Toronto Maple Leafs ydmyket Philadelphia Flyers i Scotiabank Arena natt til søndag. De slo Pennsylvania-laget 6-0 (!). Andreas Johnsson var enorm i 1. perioden hvor han herjet med Flyers og scoret tre mål. Den var en viktig seier for Toronto som hadde tapt to kamper på rad før kampen mot Flyers.

Toronto har tapt de to siste kampene mot Boston, og jeg er sikker på at det er en revansjesugen Toronto-gjeng som går på isen i natt. Leafs har scoret ti mål på de to siste hjemmekampene, så Boston skal få kjørt seg, tror jeg.

Boston har vært sterke hjemme i TD Garden, men på bortebane har de ikke imponert denne sesongen. De har tapt åtte av 13 bortekamper så langt, og i Toronto må de klare seg uten center Patrice Bergeron og forsvarsspilleren Zdeno Chara. Bergeron har vært viktig offensivt for Boston denne sesongen. Han har 17 målgivende pasninger og ni scoringer. Han fravær kan ha bidratt til at David Pastrnak har sluknet helt i de siste kampene.

Tjekkeren er blant de mestscorende spillerne i NHL med 17 mål, inkludert et hat-trick mot Toronto for drøye to uker siden. Men han har ingen mål og kun én målgivende på de fem siste kampene. Boston trenger å få ham i gang igjen om de skal slå Toronto.

Hos Toronto har Mitch Marner virkelig stått frem i Auston Matthews skadefravær. Han har plukket 30 poeng så langt. Marner har bare seks scoringer, men han er en servitør av rang. Matthews er ventet tilbake hos Leafs i løpet av uken, men rekker neppe nattens match.

Alle de fem siste kampene til Boston har vært tette og jevne, og de har enten gått til spilleforlengelse eller blitt avgjort med ett måls margin. Jeg tror også nattens kamp blir en jevn affære. Toronto har levert på hjemmebane i de to siste kampene, og jeg tror de tar en ny seier i natt. Oddsen er finfine 2,00.

Mandagens dobbel er Toronto Maple Leafs + Hamburger SV. Denne kombinasjonen gir 3,70 i odds.



