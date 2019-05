Han setter Salah i skyggen

Lørdagen er endelig kommet – og hvilken kamp vi skal få være vitne til i kveld! Tottenham og Liverpool møtes – i Champions League-finale – klokken 21:00. Vi gleder oss stort. Til kampen vil vi komme med tre tips! Ved siden av dette spilles det en kamp i Obos-ligaen, mens Allsvenskan kjører full runde.

Tottenham – Liverpool – Sadio Mané scorer mål Ja 2,45 (spillestopp kl. 2055)

Disse to lagene har for vane å gi publikum underholdning for inngangsbilletten. Det er greit siden finalebillettene har langt ute for 35 000 kroner til 90 000 kroner per stykk på svartebørsen.

Begge lagene har scoret i syv av de siste åtte innbyrdes kampene, og med tanke på at begge lagene har scoret i de siste åtte Champions League-finalene, så forventer vi store ting av matchen på Estadio Metropolitano.

Liverpool må finne seg i å bære favorittstempelet. Jürgen Klopp sine menn har allerede vunnet to ganger mot Tottenham denne sesongen. De slo Spurs 2–1 både hjemme og borte i Premier League, og Liverpool sin seier mot Wolves i den siste ligakampen var den 13. seieren på 14 kamper.

Spurs på sin side har hatt en svak avslutning på sesongen. De har tapt fem av de siste åtte kampene i alle turneringer, og de har kun vunnet to. Laget fra Nord-London tapte hele 13 ganger i ligaen denne sesongen. For å sette det litt i perspektiv, så tapte Birmingham 15 ganger i 2010-2011-sesongen og rykket ned.

Selv om Harry Kane er friskmeldt til finalen i Madrid, så er oddsen på Liverpool-seier bra. Vi har allerede lansert spill på Liverpool, men det er også spennende å gå for et målscorerspill.

Mens Mohamed Salah er den store profilen i Liverpool-laget, og sannsynligvis en mann mange setter penger på skal score i finalen, så går Sadio Mané litt under radaren. Mané har levert en solid sesong. Den senegalesiske angriperen har scoret 26 mål for Anfield-klubben denne sesongen, og fire av dem kom i Champions League.

Mané kommer til å utfordre Spurs-forsvaret med farten sin, og jeg tror at han skape trøbbel for Tottenham. Den lynraske spissen er i kjempeform. Han har scoret seks mål på de siste åtte kampene i alle turneringer, og jeg tror han tegner seg på scoringslisten i lørdagens Champions League-finale. Oddsen på Mané-scoring er 2,45. Spillestopp er klokken 2055.

