Håpløs favorittodds på Aalesund

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles sju kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det er avgjørende kamper i Copa America og det er kamper i Afrikamesterskapet. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Det er også flere kamper i Superettan i Sverige og det er kamper i 1. divisjon for kvinner.

Raufoss - Aalesund H 3,75 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Raufoss har vært involvert i flere meget målrike oppgjør i det siste. 6-4 seier hjemme mot Tromsdalen nest sist,mens det endte med 1-5 tap borte mot Ullensaker/Kisa sist søndag. Da ble det fire baklengs det siste kvarteret. Men har uansett hatt en fin start med 6-1-4 på de elleve første seriekampene og ligger på 6. plass med 19 poeng. Variable 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper.

Lars Bohinen gjorde seks endringer på sin førsteellever til cupkampen hjemme mot Molde torsdag, men det betydde åpenbart lite. Aalesund smalt til med 4-0 seier og "takken" for det var Rosenborg på Lerkendal i 4. runde førstkommende onsdag. Går som toger i OBOS-ligaen og er fortsatt ubeseiret etter 2-1 seieren borte mot HamKam forrige sesong. 9-2-0 viser tallene og Aalesund har åtte poeng ned til Kongsvinger på 3. plass. 4-2-0 på seks spilte bortekamper.

Lars Bohinen er helt klar på at serien er viktigere enn cupen, men det ligger en reaksjon i luften etter onsdagens cupbragd. Og tross 4-2-0 på bortebane, har det kun vært ettmålsseire. 1,68 i odds på Aalesund i kveld er håpløs favorittodds. Kapable Raufoss kan overraske her og 3,75 på hjemmeseier er altfor høyt. Vi tester skrellen i denne og spiller Raufoss.