Har ikke fått kontakt med Joker-vinner, er det deg?

To spillere i kveldens Lotto kan glede seg over å ha truffet på alle tallene. Det resulterer i en premie på 6.865.715 kr på hver av de.

Vinnerne er en kvinne fra Levanger og en mann fra Nord-Odal. Kvinnen vant med en fem-ukers Lotto-kupong levert på Rema100 i Helge Ingstads vei. Nord-Odalingen skaffet seg sin kupong på Essoen på Sagstua, et 120-rekkers Lotto-systemspill. Her er hans reaksjon:

- Å fy f***n, var mannens spontane reaksjon.

- Vi har jo spelt sammen fem kamerater her oppe i snart 15 år. En gang vant vi 107 000 kroner på deling, og vi har ofte vunnet både 3 og 4 tusen kroner, men nesten sju millioner? Nei, dette var artig, sa mannen som gleder seg til å fortelle kompisene i spillelaget den gode nyheten.

Kvinnen fra Levanger:

- Er du gal? Nesten syv millioner? Jeg kan ikke si noe annet enn tusen hjertelig takk. Guri malla! Det må være artig å ringe rundt med så gode nyheter, sier kvinnen og ler godt.

- Nå skal jeg på jobb, men det blir nå greit lell det nå etter en så fin beskjed. I stad så tenkte jeg på båten vår som vi har tenkt på å selge, men nå beholder vi den, sier hun fornøyd.

Kveldens Lotto-tall:

Lotto-tallene: 32 - 31 - 15 - 4 - 5 - 8 - 7

Tilleggstall: 9

Har ikke fått kontakt med Joker-kandidaten

Norsk Tipping har ikke fått tak i kveldens Joker-kandidat ennå, så Embla tok ansvaret i kveld. Kandidaten er en mann fra Karmøy. Inngangspremien var i kveld på 387.000 kroner. Med full klaff var premien på nesten 2 millioner, 1.936.000 kroner for å være eksakt. Selv om han ikke fikk tatt valgene selv, begynte det bra med treff på første. Fortsatt alle muligheter til å komme seg til topps. Så kom tall nummer to, der tittet ingen ringere enn Jokeren fram. Ventetiden var med det over, og Karmøy-mannen hadde toppremien i boks.

Joker-tallene: 9 - 3 -6 - 6 -8

Spillet var en 10-ukerskupong kjøpt på Meny Oasen ved Karnsundet i mars.

Gratulerer til kveldens vinnere!



