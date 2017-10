Hareide setter kronen på verket

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1 & 3: Norge gjør Nord-Irland en tjeneste

Oddstips 2: HamKam kan ta et hvileskjær

V4 Øvrevoll: Meget spennende lunsj på Øvrevoll

Landskampene preger også denne tippekupongen, men bare åtte kamper er med. Det betyr at resten kommer fra lavere divisjoner i Spania og Italia. Innleveringsfrist er klokken 17.55 og bonuspotten, som betales til en spiller alene om tolv rette, er nå oppe i 800 000 kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Norge — Nord-Irland

Lars Lagerbäcks menn fikk en etterlengtet opptur tidligere denne uken, med 8-0-seieren over San Marino, og de norske landslagsherrer fikk endelig spilt på seg litt selvtillit igjen. Denne kampen er naturligvis betydningsløs for Norge, med unntak av prestisjemessig.

Joshua King fikk en smell sist og blir ikke risikert mot Nord-Irland. Dermed får Alexander Søderlund trolig sjansen fra start. Ellers ingen endringer.

Gjestene røk 1-3 hjemme for Tyskland i midtukerunden og er dermed ikke helt garantert playoffplass i skrivende stund - trolig vil ett poeng være nok for bortelaget. Litt avhengig av resultatene lørdag kveld blir nok også lagoppstillingen, for hele seks spillere er et kort unna å måtte stå over første playoffkamp. Ingen spillere er skadet og O'Neill kommer med sin beste stall.

Ettersom Hellas vant sin kamp lørdag kveld, og møter Gibraltar hjemme i siste kamp, bør Nord-Irland absolutt unngå tap her, mens ett poeng vil være nok til å matematisk sikre en playoffplass. Norge vil nok uansett ønske å vise seg frem på eget gress og avslutte på en god måte. HU(B).



2. Tyskland — Aserbajdsjan

Denne kampen bruker vi ikke mye energi på. Tyskerne har vunnet ni av ni kamper og kommer til å hvile nøkkelspillerne sine her, men F-laget deres ville fortsatt vunnet denne. H.



3. Danmark — Romania

Danskene har sikret et glitrende utgangspunkt forut for denne siste kvalifiseringskampen og seieren over Montenegro i midtuken (1-0) sendte dem alene opp på andreplass. Det er fortsatt muligheter til å vinne gruppen, men det avhenger av at Montenegro slår Polen borte, som virker heller usannsynlig.

Åge Hareides menn er uansett i form og har vunnet sine fire siste kamper, med tidvis svært så overbevisende spill. De har alle nøkkelspillere tilgjengelige, foruten spissen Nicolai Jørgensen, som er skadet. Hjemme i Parken har de vunnet tre og tapt én.

Romania er utenfor teoretisk mulighet til å nå noe som helst, og har tatt brorparten av sine poeng mot jumboene Kasakstan og Armenia, selv om det må nevnes at de klarte 0-0 hjemme mot dagens motstander.

Vetereanen Bogdan Stancu måtte trekke seg grunnet skade. Ellers er den rumenske troppen i fin forfatning.

Danskene har ingen grunn til å gå for annet enn seier her. H.



4. Polen — Montenegro

Polakkene trenger ett poeng for å vinne gruppen og viste god form med en 6-1-seier borte over Armenia i uken som gikk, der Robert Lewandowski tok over tittelen som tidenes mestscorende polakk. De har gjennomført en god kvalifisering, med unntak av nedsablingen i Parken (4-0).

Spissen Arek Milik og midtbanespillerne Peszko og Jodlowiec er de mest innflytelsesrike spillerne savnes.

Gjestene måtte vinne hjemme mot Danmark og gikk i stedet hen og tapte, så de er avhengige av seier i aften og at Romania slår danskene borte for å kunne nå playoff. Det ser naturligvis lite sannsynlig ut. De slo nettopp Danmark på bortebane tidligere i kvalifiseringen, men tapte bortekampen mot Armenia og klarte bare poenget mot Romania, så visse svakhetstegn har det.

Nøkkelspillerne deres er med, og da inkluderer vi Stevan Jovetic og Stefan Savic. Men igjen, H.

5. Kasakhstan — Armenia

Betydningsløs kamp i bunnen av gruppe E. Hjemmelaget har to poeng på sine ni kamper og er en desidert jumbo, begge poengene kom på hjemmebane mot henholdsvis Romania og Polen. 5-25 er en målforskjell som skremmer få.

Det er vanskelig å vurdere kvaliteten av hjemmelagets spillere, for samtlige holder til i hjemlig serie. Astana er en grei klubb i Europa League-sammenheng og det er også her mange spillerne holder til.

Armenerne tapte 1-6 hjemme for Polen i midtuken og har neppe mye selvtillit etter fire tap på rappen, tapet sist var så ille at Henrikh Mkhitaryan gikk ut og beklaget offentlig. VM-håpet er naturligvis ute for lenge siden.

Begge Armenias seiere og samtlige seks poeng er tatt på hjemmebane, over dagens motstander (2-0) og Montenegro (3-2).

Totalt bingo, denne kampen, som er betydningsløs og mellom to svake lag. Men det er mest naturlig å backe vertene grunnet hjemmebanefordelen. HU(B).



6. Slovenia — Skottland

Hjemmelaget har lite annet valg enn å vinne denne kampen og håpe på hjem fra Malta borte mot Slovakia for å kunne nå playoff, og selv da vil de har så få poeng at de er i fare ... det ser mørkt ut, men de har lite annet valg enn å prøve.

De kjempet heroisk i 93 minutter på Wembley i midtuken, men Harry Kane scoret fire minutter på overtid og sendte dem hjem uten poeng. Det må være lov å si at laget deres er ganske så svakt, Jan Oblak (målvakt) er eneste spiller av internasjonalt snitt.

Internasjonalt snitt er det også over hjemmetallene, 3-1-0. England er eneste lag som har dratt fra Slovenia med poeng så langt.

Gjestene slo Slovakia i midtuken og sikret dermed en vital seier - som vil være betydningsløs om de ikke vinner også i aften, for Slovakia møter Malta hjemme og har allerede bedre målforskjell. De har et greit nivå på sitt lag, med hovedandelen av spillere fra hjemlig serie og Championship-nivå.

2-0-2 er bortetallene deres, de har slått svake Malta og Litauen, og tapte for England og Slovakia. Her tror vi det blir tøft igjen. HU.



7. Litauen — England

Hjemmelaget ligger med seks poeng, fire av dem tatt mot Malta, og er naturligvis uten mulighet til noe som helst. Laget er svakt, men de klarte å ta poeng hjemme mot Slovenia (2-2).

England har vunnet gruppen og Gareth Southgate har nok fått telefoner fra managere rundt om, som ønsker at deres nøkkelspillere blir hvilt. Dette er også en glitrende mulighet til å teste ut nye, sultne spillere, og det er alle grunn til å vente rotasjon fra gjestenes side. 2-2-0 er bortetallene deres.

Selv et roterende England skal ha god kontroll her. B.



8. Slovakia — Malta

Denne bruker vi ikke mye energi på. Slovakia er nødt til å vinne for å kunne nå playoff og har naturligvis et langt bedre lag enn lille Malta. H.



9. CF Córdoba — AD Alcorcón

Hjemmelaget har ikke akkurat fått en god sesongstart og ligger på nedrykksplass med seks poeng fra syv kamper. De har vunnet en av siste seks og på hjemmebane har de 1-0-2 så langt ... det er nye tider for et lag som nylig spilte på øverste nivå.

Gjestene har heller ingen god formperiode på gang, med to tap på rappen, for Tenerife og Granada, som plassere dem på ni poeng etter syv kamper. De har 1-1-1 på bortebane så langt denne sesongen og var helt skrekkelige på reisefot forrige sesong.

HU.



10. Granada — CD Lugo

Etter fem kamper på rappen uten seier, har Granada endelig funnet flyten og de har vunnet sine to siste kamperr, over Alcorcon og Cordoba, to lag som sliter. De sikret et meget fortjent nedrykk fra La Liga forrige sesong og har en tøff jobb å gjøre for å komme opp igjen. 1-2-0 er hjemmetallene så langt.

Gjestene er seriens definitive formlag og har vunnet fire kamper på rappen, etter å ha innledet med tre uten seier. Motstanden i denne perioden har imidlertid ikke vært all verden og alle seierne har vært knappe, de har kun scoret seks mål denne sesongen.

H(B).



11. Real Zaragoza — Numancia

Vertene er i trøbbel, kun målforskjellen holder dem over nedrykkssonen og de har ikke vunnet på sine siste fire kamper, de to siste har endt uavgjort, mot to andre lag som sliter. 0-2-1 er heller ikke særlig imponerende hjemmetall.

Numancia topper tabellen og har 14 poeng på syv kamper. Det må likevel nevnes at tolv av disse er tatt på hjemmebane og at bortestatistikken er lite flatterende 0-2-1. De har møtt bedre lag på bortebane enn Zaragoza, dog, så kanskje sesongens første borteseier ligger i kortene: UB.



12. Novara — Frosinone

Italiensk Serie B, mellom to lag som nylig har vært i det gode selskap og Serie A. Hjemmelaget ligger nå over kvalifiseringsplass til nedrykk bare på målforskjell og har ett poeng på de siste tre kampene sine, på eget gress har de én seier, over Cittadella, og to tap.

Gjestene kommer rett fra Serie A og topper tabellen, men har ett poeng på de siste to kampene og har begynt å vise svakhetstegn. Tapet kom imidlertid for tabelltoer Perugia, så det er ingen grunn til panikk. Borte har de 2-1-1 og vi bruker helgarderingen her. HUB.

96-rekker:

1. Norge — Nord-Irland HU

2. Tyskland — Aserbajdsjan H

3. Danmark — Romania H

4. Polen — Montenegro H

5. Kasakhstan — Armenia HU

6. Slovenia — Skottland HU

7. Litauen — England B

8. Slovakia — Malta H

9. CF Córdoba — AD Alcorcón HU

10. Granada — CD Lugo H

11. Real Zaragoza — Numancia UB

12. Novara — Frosinone HUB

432-rekker:

1. Norge — Nord-Irland HUB

2. Tyskland — Aserbajdsjan H

3. Danmark — Romania H

4. Polen — Montenegro H

5. Kasakhstan — Armenia HUB

6. Slovenia — Skottland HU

7. Litauen — England B

8. Slovakia — Malta H

9. CF Córdoba — AD Alcorcón HU

10. Granada — CD Lugo HB

11. Real Zaragoza — Numancia UB

12. Novara — Frosinone HUB