Hatoppgjøret ingen vil tape

Lørdagens tippekupong består av eliteserieoppgjøret mellom Vålerenga - Lillestrøm, fem kamper fra PostNord-ligaen og seks kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2 mill denne lørdagen. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Vålerenga - Lillestrøm

Den fjortende serierunden av Eliteserien innledes med en real klassiker på Ullevaal. Middels prestasjon av Vålerenga i hjemmemøtet mot Strømsgodset søndag kveld og det var lite å si på at det ble poengdeling der i en svak kamp. Vålerenga dermed med tre poengdelinger i de fire siste hjemmekampene. Ligger på 7. plass med 18 poeng.

Lillestrøm presset på mot Viking, men seiersmålet kom først på overtid. Fortjent var de uansett. Har skaffet seg 10 poeng på de fire siste seriekampene, og klatret til 10. plass med totalt 17 poeng. Det er meget jevnt på midten av Eliteserietabellen. 2-2-2 på bortebane. Erling Knudtzon soner karantene for gule kort.

1-4-1 på de seks siste tilsvarende på Ullevaal og denne kan gå alle veier. HUB.

2. Kjelsås - Nybergsund

PostNord-ligaen avdeling 1. Etter 10 serierunder har seks lag fått en liten luke i toppen av tabellen, men verken Kjelsås eller Nybergsund er blant disse. Kjelsås måtte se seg slått med 0-1 borte mot tabelltoer Alta sist helg og sliter borte med svake 1-1-3 hittil. Hjemme i Oslo går det bedre med 2-2-1 totalt. Ligger på 7. plass med 12 poeng.

Vi prøvde oss på et singelspill på Nybergsund sist helg hjemme mot Grorud, men til tross for 2-0 ledelse etter 38 minutter, endte laget opp med å tape 3-4 og trysilingene står fortsatt uten hjemmeseier. Solide 3-1-1 på bortebane derimot, men kun 11. plass på tabellen med 11 poeng.

Hjemmelaget skal stå som favoritter, men bortelaget har levert på reise. HB.

3. KFUM Oslo - Brumunddal

T poeng på de fire siste seriekampene for KFUM, og det inkluderer meget sterke borteseire mot Raufoss og Skeid. Likevel er ikke Oslo-laget høyere enn 10. plass på tabellen, ettersom laget kun tok ett poeng på sine seks første seriekamper.

Brumunddal ligger tredje sist med skarve 8 poeng, sju av dem er tatt på hjemmebane. Borte har laget kun scoret ett mål og tatt ett poeng (0-1-4).

Formsterke KFUM må ha en meget god vinnersjanse her. H.

4. Skeid - Follo

Et overraskende 1-2 tap hjemme for KFUM Oslo for Skeid sist helg, og med tanke på topplagene Ham-Kam og Alta kun fikk med seg ett poeng i sine kamper, utnyttet ikke Tom Nordlies gutter muligheten. Ligger på 4. plass og har seks poeng opp til serieleder Ham-Kam. 3-0-2 på hjemmebane.

Etter fæle 0-5 hjemme mot Raufoss er det fortsatt sisteplass for Follo. Sju poeng har laget hittil og borte står laget med 1-0-4.

Skeid blir nok en av lørdagskupongens aller største favoritter, men det skal de også være. H.

5. Raufoss - Bærum

Etter å ha tatt kun ett poeng på tre kamper, har Raufoss nå to strake trepoengere. Først ble Skeid slått 2-1 hjemme, mens laget kjørte over Follo sist helg og vant 5-0 borte. Ligger på 5. plass og har seks poeng opp til serieleder Ham-Kam, men kun en hjemmekamp er vunnet (1-2-2). På bortebane er fire av fem vunnet.

Vi lanserte et frekt outsiderspill på Bærum hjemme mot serieleder sist lørdag, men det endte 3-3. Bærum er på plassen bak Raufoss på tabellen og står med 2-2-1 på bortebane.

Raufoss har ikke prestert på hjemmebane, mens Bærum kun har tapt en bortekamp. HUB.

6. Fana - Hønefoss

PostNord-ligaen avdeling 2 og et realt bunnoppgjør. Fana kom seg ihvertfall vekk fra jumboplassen med sin 1-0 seier borte mot Byåsen sist helg og er ett av fire lag på åtte poeng. Har dog ikke bedre enn 1-0-4 hjemme på Nesttun.

Hønefoss er i fritt fall og ligger helt sist på tabellen med sju poeng. Sist helg ble det 3-3 hjemme mot svakt plasserte Odd II. På bortebane har laget kun scoret to mål (2-10) og tatt ett poeng (0-1-4).

Fana har en gyllen sjanse til å komme seg opp på trygg grunn med seier her og innfrir på hjemmebane? H.

7. Ørn-Horten - Østsiden

De seks siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Norsk Tipping-serien. Den består av seks avdelinger a 14 lag.

Denne kampen er fra avdeling 1. Med 6-1-3 på de ti første seriekampene er Ørn-Horten på 3. plass, men har likevel hele åtte poeng opp til serieleder Moss. Etter tre strake seire, måtte Ørn gi tapt for serietoer Sarpsborg 08 II sist helg da de røk 1-3 borte. Hjemme i Horten står laget med fire seire på fem forsøk og solide 17-4 i målforskjell.

Østsiden har innledet litt mer på det jevne og ligger på 8.plass med 13 poeng. Variable 2-1-2 på de fem siste seriekampene, og moderate 1-1-3 på bortebane.

Hjemmesterke Ørn-Horten skal ha et godt bud på seieren her. H.

8. Oppsal - Moss

Toppoppgjør i avdeling 1. Oppsal er på 4. plass med 19 poeng, men røk overraskende 1-3 hjemme mot Kråkerøy sist helg. 6-1-3 totalt og 3-0-2 på hjemmebane.

Serieleder Moss dundrer videre og troner ensomt på toppen etter å ha vunnet ni av de ti første seriekampene. Eneste tapet kom borte mot tabelltoer Sarpsborg 08 II i tredje serierunde, så Moss står med sju strake seire.

Det er som vanlig mange store favoritter på disse lørdagskupongene om sommeren. Vi tar med en halvgardering her. UB.

9. Madla - Fløy

Norsk Tipping-ligaen avdeling 3. Madla gikk ikke helt uventet på et bortetap mot Lura sist lørdag (1-2) og ligger på 4. plass med totalt 16 poeng. Det er hjemmebane som er "tingen" for Madla, der er kun en kamp tapt (3-1-1).

Serieleder Fløy kom bakpå 0-1 mot middelhavsfarer FK Tønsberg hjemme sist helg, men snudde kampen og vant komfortabelt 3-1. Det var Fløys niende seier av ti mulige denne sesongen og med sine 27 poeng, har laget fire poeng ned til serietoer Start II. Det er samtidig det eneste laget Fløy har tapt for denne sesongen (3-5 i tredje serierunde). Har i likhet med Moss sju strake seire.

Madla biter brukbart fra seg på hjemmebane, men Fløy har vist seg nesten uslåelige. HUB.

10. Stord - Sotra

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4. Etter en tung start på sesongen med 0-1-3 på de fire første seriekampene (poenget kom forøvrig borte mot sterke Brattvåg), har nå Stord tatt fem seire på de seks siste seriekampene. Det har sendt laget opp på 5. plass på tabellen med totalt 16 poeng. Sist helg slo laget til med en meget sterk borteseier mot tredjeplasserte Varegg. Hjemme på Stord står laget med 3-0-2.

Det er mulig vi overvurderte Sotra litt når vi sist helg, lanserte laget hjemme mot Brattvåg på Langoddsem. 1-3 tapte Sotra med da, og det var faktisk lagets fjerde tap på de fem siste seriekampene. En god start på sesongen gjør at laget likevel er på 6. plass. 2-1-2 på bortebane.

Formsterke Stord taper neppe denne. HU.

11. Lysekloster - Varegg

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4. Toppoppgjør i Bergen mellom serieleder Lysekloster og Varegg på 3. plass. Ambisiøse Lysekloster har fire poengs luke ned til Brattvåg på 2. plass og står med 8-1-1 totalt og 25 poeng. Tapet kom hjemme mot nettopp Brattvåg i andre serierunde (1-4). De åtte siste seriekampene har altså gitt 7-1-0. Solide 4-0-1 på hjemmebane.

Varegg med knallsterk borteseier mot Brattvåg nest sist (5-4), men ditto overraskende hjemmetap mot Stord forrige fredag (1-2). Det tradisjonsrike bergens-laget har dermed seks poeng opp til serieleder Lysekloster.

Lysekloster med fire strake seire mot dagens motstander og skal stå som klar favoritt igjen. H.

12. FK Fyllingsdalen - Fjøra

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4.

Ørlite skuffende start av Fyllingsdalen som med 4-3-3 totalt, ligger på 7.plass med 15 poeng. Det er bortebane som også denne sesongen skaper trøbbel for bydelslaget fra Bergen (1-1-3). Hjemme i Dalen er tallene sterke 3-2-0.

Tung start for Fjøra som holder til i Sogndal. Kun fem poeng er tatt på de ti første seriekampene, og alt tyder på at dette blir en nedrykkskamp. Tre strake tap nå, men tapene er kommet mot topplag. Svake 0-1-4 på bortebane.

Det er lite sannsynlig at hjemmelaget taper denne. HU.

