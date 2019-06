Haugesund - Brann på lørdagskupongen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av Eliteseriekampen mellom Haugesund og Brann, det er fire kamper i PostNord-ligaen og det er sju kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Innleveringsfristen er som vanlig på lørdagskupongen kl 15.55. Bonuspotten er på ca 1,7 mill kr. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Haugesund - Brann

Etter tre ukers pause er Eliteserien endelig tilbake igjen denne helgen og dette er lørdagens eneste kamp med kampstart kl 18.00 på Haugesund stadion.

Etter to strake tap mot hhv Lillestrøm borte (0-1) og Molde hjemme (1-2), avsluttet Haugesund med fire kamper uten tap før pausen. Spilte riktignok kun uavgjort i hjemmekampene med 1-1 mot Bodø/Glimt og 0-0 mot Kristiasund. Men tredje sist på selveste 16. mai vant Haugesund 2-0 borte mot Rosenborg og i siste serierunde før pausen, tok laget en overbevisende 4-1 seier borte mot Mjøndalen. Haugesund står med totalt 4-3-3 og ligger på 7. plass før helgens serierunde. Normalt hjemmesterke Haugesund har dog kun vunnet en av fem spilte hjemmekamper (1-3-1). Langtidsskadde Ben Karamoko og Dennis Horneland er de eneste fraværene for hjemmelaget.

Brann stod med tre strake seire før storkampen hjemme mot Rosenborg i siste serierunde. Men dessverre for bergenserne leverte Brann sesongens svakeste kamp og tapte tildels fortjent 0-1 etter seiersmål av Rosenborg kun to minutter før slutt. Er likevel ikke mer enn fem poeng bak serieleder Molde på 22 poeng, mens Odd som også har 22 poeng har to kamper tilgode på både Molde og Brann. 3-0-2 på fem spilte bortekamper. Kristoffer Barmen er friskmeldt. Ruben Kristiansen har slått opp igjen sin skade og er uaktuell, og Fredrik Haugen nærmer ser comeback.

Etter at Haugesund vant tilsvarende oppgjør 3-2 i 2016-sesongen, har Brann vunnet de to siste i Haugesund.

Det er en åpen kamp dette, men bortelaget har garantert den høyeste kapasiteten Vi tror ikke Brann reiser fra Haugesund med tap. UB.

2. Levanger - Fredrikstad

2. divisjon avdeling 1. Levanger var tidlig klar for nedrykk fra OBOS-ligaen i fjor og tok kun 15 poeng på Norges nest øverst nivå da. Det har ikke gått veldig mye bedre på dette nivået. Innledet sesongen med tre strake tap, tok så sju poeng på de tre neste kampene. Men har nå tapt sine to siste og ligger nest sist med kun åtte poeng. Har riktignok en kamp tilgode på de aller fleste lagene. Fire kamper hjemme har gitt to seire og to tap.

Fredrikstad misset som kjent opprykk forrige sesong med tap for KFUM Oslo i playoff. Den fordums fotballstorheten har ambisjoner om opprykk også denne sesongen og har innledet bra. Ligger på 2. plass med 17 poeng, men har tapt to av fire bortekamper. Sliter med stabiliteten sin, men slo til med 5-1 seier hjemme mot Sola sist lørdag.

Levanger har ikke levert, mens Fredrikstad må ha tre poeng for å henge med i opprykkskampen. Vi gir under tvil full tillit til Fredrikstad. B.

3. Nardo - Stjørdals-Blink

Nardo stod med fem kamper uten tap, deriblant sterke hjemmeseire mot både Kvik-Halden og Bryne, før det ble havari i Ulsteinvik sist mandag med 0-4 tap. Ligger på 4. plass med 15 poeng og har kun fem poeng opp til serieleder Stjørdals-Blink. Ubeseiret hjemme i Trondheim hittil med 2-2-0 på fire spilte hjemmekamper.

Stjørdals-Blink er overraskende nok i teten av denne avdelingen etter flotte 6-2-1 på de ni første seriekampene. Det eneste tapet er kommet borte mot Fredrikstad (0-1). etter det tapet er det blitt sju poeng på de tre siste. Men klarte ikke mer enn 1-1 borte mot tabelljumbo Sola i siste bortekamp.

Vrien kamp dette, vi tror minst på poengdeling. HB.

4. Oppsal - Asker

2. divisjon avdeling 2. Nyopprykkede Oppsal tok sesongens første seier da det ble 3-1 hjemme mot Alta nest sist. Men de er fortsatt uten poeng på bortebane etter å ha røket hele 0-5 for serieleder Åsane sist helg. Samtlige seks poeng er tatt hjemme i Osllo for tabelljumboen (1-3-1), der det altså kun er blitt ett tap på de fem første hjemmekampene.

Det var stilt forventninger til Asker før sesongen, men de er ikke blitt innfridd. Kun sju poeng er tatt hittil og kun en av de ni første seriekampene er vunnet (1-4-4). Men har i det minste spilt uavgjort i de to siste. 0-2-2 på fire bortekamper der laget fortsatt har tilgode å score mål.

Oppsal har levert bra på hjemmebane og kan forsterke Asker-krisen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Sotra SK - Kjelsås

Nyopprykkede Sotra SK fortsetter å ta poeng og står faktisk med ti poeng på sine fire siste seriekamper. Sterk 2-1 seier borte mot Odd 2 mandag kveld. Hjemme på Sotra har laget kun sluppet inn ett mål på de tre første (2-0-1). Ligger på 6. plass med 13 poeng og har også en kamp tilgode på lagene over seg på tabellen.

Kjelsås er det eneste ubeseirede laget i denne avdelingen (5-4-0), men to strake poengdelinger har gjort at laget har måttet gi fra seg lederplassen til Åsane. Står på 19 poeng som Åsane, men er bak på dårligere målforskjell. 2-2-0 på fire spilte bortekamper.

Sotra SK har vist seg sterke på hjemmebane og dette blir ingen enkel kamp for Kjelsås. U på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

6. Eidsvold Turn - Lørenskog

Toppkamp i 3. divisjon avdeling 1. Eidsvold Turn med råsterke 8-1-0 på sine ni første seriekamper og er ensom på toppen med 25 poeng. Poengtapet kom borte mot Spjelkavik i fjerde serierunde (1-1). Samtlige fire hjemmekamper er vunnet, sist med solide 4-0 mot Sarpsborg 08 2.

Lørenskog tapte seriepremieren borte mot Sarpsborg 08 2 med 3-4, men tok så sju strake seire. Sist lørdag måtte dog laget nøye seg med 2-2 hjemme mot Spjelkavik. Står med 22 poeng og ligger på 2. plass, tre poeng bak serieleder Eidsvold Turn.

4-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Eidsvold Turn møter kvalifisert motstand denne lørdagen, men vi tror de forblir ubeseiret på hjemmebane også etter lørdagens kamp. H.

7. Spjelkavik - Årvoll

Hjemmelaget var før seriestart sett på som en outsider i opprykkskampen, men de kom litt svakt ut. Tok kun fem poeng på de fem første seriekampene, før det ble tre strake seire. Sist lørdag fikk laget med seg ett sterkt bortepoeng mot Lørenskog. Ligger på 5. plass med 15 poeng, men er hele ti poeng bak serieleder Eidsvold Turn. Solide 3-1-0 hjemme.

Årvoll må nok belage seg på en kamp for å overleve. Ligger nest sist med kun seks poeng og har kun vunnet en kamp. Den kom tredje sist hjemme mot Herd (4-1). På fire bortekamper er det kun blitt ett poeng. Det poenget kom mot Stabæk 2 i andre serierunde.

Det bør være gode sjanser for hjemmelaget i denne og Spjelkavik blir en våre sikre på lørdagens tippekupong. H.

8. Grei - Lyn

3. divisjon avdeling 2. Etter en meget svak start på sesongen, har det løsnet for Grei. Sju poeng er tatt på de tre siste seriekampene og begge seirene er kommet på bortebane. 2-1 mot Frigg og 1-0 seier mot Ready sist søndag. Imellom disse ble det 1-1 hjemme mot Follo. Har fortsatt tilgode å vinne på hjemmebane. Fem kamper har gitt kun to poeng (0-2-3). Tok seg over streken med seieren sist helg, men er kun ett poeng foran Mjøndalen 2.

Etter å ha tapt seriepremieren borte mot FK Tønsberg med 1-2, tok Lyn 14 poeng på de seks neste seriekampene. Forrige søndag endte det dog med 0-3 tap borte for Follo. Ligger på 5. plass med 14 poeng, men har en kamp tilgode på alle fire lagene over seg. Opp til serieleder Vålerenga 2 skiller det åtte poeng. 3-0-2 på fem spilte bortekamper.

Lyn vant tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong og er normalt best. UB.

9. Halsen - Follo

3. divisjon avdeling 2. Etter tre strake tap smalt Halsen til med hele 9-1 hjemme mot Norild nest sist og de fulgte opp sist søndag med en overraskende borteseier mot Ørn-Horten (2-1). Variable 4-1-4 totalt og 13 poeng og Halsen ligger på 6. plass før helgens serierunde. Solide 3-0-1 på fire spilte hjemmekamper.

Også Follo har vært variable i sesonginnledningen. De står med 3-2-4 på sine ni første seriekamper og ligger på 8. plass med 11 poeng. Sterk 3-0 seier hjemme mot Lyn sist søndag, men borte har Follo fortsatt tilgode å vinne (0-2-2).

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. FK Tønsberg - Drøbak/Frogn

3. aivisjon avdeling 2. Meget sterk borteseier for FK Tønsberg sist lørdag da serieleder Vålerenga 2 ble slått 2-1 i Oslo. Det gjør at FK Tønsberg kom opp i ryggen på serielederen og nå er kun to poeng bak på 2. plass. Flotte 6-2-1 totalt, tapet kom i femte serierunde hjemme mot Ullern (1-3). Presterte også å rote vekk to poeng i hjemmemøtet mot nestjumbo Ready nest sist (0-0).

Tabelljumbo Drøbak/Frogn med sju tap på sine ni første seriekamper. Begge seirene kom i løpet av de tre første serierundene. Innledet med 1-0 seier hjemme mot Ready og vant 3-1 borte mot Grei i tredje serierunde. 2-3 tapet hjemme for Norild sist helg var lagets sjette strake tap.

FK Tønsberg har fått los på Vålerenga 2 og selv om de ikke klare å slå svake Ready i forrige hjemmekamp, skal det bli tre poeng mot tabelljumboen lørdag. H.

11. Orkla - Kolstad

3. divisjon avdeling 5. Orkla åpnet sesongen med tre strake tap, men har slått tilbake med 3-2-1 på de seks siste kampene. Har avansert til 9. plass og står med 11 poeng totalt. Moderate 1-1-2 på fire spilte hjemmekamper og 2-2 hjemme mot Melhus sist søndag.

Kolstad med tre tap på fem bortekamper, men ettersom samtlige fire hjemmekamper er vunnet ligger faktisk Kolstad på 2. plass med 18 poeng, tre poeng bak serieleder Ranheim 2. De har slått svakt plasserte Nybergsund og Steinkjer borte, men tapt mot Raufoss 2, Rosenborg 2 og Gjøvik-Lyn.

4-3, 3-1 og 1-3 i de tre foregående sesongene i tilsvarende oppgjør. Vi tror det blir en vinner også denne gangen. HB.

12. Hønefoss - Skjetten

3. divisjon avdeling 6. I denne avdelingen var det mange eksperter som holdt Hønefoss som den største opprykksfavoritten, men slik har det ikke sett ut. Tradisjonelt bortesvake Hønefoss har tapt samtlige fem bortekamper og selv om de har vunnet tre av fire hjemmekamper, er de faktisk på nedrykksplass før helgens serierunde med sine ni poeng. Det er likevel ikke mer enn ti poeng opp til serieleder Fløya, så får Hønefoss igang poengsankingen på bortebane, er ikke opprykkstoget kjørt.

Enda svakere innledning har det vært for Skjetten som ligger nest sist etter at sju av de ni første seriekampene er tapt. Kun fire poeng står laget med, men de tok sin første seier i nest siste serierunde da Harstad ble slått 3-2 hjemme. Det andre poenget ble tatt borte mot tabelljumbo Leknes (2-2).

Hønefoss har levert på hjemmebane, så selv om dette er et bunnoppgjør skal det være klar fordel hjemmelaget. H.

96-rekker:

1. Haugesund — Brann UB

2. Levanger — Fredrikstad B

3. Nardo — Stjørdals-Blink HB

4. Oppsal IF — Asker HUB

5. Sotra SK — Kjelsås U

6. Eidsvold Turn — Lørenskog H

7. Spjelkavik — Årvoll H

8. Grei — Lyn UB

9. Halsen IF — Follo HU

10. FK Tønsberg — Drøbak-Frogn H

11. Orkla — Kolstad HB

12. Hønefoss BK — Skjetten H

432-rekker:

1. Haugesund — Brann UB

2. Levanger — Fredrikstad B

3. Nardo — Stjørdals-Blink HB

4. Oppsal IF — Asker HUB

5. Sotra SK — Kjelsås HUB

6. Eidsvold Turn — Lørenskog H

7. Spjelkavik — Årvoll H

8. Grei — Lyn UB

9. Halsen IF — Follo HUB

10. FK Tønsberg — Drøbak-Frogn H

11. Orkla — Kolstad HB

12. Hønefoss BK — Skjetten H