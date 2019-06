Haugesund er en møkkaby for VIF

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et spennende langoddsprogram denne søndagen. Det spilles full serierunde både i Eliteserien og i OBOS-ligaen, i tillegg er det finale i U21-EM hvor Spania møter Tyskland. Her hjemme på bjerget spilles det også flere kamper i PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, og i Allsvenskan er det toppkamp i Stockholm mellom AIK og Malmö . Ellers er det også tre kamper i Afrikamesterskapet.

Haugesund – Vålerenga U - 3,25 (spillestopp kl 17.55)

Eliteserien. En ulykke kommer sjelden alene, heter det. Og det har vist seg å stemme godt i Haugesund de siste to ukene. Først røk en av lagets viktigste spillere, Alexander Stølås, akillessenen i hjemmekampen mot Brann. Deretter testet enda en sentral spiller positivt på morfin i en dopingtest. Ibrahima Wadji er i øyeblikket utestengt og spiller ikke søndagens kamp mot Vålerenga.

Haugesund var ubeseiret i fem kamper før de tapte fortjent 1–3 mot Odd i Skien i forrige serierunde.

De spilte åttendedelsfinale i cupen mot Strømmen på hjemmebane onsdag, men selv om de stilte med et solid mannskap måtte Jostein Grindhaug sine karer ut i ekstraomganger.

Haugesund er uten tvil svekket uten Stølås og Wadji, men jeg tror likevel de blir en hard nøtt å knekke for VIF.

De har nemlig kun tapt én av seks hjemmekamper så langt denne sesongen. De står med 1-4-1. Det eneste tapet kom mot serieleder Molde. De har spilt uavgjort mot Sarpsborg, Brann, Bodø/Glimt og Kristiansund.

Vålerenga liker seg ikke Haugesund. De har møtt Haugesund tolv ganger på Vestlandet siden 1998, og Oslo-laget har kun vunnet én gang.

Ronny Deilas lag har ok resultater på hjemmebane, men utenfor hovedstaden har de vært svake. Enga har kun vunnet én av seks bortekamper.

Før kampen i Haugesund har de fire strake uten seier, og det som virkelig bør bekymre Deila er at VIF lekker som en sil. De tapte 0–3 mot erkerivalene Lillestrøm, og de tapte 0–3 mot et middelmådig RBK-lag på Lerkendal. Mot Bærum i cupen ledet VIF 2-0, men 2.-divisjonslaget so tilbake og vant 5–3

I forrige serierunde klarte de bare 1–1 mot et Sarpsborg-lag som har vært i dårlig form siden i fjor høst.

Haugesund mangler to av sine beste spillere, mens Enga viser forferdelig form. Jeg mener at VIF har et bedre lag enn Haugesund akkurat nå, men de viser det ikke på banen, og da hjelper det lite. Jeg tror disse to lagene er fornøyde med uavgjort. U til 3,25 i odds er spillbart, særlig med tanke på at vertene har spit uavgjort i fire av seks hjemmekamper denne sesongen. Ingen lag spiller like ofte uavgjort på hjemmebane.

