Haugesund får det tøft i Skien

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles sju kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det er avgjørende kamper i Copa America og det er kamper i Afrikamesterskapet. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Det er også flere kamper i Superettan i Sverige og det er kamper i 1. divisjon for kvinner.

Odd - Haugesund H 1,67 (spillestopp kl 17.55)

Det lå litt i luften at Odd ville få problemer borte mot Sarpsborg 08 sist søndag og det endte da også med 0-2 tap. Holder likevel andreplassen med sine 22 poeng og før denne runden er det kun tre poeng opp til serieleder Molde, men Odd har to kamper tilgode. Fredrik Oldrup Jensen og Fredrik Semb ble begge spart i midtukens cupkamp mot Sandefjord, der Odd måtte ha ekstraomganger og straffespark for å ta seg videre. Onsdag venter Kristiansund borte i 4. runde. Har vært meget sterke hjemme denne sesongen og tatt full pott på sine fem kamper. Odd kan stille helt skadefritt.

Haugesund gjorde en brukbar kamp hjemme mot Brann sist lørdag og 1-1 var et greit resultat. Ligger på 8. plass med 16 poeng. Torsdag kom nyheten om at stjernespissen Ibrahima Wadji har testet positivt på morfin og han er utelatt til søndagens tropp. I tillegg pådro viktige Alexander Stølås seg akillesbrudd mot Brann og han er også ute. Haugesund med 3-0-2 på fem spilte bortekamper.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Skien. Bortelaget er klart svekket til denne, det bør være gode muligheter for at Odd er tilbake på vinnersporet. Fredag var oddsen på Odd-seier 1,85 hos Norsk Tipping, men denne ble senket lørdag til 1,67. Det er naturligvis for lavt til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer med en favorittseier fra OBOS-ligaen.

Sogndal - Skeid H 1,52 (spillestopp kl 17.55)

Etter en meget svak start på sesongen, fikk Sogndal en stor opptur med en overraskende 3-0 seier borte mot ubeseirede Sandefjord i den siste seriekampen før landslagspausen. Fulgte opp den seieren med 4-2 seier hjemme mot Strømmen sist søndag. 4-2-4 på de ti første seriekampene er likevel under pari. Ligger på 9. plass med 14 poeng og har fem poeng opp til playoff, men samtidig en kamp mindre spilt. Gjorde en bra cupkamp hjemme mot Brann onsdag, men tapte 1-2. 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper.

Fire minutter på overtid sikret David Tavakoli en fortjent utligning for Skeid i "hjemmekampen" (ble spilt på Intility Arena) mot godtgående KFUM Oslo søndag kveld. Det gjorde nok godt for Tom Nordlie og Skeid som kun hadde tatt ett poeng på de fem foregående seriekampene. Ligger fjerde sist, men har faktisk fem poeng ned til Strømmen som ligger tredje sist. Onsdag var laget sjanseløse hjemme mot Ranheim i cupens 3. runde og tapte fortjent 0-3. Skeid har ikke levert på bortebane hittil og kun tatt ett poeng på de fem første bortekampene.

Sogndal har fått opp farten og har uansett prestert solid på Fosshaugane hele sesongen. Skeid får det ikke til bortebane. 1,52 på hjemmeseier er greit nok og kombinert med seier til Odd, gir denne favorittdobbelen 2,54 i odds.