Haugesund gjør livet surt for PSV

Torsdagens langoddsprogram domineres av kvalifiseringskampene fra Europa League. Det er totalt 31 kamper på menyen. Det er to norske lag i aksjon. Molde møter Aris fra Hellas hjemme på Aker Stadion, mens Haugesund skal bryne seg på den nederlandske storklubben PSV Eindhoven hjemme i sildebyen.

Haugesund – PSV Eindhoven 5,75 – 4,00 – 1,40 U (spillestopp kl. 1855)

Europa League. 3. kvalikrunde, kamp 1 av 2. Haugesund kan dra fordel av at sesongen er i gang i Norge. De har allerede spilt 15 seriekamper, og det virker som Jostein Grindhaug har klart erstatte Ibrahima Wadji og Alexander Stølås. De har virket mye bedre i de siste kampene.

Særlig hjemme i Haugesund, der har de vunnet sine tre siste hjemmekamper med 12–2 i målforskjell.

De har levert solid i Europa League-kvalifiseringen. I første runden slo Haugesund ut Cliftonville. Østerrikske Sturm Graz var motstander i forrige runden, og de fleste ventet Europa-exit for Haugesund. Slik gikk det imidlertid ikke. De imponerte stort på hjemmebane hvor de vant 2-0, og de fulgte opp på bortebane. Selv om de tidlig havnet under 0–1 og 0-2, så ga ikke haugesunderne opp. Kevin Krygård scoret sitt første FKH-mål i hjemmekampen, og han scoret også det viktige 2-1-målet i Østerrike som sørget for at laget tok seg videre i kvaliken.

De spilte 1–1 mot Stabæk i helgen, men det var n kamp de burde vunnet etter spill og sjanser.

Christian Grindheim er tilbake i trening, men det usikkert om han spiller mot PSV. Martin Samuelsen trente ikke på onsdag. Det gjorde derimot både Fredrik Pallesen Knudsen og Joakim Våge Nilsen, selv om det er usikkert om de er med i troppen. Den eneste forandringen blir nok at nykommeren Pascal Gregor erstatter Douglas Bergqvist i midtforsvaret.

Haugesund stiller med dette laget ifølge Haugesunds Avis: Helge Sandvik – Mikkel Desler, Benjamin Tiedemann, Pascal Gregor, Thore Pedersen – Kevin Martin Krygård, Sondre Tronstad, Bruno Leite – Niklas Sandberg, Ibrahima Kone, Kristoffer Velde.

PSV har ikke fått noen god start på sesongen. De røk ut av Champions League-kvalifiseringen på bortemål mot Basel, og i serieåpningen i Æresdivisjonen i helgen ble det skuffende 1–1 mot nyopprykkede Twente.

Nederlenderne har faktisk kun vunnet én av de siste fem kampen de har spilt, og de har sluppet inn mål i samtlige fem kamper.

Formen til disse to lagene den siste måneden, selv om oddsen sier noe annet, at Haugesund kan være i stad til å unngå tap i denne kampen.

Skuffelsen er stor i PSV-laget etter at Champions League-muligheten røk etter kampene mot Basel. Europa League har ikke samme statusen verken hos spillerne eller hos fansen i den nederlandske storklubben. Selvtilliten til PSV er ikke på topp. Jeg mener gjestene er litt overvurdert i denne kampen.

Jeg har litt troen på at Haugesund kan klare å få et godt resultat på hjemmebane i denne kampen. Haugesund har virket friske de siste ukene, mens jeg er usikker på om PSV har ristet av seg skuffelsen etter at de røk ut av Champions League-kvaliken. Nederlenderne har kamp mot Den Haag på søndag, og det kan hende at de fornøyd med uavgjort her. De vet at de kan avgjøre kampen hjemme i Eindhoven. Jeg synes U til 4,00 i odds er et fristende spill.

