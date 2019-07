Haugesund taper mot østerriksk lag i Europa League-kvaliken

Les også oddstipset vårt i Moldes Europa League-kvalifiseringskamp.

En rekke kamper i Europa kvalifiseringen står for tur denne torsdagen. Haugesund, Molde, Eintracht Frankfurt, Malmø og Espanyol er bare noen av lagene på langoddsprogrammet. Tour de France' 18. etappe er et annet spillobjekt.

NB! Denne fredagen er det 355 millioner i Eurojackpot-potten! Spillestopp er 19:00 fredag.

Haugesund - Strum Graz B 2,15 (spillestopp 18:55)

Haugesund hadde full kontroll på nordirske Cliftonville i den første runden. 1-0-seier i Nord Irland etterfulgt av komfortable 5-1 på Haugesund Stadion, resulterte i en 6-1-seier sammenlagt for Jostein Grindhaugs lag. Rogalendingene har foreløpig ikke levd opp til fjerdeplassen i Eliteserien fra forrige sesong. Christian Grindheim og resten av Haugesund-laget ligger på en åttende plass i det årets Eliteserie er halvspilt. De siste fem kampene har gitt en seier, to uavgjort og to tap. Seieren kom hjemme mot et skadeskutt Tromsø-lag for halvannen uke siden. Haugesund er Eliteseriens tiende beste hjemmelag og har kunnet vunnet to av åtte hjemmekamper i år. Sist Haugesund spilte Europa League-kvalik var i 2017/18-sesongen. Etter å ha slått nordirske Coleraine 7-0 sammenlagt i første kvalifiseringsrunde, ble haugalendingene knepet slått ut av Lech Poznań i den andre runden. Haugesund vant 3-2 hjemme, men tapte 2-0 i Polen.

I motsetning til hjemmelaget, kvalifiserte østerrikske Sturm Graz seg direkte til andre kvalifiseringsrunde. Sturm Graz endte på tredjeplass i det vanlige seriespillet i Østerrike forrige sesong. I det påfølgende sluttspillet falt Graz-klubben til femteplass. Red Bull Salzburg vant den østerrikske ligaen overlegent. Sturm Graz har ikke spilt en tellende kamp siden den østerrikske ligaen avsluttet i slutten av mai. Dett er åttende gang østerrikerne deltar i Europa League-kvalifiseringen. Kun en gang har de kvalifisert seg for gruppespillet og det var i 2009/10-sesongen. Forrige sesong ble det hvite og svarte laget slått ut hele 8-0 sammenlagt av kypriotiske AEK Larnaca i den tredje kvalifiseringsrunden. Kyprioterne havnet siden på tredjeplass i gruppe med Bayer Leverkusen, FC Zurich og bulgarske Ludogorets.

Haugesund spilte ikke Eliteserie-kamp i helgen og har hjemmebanefordel. Likevel kommer Sturm Graz fra en bedre liga. Det må også tas i betraktning at Grindhaugs lag ikke har vært like gode så langt i år som de var i fjor. Østerrikerne har mer erfaring enn Haugesund i denne typen kamper. De har spilt Europa League-kvalifisering fire år på rad. Vi håper naturligvis på Haugesund-seier, men det blir nok tøft. Sturm Graz må formodentlig ha et sterkt ønske om å revansjere forrige sesongs kolossale tap mot AEK Larnaca. Vi tror Haugesunds drøm om Europa League-spill blir knust i den andre kvalifiseringsrunde og at Sturm Graz tar første stikk torsdagen. Borteseier blir vårt spill.