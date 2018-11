Håvard fikk premiedobling på siste tall, feirer med sushi

Mannen fra Verran i Trøndelag kunne denne tirsdagskvelden nyte statusen som Extra-kandidat. Inngangssummen startet på pene 282.810 kroner, med mulighet for å øke til 2 millioner.

På denne tirsdagens tall nummer seks føk trønderen opp i premiestigen og kunne juble over 707.030 kroner.

- Det er jo helt topp! Jeg er glad for at jeg fikk inn det siste tallet. Da drar hele familien ut for å spise sushi i morgen hvertfall, flirer trønderen.

Første bilde

To heldige Extra-spillere fikk første bilde og sikret seg med det 45.165 kroner hver. De heldige er:

En mann (37) fra Trondheim, som kjøpte kupongen sin via mobil.

En mann (63) fra Horten, som kjøpte sin kupong hos Norsk Tipping sine nettsider

Første ramme

To spillere fylte den første rammen og fikk 75.280 kroner hver. Denne kvelden var det disse to som ble rammevinnere:

En kvinne (75) fra Askøy, som kjøpte sin kupong på Norsk Tipping sine nettsider.

En kvinne (64) fra Larvik, som kjøpte sin kupong på Meny Larvik Sentrum.

Første brett

Det første brettet i dagens Extra-sending ble først fylt av én heldig spiller som vant 421.570 kroner. Vinneren er:

En mann (39) fra Orkdal, som kjøpte sitt vinnerspill med mobilen.

Extra-sjansen

I kveldens Extra-sjanse ble det tre vinnere. Vinnerne delte 100.000 kroner. I Extra-sjansen er det 100.000 kroner i potten, som spres på 1-25 personer. I denne trekningen var det tre vinnere, som sikret seg 33.330 kroner hver.

Hvem de heldige er, kan du se her.

(Vinnersjanse per kupong: 1:6. Sjansen for å bli trukket ut som Extra-kandidat er 1:360.000)