Hazard og Belgia sikrer avansement

En søndag der Uefa Nations League er det store høydepunktet. Premier League, Eliteserien og de store ligaene i Europa er tilbake neste uke. Nå, akkurat nå, må vi forholde oss til Uefa Nations League. Kroatia, England, Sveits og Belgia skal alle i aksjon. I tillegg skal Spania møte Bosnia i en treningskamp. Det spilles to kamper i Get-ligaen, mens det og spilles to kamper i Eliteserien i håndball for herrer!

Sveits - Belgia U - 3,25 (Spillestopp 20:40)

Sveits ønsker Belgia velkommen med tre poeng opp til gjestene i denne gruppen. Det betyr at Sveits må vinne for å komme likt poengmessig. Hjemmelaget har slått Island 6-0, tapt 1-2 for kupongmotstander Sveits og vunnet 2-1 på Island i sine tre kamper i gruppen. Laget har også vært ute i to treningskamper, med et 0-1-tap borte mot England og denne uken meget skuffende 0-1 hjemme for Qatar som resultater. Det var et stort sjokk for fotballverden at Qatar, som er på 96. plass på Fifa-rankingen skulle slå Sveits (ranket som nummer åtte i verden). Det betydde ingen verdens ting for noen av lagene, men det var uansett merkelig av Sveits.

Belgia vinner gruppen med et poeng i denne kampen. Laget har i sine tre gruppespillskamper vunnet 3-0 på Island, slått Sveits 2-1 hjemme og også vunnet 2-0 hjemme mot islendingene. Tre strake er meget sterk kost. Mot Sveits hjemme var det lenge en jevnspilt kamp. Belgia var best, men Lukaku scoret ikke vinnermålet før i det 84. minutt. Det kunne med andre ord fint blitt poengdeling mellom lagene. I tillegg har laget spilt to treningskamper i høst. 4-0-seier borte mot Skottland og 1-1 hjemme mot Nederland. Det er derfor et lag i fin form og med meget stor kapasitet som reiser til Sveits.

På de siste 31 kampene, alle turneringer innregnet, så har altså Belgia tapt en eneste kamp. De har spilt seks uavgjorte og vunnet 24 ganger. Dette er et godt fotballag.

Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, De Bruyne og Dembele er alle ute til kveldens kamp.

Begunnelse U: Når disse møttes sist var det veldig nærme på at det nettop ble poengdeling. Det er ingen tvil om at dette er to gode lag. Bortelaget, som vi anser som best av disse to, går videre med et poeng. Det er da helt naturlig for oss å jakte uavgjort til 3,25.

