Helgrønt for Barcelona på midtukekupongen

Sju kamper fra gruppespillet i Champions League og fem kamper fra gruppespillet i Europa League er de tolv utvalgte kampene på denne ukens midtukekupong. Merk at de fem kampene i Europa League alle spilles torsdag. Innleveringsfristen på midtukekupongen er kl 20.40. Bonuspotten vokser og er på ca 1,7 mill. Under spillboksen finner du analyser av samtlige kamper på midtukekupongen.

1. Benfica - Manchester United

Gruppe A der Benfica har fått en meget svak start og tapt sine to første gruppespillkamper. Innledet med et svært skuffende hjemmetap (1-2) mot CSKA Moskva og røk meget stygge 0-5 borte mot Basel i den andre kampen. Ligger på 3. plass i den hjemlige serien med 17 poeng på de åtte første seriekampene, feilfrie 4-0-0 på hjemmekampene. Totalt 4-2-4 på de ti siste gruppespillkampene, men årets utgave av Benfica er neppe av gammel kvalitet.

Manchester United la seg bakpå og sa seg nok fornøyd med 0-0 borte mot Liverpool i Premier League lørdag. Har innledet strålende i Premier League med 6-2-0 på de åtte første seriekampene og innledet meget overbevisende i gruppespillet med 3-0 hjemme mot Basel og solide 4-1 borte mot CSKA Moskva.

Normalt hjemmesterke Benfica er ikke som best denne sesongen og United taper ikke denne. UB.

2. CSKA Moskva - Basel

Også denne kampen er fra gruppe A og begge disse står med en seier og tap mot Manchester United. Dersom Benfica taper sin kamp hjemme mot United, vil vinneren av denne, ta et langt steg mot sluttspillplass. CSKA innledet med sterk borteseier mot Benfica, men var sjanseløs hjemme mot United sist (tap 1-4). Ligger på 3. plass i den hjemlige ligaen med 7-3-3 totalt og ustabile 3-1-3 på hjemmebane. Har ikke bedre enn 1-5-4 på de ti siste gruppespillkampene hjemme.

Vi lanserte Basel til strålende hjemmeodds (2,90) på langoddsen i hjemmemøtet mot Benfica for 14 dager siden og sveitserne innfridde til fulle med 5-0 seier. Innledet med et forventet bortetap mot United (0-3). Er faktisk helt nede på 4. plass i den sveitsiske ligaen etter 11 serierunder med 5-3-3 og 18 poeng. Endte sist i gruppespillet i CL forrige sesong, men tok seg videre til sluttspillet i sesongen 2014/15.

CSKA har ikke imponert på hjemmebane i serien, har en dårlig Europastatistikk på de ti siste hjemmekampene. Basel kan kanskje vinne denne. HUB.

3. Anderlecht - Paris Saint-Germain

Gruppe B der Anderlecht står uten poeng og uten scoringer på sine to første gruppespillkamper. Innledet med 0-3 hjemme mot bortesvake Celtic og røk 0-3 borte mot Bayern München sist. Har heller ikke innledet som best i den hjemlige serien (5-3-2), men formen er på rett vei nå og laget står med 4-2-0 på de seks siste.

PSG feide Celtic av banen med 5-0 i Glasgow i den første gruppespillkampen og var minst like imponerende hjemme mot Bayern München i den andre og vant 3-0. Kun Montpellier har tatt poeng fra laget i serien (0-0 borte) og PSG leder allerede med seks poeng etter ni serierunder.

Det er ikke lett å argumenter for poeng til Anderlecht i denne kampen. B.

4. Bayern München - Celtic

Gruppe B. Carlo Ancelotti fikk sparken etter fornedrelsen i Paris for 14 dager siden og Jupp Heynckes har enda en gang overtatt roret for Bayern. Han innledet med overbevisende 5-0 hjemme mot Freiburg i helgen.

Celtic røk altså 0-5 i første gruppespillkamp hjemme mot PSG, men tok seg sammen med smalt til med en sjelden borteseier når Anderlecht ble slått 3-0 i den andre.

Bayern er knallsterke på hjemmebane, er garantert skjerpet og dette ender med hjemmeseier. H.

5. Chelsea - Roma

Gruppe C. Det lå i luften at Crystal Palace ville få poeng etterhvert og Chelsea måtte altså tåle sesongens tredje ligatap, når de røk 1-2 borte mot Palace lørdag. Avstanden opp til Manchester City er dermed allerede på ni poeng etter åtte serierunder. I gruppespillet i Champions League tok laget en knallsterk og fortjent 2-1 seier borte mot Atletico Madrid sist og feide over Qarabag hjemme i den første (5-0).

Roma måtte tåle sesongens andre hjemmetap i Serie A når Napoli vant 1-0 på Stadio Olimpico lørdag kveld. Ligger på 5. plass i Serie A (5-0-2) og har ni poeng opp til serieleder Napoli, dog med en kamp mindre spilt. Innledet gruppespillet med 1-1 hjemme mot Atletico Madrid og vant 2-1 borte mot Qarabag i den andre.

Det er lite trolig at Chelsea taper denne. HU.

6. Barcelona - Olympiakos

Gruppe D. Første poengtapet for Barcelona i La Liga denne sesongen, når laget måtte nøye seg med 1-1 borte mot Atletico Madrid i helgen. Sju strake seire før det. Gruppespillet er som ventet innledet med full pott på de to første gruppespillkampene.

Olympiakos røk 2-3 hjemme mot Sporting Lisboa i den første gruppespillkampen og røk deretter 0-2 borte mot Juventus sist. Har altså fått en lei start og denne oppgaven synes håpløs.

H.

7. Juventus - Sporting Lisboa

Gruppe D. Det går ikke helt på skinner for Juventus hittil denne sesongen og lørdag ble årets første hjemmetap et faktum når laget røk 1-2 hjemme mot Lazio. Har dermed fem poeng opp til serieleder Napoli. Røk 0-3 borte mot Barcelona i den første gruppespillkampen, men gjorde jobben og vant 2-0 hjemme mot Olympiakos i den andre. 6-4-0 på de ti siste gruppespillkampene hjemme.

Sporting med bra start i den hjemlige serien og står uten tap på de åtte første seriekampene (6-2-0). Er likevel to poeng bak serieleder Porto som kun har avgitt poeng i en kamp. Innledet gruppespillet med en sterk borteseier mot Olympiakos, men røk 0-1 hjemme for Barcelona i den andre.

Det er vanskelig å tro på annet enn hjemmeseier her. H.

8. Zenit St. Petersburg - Rosenborg

De fem siste kampene på midtukekupongen er fra Europa League og spilles altså alle på torsdag. Gruppe L. Etter sterke 8-4-0 på de tolv første seriekampene hjemme i Russland, røk Zenit meget overraskende 0-1 hjemme mot svakt plasserte Arsenal Tula søndag og gikk på sesongens første serietap. Leder fortsatt serien, nå to poeng foran Lokomitiv Moskva. Knallsterk åpning på gruppespillet med 5-0 borte mot Vardar Skopje og 3-1 hjemme over Real Sociedad.

Et meget effektivt Rosenborg slo Tromsø 3-0 borte i Eliteserien lørdag ettermiddag og leder nå Eliteserien med ti poeng når det gjenstår fem serierunder. Ble avkledd borte mot Real Sociedad i den første gruppespillkampen i Europa League og tapte 0-4. Slo tilbake med 3-1 hjemme mot Vardar Skopje i den andre gruppespillkampen, uten å imponere voldsomt.

Blytung oppgave som venter for Rosenborg her og alt annet enn hjemmeseier er overraskende. H.

9. Vardar Skopje - Real Sociedad

Gruppe L. Til tross for 1-3 tap borte mot Rosenborg sist, var Vardar fullt på høyde med trønderne. Røk dog stygge 0-5 hjemme mot Zenit i den første gruppespillkampen.

Etter kun ett poeng på de tre første seriekampene før landslagspausen, slo Real Sociedad til med 2-0 seier borte mot Alaves lørdag. Avanserte dermed til 7. plass i La Liga med totalt 13 poeng (4-1-3). Flotte 3-0-1 på bortebane. Men har altså kun tre poeng etter de to første gruppespillkampene.

Vi utelukker ikke at Vardar kan få med seg poeng her. UB.

10. Östersund - Athletic Bilbao

Gruppe J. Det sensasjonelle Europaeventyret fortsetter for Östersund som står med full pott etter sin imponerende 1-0 seier hjemme mot Hertha Berlin sist. Slo altså ut sterke lag som Galatasaray og PAOK Saloniki på vei til gruppespillet.

Athletic Bilbao slo ikke overraskende Sevilla 1-0 hjemme lørdag, men har ikke bedre enn 3-2-3 total i seriespillet og ligger på 11. plass. 1-1-2 på bortebane og har innledet gruppespillet med kun ett poeng. Det kom borte mot Hertha Berlin (0-0). Sist ble det et meget overraskende hjemmetap for Zorya Luhansk.

Östersund kan ikke utelukkes denne gang heller. Vi spiller alle tegn. HUB.

11. Røde Stjerne - Arsenal

Gruppe H. Røde Stjerne med en litt skuffende poengdeling hjemme mot Bate Borisov i den første gruppespillkampen, men slo til med sterk 1-0 seier borte mot FC Köln i den andre. Er dermed på andreplass i gruppa.

Arsenal har gjort jobben i de to første gruppespillkampene med 3-1 seier hjemme mot FC Köln i den første og deretter 4-2 borte mot Bate Borisov i den andre. Men tapte sin tredje av fire mulige bortekamper i Premier League lørdag kveld, når det ble 1-2 tap mot Watford.

Det er mange store favoritter på midtukekupongen og vi må prøve å "få vekk" noen av dem. UB.

12. Everton - Lyon

Gruppe E. De to antatte favorittene i denne gruppa ligger nederst etter de to første gruppespillkampene. Everton måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Apollon Limassol i den første, der kypriotene faktisk utlignet på tampen tross en mann utvist. Sist ble det 0-3 tap borte for Atalanta og heller ikke Premier League svinger det av Everton.

Lyon med to poengdelinger på sine to første gruppespillkamper. Innledet med 1-1 borte mot Apollon Limassol og deretter ble det 1-1 hjemme mot Atalanta. I helgen ble et svekket Monaco slått 3-2 hjemme i Ligue 1.

Everton har ikke levert hittil og Lyon kan helt klart utfordre her. HUB.

