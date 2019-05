Helnorsk søndagskupong

Vi skal nok en gang gi oss i kast med søndagsutfordringen i jakten på 12 rette. Denne dagen består kupongen av fire kamper fra vår egen Eliteserie, fem kamper fra OBOS-ligaen på nivået under, en kamp fra Post Nord-ligaen på nivå tre, samt to avsluttende kamper fra nivå to i Spania, hvor det fortsatt er tre serierunder igjen å spille. En del favoritter, mange av dem dog på bortebane gjør vanskelighetsgraden usikker. Det kan fort bli bra premier om noen av favorittene svikter.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 101 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

1. Brann – Rosenborg

Rosenborg tar turen fra Trøndelag til Bergen og møtet med Brann på Brann stadion. Dette burde være en toppkamp, men er det ikke. Brann dog greit i gang fem poeng etter toppen, mens Rosenborg har hatt en marerittstart langt nede på tabellen.

Etter en meget svak start, er Brann nå kommet i siget. De tre siste kampene har gitt like mange seire, og avstanden opp til tabelltopp er akseptable fem poeng. Det betyr at Brann er på skuddhold i så måte. Hjemme på Brann stadion lyder tallene på 2-2-1, og det er svakere enn vi er vant med fra det vanligvis meget sterke hjemmelaget. Trener Lars Arne Nilsen og hans elever må fortsette fremgangen fra de siste kampene for å holde håpet oppe om at gullet skal komme hjem, som bergenserne ynder å kalle det. Siste kamp ga en meget sterk 2-1-seier borte mot Bodø/Glimt. Nest sist også da seier hjemme mot Sarpsborg med de samme sifrene. Avansement til tredje runde i NM ble sikret torsdag med 2-0 borte mot Åsane.

Ingen skadeproblemer inn mot denne kampen.



Rosenborg ankommer Bergen hele åtte poeng etter hjemmelaget, og det etter bare ni spilte. To kamper er vunnet av ni spilte, og på fremmed gress har seiersvante trøndere bare plukket opp et enslig poeng på fire spilte kamper. Fallhøyden er enorm, med sparkingen av Engebretsen / Hoftun i minne. Dog var det et lite lysglimt i siste kamp med 3-2 seier mot bortesvake Mjøndalen på Lerkendal. RBK har i øyeblikket bare to små poeng ned til streken for nedrykk, og må virkelig bygge videre på seieren mot Mjøndalen. Supportere glemmer fort, og Lerkendal huset bare ca. 13000 tilskuere i siste kamp. Greit til tredje runde i cupen, etter 3-0 borte mot Tiller sist midtuke.

Brann favoritter, men på et eller annet tidspunkt må det snu for Rosenborg. HU (HUB på 432 rekker spillet)

2. Mjøndalen – Haugesund

Haugesund tar turen til Buskerud og bortekamp mot Mjøndalen i kamp to. Gjestene i midtsjiktet, mens Mjøndalen befinner seg i sjiktet rett over nedrykksstreken.

Mjøndalen var tippet langt ned av de fleste såkalte eksperter før sesongen, og har startet godkjent ut ifra det. Det er fem lag bak på tabellen, og to poeng ned til nedrykk. Hjemme i utkanten av Drammen har laget notert 1-2-1 på de fire første. Det er ofte mye mål i Mjøndalen sine kamper. Bare de fire øverste på tabellen har scoret fler enn bruntrøyene, mens bare Tromsø har sluppet inn fler. Vi tror Mjøndalen kan overleve årets Eliteserie, men det avhenger nok i stor grad av poengfangsten på eget gress. Siste kamp endte med et 2-3-tap på Lerkendal mot Rosenborg. Her var faktisk Vegard Hansen sine gutter litt uheldig. De hadde uflaks med en tabbe på 3-2-målet til RBK. Hadde nok fått med seg poeng fra Lerkendal ellers. Nest sist godkjente 2-2 hjemme mot Lillestrøm. I NM avanserte Mjøndalen med 4-2 borte mot Pors sist onsdag. Ingen skadeproblemer.

Haugesund ankommer Buskerud og Mjøndalen tre poeng foran vertene. Den solide fjerdeplassen sist sesong skal bli vanskelig å gjenta, men det er kvaliteter i dette mannskapet. I øyeblikket er det fem poeng både til nedrykk og opp til pallen og topp tre. Vi tror Haugesund havner på øverste halvdel i årets Eliteserie. Ute på tur har Jostein Grindhaug sine gutter notert to seire og like mange tap. Siste kamp endte målløst hjemme mot Kristiansund, mens det nest sist ble fine 2-0 borte over Rosenborg. I NM gikk laget greit videre fra andre runde sist midtuke etter 3-1 borte mot Sotra. I likhet med hjemmelaget melder Haugesund alle klare til kamp.



Jevnt, tøft og muligens målrikt i Mjøndalen tror vi. Vi bruker alle tre tegnene. HUB

3. Ranheim – Strømsgodset

I kamp tre tar Strømsgodset turen nordover til Trøndelag og kamp mot Ranheim på EXTRA Arena. Ranheim litt på gang etter en svak start. Godset en skuffelse så langt med bare to poeng ned til nedrykk.

Ranheim som tok Eliteserien med storm sist sesong, og mot alle tips reddet plassen uten problemer har slitt litt mer i år. Etter tre strake tap i innledningen, har dog ting sakte men sikkert bedret seg. I øyeblikket ligger laget på niende plass av de 16 lagene, og ting ser med et litt lysere ut. Det er blitt tre poeng ned til nedrykk etter ni spilte. Hjemme i Trøndelag har laget ikke vært gode. 1-0-3 gir et stort potensiale for forbedring videre i sesongen. Trener Svein Maalen må få sine gutter opp i prestasjon på eget gress. Om så skjer vil Ranheim igjen styre klar av å spille i nedrykksstriden.

Siste kamp i serien ga en flott 3-1-seier borte mot Sarpsborg 08, mens det nest sist ble et knepent 0-1 tap for gode Odd i Skien. I NM ble det greit avansement etter 3-0 borte mot Nardo sist onsdag.



Strømsgodset skuffet stort sist sesong, og har ikke innfridd forventningene så langt denne gangen heller. Grunnet sykdom ble klubben tvunget til et trenerskifte sist uke, og det skal bli spennende å se om ny trener Håkon Wibe Lund kan forbedre prestasjonene. Godset ankommer til denne kampen et poeng bak Ranheim, og med bare to små poeng ned til nedrykk. På fremmed gress har laget ikke vunnet, og står med 0-2-2, og bare to scorede mål på disse fire. Siste kamp var et lite lyspunkt da bunnlaget Tromsø ble sendt hjem fra Marienlyst med et 1-3 tap. Nest sist var Godset sjanseløse i 0-2 tapet mot Vålerenga på Intility i Oslo. I NM slo Godset ut Ullern med 1-0 borte sist torsdag, og er klar for tredje runde.



Viktig kamp for begge i sjiktet over nedrykk. Vi heller marginalt mot vertene, men dekker fult på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

4. Tromsø – Molde

De to ytterkantene på tabellen møtes på Alfheim, når serieleder Molde gjester bunnplasserte Tromsø.

Tromsø har virkelig slitt i sesongens første del. Fire poeng på konto av 27 mulige er nedrykk alle dager i uken. Laget må virkelig forbedre prestasjonene om ikke det skal bli spill i OBOS-ligaen i sesongen 2020. Hjemme på Alfheim som normalt er en vanskelig arena for bortelagene har Tromsø tapt alle de fire spilte. Meget uvanlig fra den kanten! Viking, Brann, Odd og Bodø Glimt har alle i tur og orden vunnet på Alfheim. Hjemmeformen må opp, det er sikkert. Om ikke vil Tromsø være om bord på nedrykkstoget når fasiten skrives i høst. Siste kamp endte i tap 1-3 mot Strømsgodset i Drammen, mens det nest sist ble tap hjemme med 1-2 i kampen mot Bodø Glimt.

Cupeventyret lever videre for Tromsø etter 2-1-seier borte mot Melbo i andre runde sist onsdag.



Molde er gode og i våre øyne den store favoritten til gullet i årets Eliteserie. Med Rosenborgs katastrofale innledning, har vi vondt for å finne hvilket lag som skal kunne stoppe Molde. Det er dog ennå tidlig, men Molde er solide. Borte har laget 2-1-2 å vise til. Sammen med fem strake gevinster hjemme, så gir det delt ligaledelse med overraskelsen i så måte Odd. Etter Ole G Solskjær avgang som trener, har Erling Moe gjort en formidabel jobb - og Molde virker bedre enn på svært lenge. Siste kamp ga solide 5-1 hjemme over Viking. Nest sist, en av sesongens to tap, da laget måtte returnere fra Kristiansund med 2-3 i kofferten. I NM ble det avansement til tredje runde etter en enkel 4-0-seier borte mot Sunndal sist torsdag.



Bunn møter topp. Vi tror det er forskjell her og spiller bare et tegn. B

5. Jerv – Aalesund

Levermyr stadion er arena når serieleder Aalesund tar turen til Grimstad og kamp mot Jerv. Hjemmelaget plassert i midtsjiktet på tabellen så langt.

Jerv har startet sesongen på det jevne, og omtrent som vi forventet av laget. Trener Arne Sandstø og hans gutter er nok et typisk hjemmelag. Så langt har laget ikke tapt på eget gress, men heller ikke vunnet på utebane. Hjemme på Levermyr hat laget to seire, og en uavgjort å vise til. Notodden og Ullensaker/Kisa er slått, mens det ble poengdeling mot Strømmen i serieåpningen. Siste kamp i serien endte med et knepent tap 2-3 borte mot Start i Kristiansand. I NM tapte Jerv i andre runde 1-2 mot Sandefjord sist onsdag.



Aalesund ankommer Grimstad som klare serieledere. Laget ledet OBOS – ligaen klart også sist sesong, men sprakk litt i innspurten. Vi tror ikke det skjer denne gangen, og blir meget overrasket om ikke Aalesund bekler en av de to plassene som gir direkte opprykk når fasiten er klar utpå høsten. Trener Lars Bohinen og hans elever har ennå ikke tapt, og står samlet med meget imponerende 7-1-0. PÅ fremmed gress har det blitt 3-1-0 så langt. Bare Sandefjord har tatt poeng fra Aalesund etter åtte spilte serierunder. Siste kamp i OBOS endte med solide 5-0 hjemme mot bunnlaget Tromsdalen. I NM avanserte Aalesund til tredje runde på bekostning av Florø sist onsdag med en 2-1 seier på bortebane.



Jerv har ikke tapt hjemme så langt. Vi tror det første nederlaget kommer her. B

6. Kongsvinger – Nest-Sotra

Nest-Sotra reiser østover i kamp seks på kupongen. Gjemselund stadion på Kongsvinger er arena. Begge lag i sjiktet under plassene (3-6) som gir kvalikspill om den siste opprykksplassen til neste sesongs Eliteserie.

Kongsvinger er bra på sitt beste, men mangler litt på stabiliteten. Etter åtte spilte kamper har laget dog bare et lite poeng opp til Raufoss på siste kvalikplass. Hjemme på Gjemselund er laget solid, og taper sjelden. 2-2-0 er bra, og det vil nok være borteformen som avgjør om Kongsvinger klarer å henge med helt inn i kampen om først og fremst kvalikspill. Det er ofte målfattig i Kongsvinger sine kamper. Bare 13 mål har de første åtte kampene samlet inneholdt. Siste seriekamp var skuffende, med et 0-2 tap i derbyet mot Ham Kam. I cupspillet avanserte laget til tredje runde, da Moss ble slått 2-1 på bortebane sist onsdag.



Nest-Sotra ankommer Østlandet og Kongsvinger to poeng etter hjemmelaget på tabellen. Laget er bra på eget gress, men begrenset på utebane. Så langt lyder tallene på 0-1-2 på fremmed gress. Borteformen må opp på et annet nivå, om laget skal henge med i en kamp om kvalikspill utover i sesongen. Siste i serien endte med en fin og sterk 1-0 seier hjemme mot Sogndal. I likhet med hjemmelaget avanserte også Nest-Sotra til runde tre av NM sist onsdag. Fyllingsdalen ble slått 4-0 på bortebane.



Kongsvinger har ikke tapt hjemme, Nest-Sotra har ikke vunnet borte. Vi tror det er slik også etter denne kampen og spiller HU.

7. Notodden – Raufoss

Et Notodden på nedrykksplass tar imot Raufoss i kamp sju på kupongen. Gjestene inne på den siste kvalikplassen for spill om opprykk så langt.

Notodden har startet meget svakt denne sesongen. Bare fire poeng står på konto, av de første 24 mulige. Det lukter nedrykk av slike tall. Det er ennå tidlig i sesongen, men Notodden må snu ting og starte poengsankingen snarest om plassen skal kunne reddes. Hjemme i idrettsparken på Notodden har det blitt svake 0-1-2 etter de første tre. Siste i OBOS-ligaen endte med et 1-3 tap borte mot Ullensaker/Kisa, mens det i NM ble slutt i andre runde sist midtuke da Bærum fra nivået under vant 2-1 på hjemmebane i Sandvika.



Raufoss som rykket opp sist sesong, har tatt nivået i etasjen over på en fin måte. Ligger inne på den siste kvalikplassen etter åtte spilte, og er gode på sitt beste. Ikke minst på utebane har laget imponert, og 3-0-1 er fine tall i så måte. Litt bedre hjemmeform og Raufoss kan henge med høyt oppe lenge utover høsten. Etter en fin 3-2 seier i Oslo mot Skeid i nest siste seriekamp, har Raufoss sviktet litt. Siste i serien endte med stygge 2-5 hjemme mot Sandnes Ulf, mens det ble over og ut i andre runde i cupen sist midtuke mot Post Nord laget Fram i Larvik.



Raufoss har to svake kamper på rad. Møter dog begrenset motstand her. Vi tror poengene blir med bussen tilbake til Raufoss. B

8. Skeid – Sandnes Ulf

Et Sandnes Ulf i fin form og plass sju på tabellen, ankommer hovedstaden og møtet med Skeid. Hjemmelaget merker nok kjøret litt etter opprykket, og har bare fire lag bak seg i øyeblikket. Merk at kampen går på Vålerengas bane Intility, da Skeid sin normale hjemmebane på Nordre Åsen får nytt kunstgress.



Skeid startet sesongen fint etter opprykket sist sesong. Laget spiller stort sett med de samme spillerne som rykket opp, og merker nok etter hvert nivåforskjellen på Post Nord og OBOS. Etter 3-0-seieren fjerde sist mot Tromsdalen har laget nå tre strake serietap å vise til. Tom Nordli sine gutter må snu denne trenden, for OBOS-ligaen er meget tøff med harde kamper hele veien. Hjemme i Oslo har Skeid greie 2-1-1, men sammen med bare et fattig bortepoeng blir det samlet noe tynt. Siste seriekamp endte med et 0-1 tap i Sandefjord. I NM avanserte Skeid etter ekstraomganger i nabo oppgjøret mot Kjelsås fra nivået under sist onsdag.



Sandnes Ulf har hatt litt motsatt formkurve sammenlignet med hjemmelaget. Laget har ennå ikke tapt på bortebane, og 2-2-0 er meget fine tall. Laget startet med tre uavgjorte, men har i øyeblikket vunnet to av de siste tre. Siste kamp endte med imponerende 5-2 seier borte mot Raufoss. Laget avanserte i likhet med hjemmelaget til runde tre i NM sist uke. Vard ble slått i Haugesund ved den anledningen.



Begge lag måtte gjennom ekstraomganger i cupspillet onsdag. Vi tror ikke gjestene reiser tomhendte fra hovedstaden, og spiller B (UB på 432 rekker spillet)

9. Strømmen – Sandefjord

Sandefjord på opprykksplass etter åtte kamper tar turen fra Vestfold opp til Strømmen i kamp ni. Hjemmelaget sliter og har bare Notodden og Tromsdalen bak seg på tabellen.

Strømmen reddet plassen i fjor men hadde en svak sesong etter forventningene. Denne gangen har starten bare bekreftet dette. Fire poeng innspilt av de første 24 mulige er mager kost, og laget har ennå til gode å vinne i årets OBOS-liga. Hjemme har det dog bare blitt et tap og 0-3-1 så langt. Et enslig poeng borte gjør allikevel det hele samlet for tynt. Siste kamp endte med tap 0-1 mot KFUM borte. I NM fikk laget en flott oppmuntring sist onsdag. Bodø Glimt fra Eliteserien ble sendt nordover med 2-3 og ut av årets NM. Håpet på Strømmen, må være at man kan bygge videre på den meget gode og overraskende prestasjonen.



Sandefjord som rykket ned fra Eliteserien i fjor, har tatt mål av seg til å gjøre oppholdet i OBOS-ligaen til bare en sesong. Så langt har laget innfridd, og vi ser laget som favoritter sammen med Aalesund til å bekle de to plassene som gir opprykk til høsten. Laget har ennå ikke tapt og har samlet 5-3-0. Borte har det blitt 2-2-0 etter fire spilte. Siste kamp i serien ga Sandefjord en 1-0 seier mot Skeid på eget gress, og med det tre på rad som er vunnet. I NM

avanserte laget fra hvalfangerbyen med en 2-1 seier mot avdelingskolega Jerv i Grimstad på onsdag

Strømmen overasket i cupen ved å slå Bodø Glimt. Har dog ikke vunnet i OBOS-ligaen på åtte spilte, og bare scoret tre. B

10. Arendal – Bryne

Kamp ti gir oss kupongens eneste kamp fra Post Nord-ligaen på nivå tre. Bryne tar turen til Sørlandet og kamp mot Arendal. Begge lag med middelmådige starter på årets sesong.

Arendal var en av favorittene til opprykk sist sesong. Sviktet da, og endte hele 20 poeng etter Skeid på tabelltopp. Denne sesongen var igjen starten katastrofal. Et lite poeng på de fire første. Etter det har det dog snudd, og Arendal har vunnet de to siste kampene mot Moss og Vidar. Spesielt 3-0 mot Moss var bra. Litt vanskelig å vurdere Arendal, men kan lage bygge videre på de to siste spilte, vil det bli avansement på tabellen. I NM hadde laget tøff motstand i andre runde, og røk ut med 0-2 for Eliteseriens topplag Odd.



Bryne ankommer Arendal og Norac Stadion et poeng foran vertene. Bryne er best hjemme og har ikke tapt på eget gress. Laget har dog ikke vunnet ute på tur, og borteformen må forbedres om laget skal unngå trøbbel. Det er meget jevnt i denne avdelingen, og poeng tatt på bortebane vil bli særdeles avgjørende utover i sesongen. Bare fire poeng skiller mellom Bryne på sjette plass og Byåsen helt i bunnen av tabellen. Siste kamp i serien var mot nettopp Byåsen, og Bryne klarte bare skuffende 2-2 hjemme. I cupen avanserte laget til tredje runde sist midtuke. Egersund ble slått etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse



Vi tror et Arendal på vei opp vinner og sjanser på bare et tegn. H

11. Tenerife – Real Oviedo

Kamp e 11 gir oss det første av to oppgjør i den spanske seriens nivå to. Det er tre runder igjen å spille, og hjemmelaget Tenerife trenger poeng for å unngå nedrykk. Gjestene trenger også poeng i sin kamp for å nå kvalikspill om opprykk.



Tenerife har slitt denne sesongen. Laget ligger bare to små poeng over nedrykk, og flere poeng kreves på de tre siste kampene. Ingen i denne ligaen har spilt mer uavgjort enn Tenerife. Hjemme lyder statistikken på 7-8-4. Laget har tapt de to siste mot Granada og Elche.



Real Oviedo trenger poengene i den motsatte enden av tabellen. Laget har tre poeng opp til kvalikspill om opprykk, og trolig kreves det tre seire på de tre siste. Heller ikke det er muligens nok. Oviedo er bedre hjemme enn borte, og står med 7-3-9 på fremmed gress. Laget vant siste kamp med 1-0 mot Numancia.



Viktig for begge i hver sin ende av tabellen. Vi spiller UB.

12. Granada – CF Cadiz

Kupongens avsluttende kamp gir oss et Granada på hjemmebane som høyst sannsynlig rykker opp til La Liga denne sesongen. Gjestene fra Cadiz ligger på den siste kvalikplassen, og trenger poeng.



Granada har vært gode denne sesongen. Målsetningen om opprykk er nesten i boks. Laget har seks poeng å gå på med tre kamper igjen. Et gjensyn med toppdivisjonen er svært sannsynlig. Hjemme er Granada gode, og står med storfine 12-5-2. Laget er i form og har vunnet de siste to mot Albacete og Tenerife.



Cadiz har en meget viktig kamp her. Ligger på siste kvalikplass tre runder før slutt. Laget har ikke tapt på de siste 10 spilte, men står i øyeblikket med fire uavgjorte på rad. Bare et tap hjemme, mens det på utebane har blitt 7-5-7 med to igjen å spille.



Vi avslutter kupongen med to tegn, og spiller HU.

96-rekkeren:

1. Brann - Rosenborg HU

2. Mjøndalen - Haugesund HUB

3. Ranheim - Strømsgodset HU

4. Tromsø - Molde B

5. Jerv - Aalesund B

6. Kongsvinger - Nest-Sotra HU

7. Notodden - Raufoss B

8. Skeid - Sandnes Ulf B

9. Strømmen - Sandefjord B

10. Arendal - Bryne H

11. Tenrife - Real Oviedo UB

12. Granada - Cadiz HU

432-rekkeren:

1. Brann - Rosenborg HUB

2. Mjøndalen - Haugesund HUB

3. Ranheim - Strømsgodset HUB

4. Tromsø - Molde B

5. Jerv - Aalesund B

6. Kongsvinger - Nest-Sotra HU

7. Notodden - Raufoss UB

8. Skeid - Sandnes Ulf B

9. Strømmen - Sandefjord B

10. Arendal - Bryne H

11. Tenrife - Real Oviedo UB

12. Granada - Cadiz HU