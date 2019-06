Helnorsk søndagskupong

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndag som også er 1. pinsedag er det klart for tippekupong for tredje dagen på rad. Det er en helnorsk tippekupong med to kamper fra PostNord-ligaen og 10 kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Bonuspotten er først klar søndag morgen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Elverum - Grorud

Elverum rykket ned fra OBOS-ligaen etter 2017-sesongen og endte på 6. plass i 2. divisjon avdeling 1 forrige sesong. Innledet denne sesongen meget svakt med fire strake tap, men har kommet seg noe og vunnet sine to siste hjemmekamper. Ligger dog fortsatt helt sist med sine seks poeng, og har tre poeng opp til sikker plass og i tillegg en kamp tilgode på de aller fleste lagene. Solide 6-5-2 på hjemmebane i fjorårssesongen.

Grorud var med i samme avdeling som Elverum i fjor og endte på en flott 3. plass, noen få poeng bak vinneren Raufoss og Fredrikstad på 2. plass. Sterke 7-3-3 på bortebane da. Har startet meget bra denne sesongen også og kun ett tap er bokført hittil (4-3-1). Ligger på 3. plass med 15 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Kjelsås. Solid 3-2 seier borte mot Åsane nest sist og 1-1 hjemme mot Kjelsås i toppoppgjøret sist helg.

Elverum vant tilsvarende oppgjør 4-1 sist sesong og selv om dette nå er bunn mot topp, kan hjemmelaget overraske her.

HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Kjelsås - Fram Larvik

Også denne er hentet fra 2. divisjon avdeling 2. Serieleder Kjelsås er det eneste ubeseirede laget etter åtte serierunder (5-3-0). Har to poeng ned til Åsane på 2. plass og fire poeng ned til Fram Larvik som ligger på 4. plass. 3-1-0 på fire spilte hjemmekamper.

Fram Larvik er ubeseiret på hjemmebane (3-2-0), men to av tre bortekamper er tapt til tross for moderat motstand i disse. Endte nede på 10. plass i 2. divisjon avdeling 1 i fjor, og hadde meget svake 2-1-10 på bortebane da.

Kjelsås har vært sterke og bør kunne ta tre nye poeng søndag. H.

3. Årvoll - Nordstrand

De ti siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon) og her er det som kjent seks avdelinger.

Vi innleder med en kamp fra avdeling 2 og er et Oslo-oppgjør mellom to nyopprykkede lag. Årvoll ligger nest sist med kun fem poeng på sine åtte første seriekamper. Fire av poengene er tatt hjemme (1-1-2), mens laget gikk på sitt tredje bortetap sist lørdag med 0-2 mot Rommen. Tok sin hittil eneste seier med 4-1 mot Herd i forrige bortekamp.

Nordstrand innledet sesongen sterkt og vant tre av sine fem første seriekamper, men står nå med kun ett poeng på sine tre siste. Har falt til 10. plass med sine 10 poeng og har vært elendige på bortebane med fire tap på de fire første bortekampene.

Denne er vrien. U på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

4. Follo - Lyn

3. divisjon avdeling 2. Follo med en seriestart helt på det jevne (2-2-4) og totalt åtte poeng noe som gir en foreløpig 10. plass. Kun ett poeng skiller til Norild under streken. 1-1 borte mot Grei i forrige serierunde, betyr at Follo fortsatt står uten borteseier (0-2-2). Hjemme er to vunnet og to tapt. Seirene har kommet mot lag på nedre halvdel.

Lyn med kun ett tap på sine sju første (4-2-1), og holder tredjeplassen. Likevel er det hele åtte poeng opp til Vålerenga 2 på toppen, men Lyn har en kamp til gode på Vålerenga-rekruttene. Tre strake borteseier etter at det ble 1-2 tap borte mot sterke FK Tønsberg i seriepremieren.

Follo har tapt begge hjemmekampene mot lag fra øvre halvdel. Lyn er klare favoritter. B.

5. Frigg - Ullern

Også denne kampen er fra 2. divisjon avdeling 2. Frigg med en skuffende sesongstart og ligger ett poeng over streken i 3. divisjon avdeling 2. Det er bortebane som har vært utfordringen hittil, her er samtlige tre kamper tapt. Hjemme går det bedre med 2-1-1 på de fire første spilte.

Det går noe bedre med Ullern. De står med totalt 12 poeng etter rekken 3-3-2. Det holder til 6. plass, men det allerede ti poeng opp til serieleder Vålerenga 2. I likhet med Frigg har de vært klart best hjemme hittil (2-2-0), borte er det kun blitt en seier på fire forsøk (1-1-2). Den seieren kom til gjengjeld mot sterke FK Tønsberg (3-1).

Vi nøyer oss med halvgardering. HU.

6. Ready - Grei

Vi fortsetter i 2. divisjon avdeling 2. Bunnopgjør venter i denne. Ready med 2-2-4 på sine åtte første seriekamper og de er ett av sju lag som har skilt seg ut på nedre halvdel. Kun ett poeng skiller ned til Norild under streken. I likhet med de andre lagene i bunnen, er det bortebane som har vært utfordringen hittil. 0-2-3 på fem spilte bortekamper. Hjemme har det gått bedre med 2-0-1 på de tre første.

Grei åpnet sesongen meget svakt, men har tatt fire poeng på de to siste kampene. Overraskende 2-1 seier borte mot Frigg nest sist og 1-1 hjemme mot Follo sist helg. Ligger likevel nest sist med sine seks poeng. 1-1-1 på tre spilte bortekamper.

Vi tror hjemmelaget fikser tre poeng her. H.

7. Ørn Horten - Halsen

Hjemmelaget innledet med kun fire poeng på sine fire første seriekamper, men har slått tilbake med ti poeng på de fire siste. Stod med tre strake seire før den vanskelige bortekampen mot Lyn sist helg og fikk med seg ett poeng hjem fra hovedstaden (0-0). Ligger på 4. plass med 14 poeng, men har åtte poeng opp til serieleder Vålerenga 2. 1-1-1 på tre spilte hjemmekamper, tapet kom mot nettopp Vålerenga 2.

Halsen ligger på 7. plass med ti poeng, og ni av disse er tatt på hjemmebane. 9-1 seier hjemme mot Norild sist helg, men borte er det blitt med poenget mot Grei i seriepremieren. De tre øvrige bortekampene er ellers tapt med mer enn ett mål.

Disse to lagene spilte også i samme divisjon i fjor, da endte tilsvarende kamp i Horten med 3-0 seier til hjemmelaget. H.

8. Madla - Fløy

Madla med jevne 3-3-2 på de åtte første kampene i 3. divisjon avdeling 3. Det andre tapet kom i 1-6-smellen borte mot Viking 2 fredag. Ligger på 6. plass med 12 poeng og står med 2-1-1 hjemme. Det skiller åtte poeng opp til serieleder Fløy.

Fløy er det eneste ubeseirede laget i denne avdelingen (6-2-0) og de topper altså tabellen med sine 20 poeng. Det skiller tre poeng ned til Viking 2. Overbevisende 4-1 seier borte mot Pors mandag kveld. Det var lagets tredje strake seier. Solide 3-1-0 på fire spilte bortekamper, poengtapet kom mot serietoer Viking 2 (2-2).

Fløy er klar favoritt, men hjemmelaget er ganske bra på hjemmebane. UB.

9. Lysekloster - Bergen Nord

2. divisjon avdeling 4. Ambisiøse Lysekloster var med i opprykkskampen i det lengste forrige sesong og var en av forhåndsfavorittene i denne avdelingen før seriestart. Men de har ikke innfridd. Tre tap på de åtte første seriekampene og en skuffende 7. plass så langt. Det er hele åtte poeng opp til serieleder Djerv 1919. Tapte de to første hjemmekampene mot hhv Djerv 1919 og Fana, men har vunnet de to siste hjemmekampene.

Nyopprykkede Bergen Nord var spådd en tøff sesong og ekspertene ser ut til å få rett i det. Innledet riktignok sesongen med 3-1 seier borte mot Valdres og holdt sterke Fana til 1-1 borte i tredje serierunde. Men står nå med fem strake tap og ligger nest sist med kun fire poeng.

Lysekloster blir nok blant søndagskupongens aller største favoritter og det skal være meget god mulighet for at de innfrir. H.

10. Nybergsund - Gjøvik-Lyn

2. divisjon avdeling 5. Nybergsund ligger poenget over nedrykksstreken i 3. divisjon avdeling 5. Vertene er inne i en tung periode med fire strake serietap. Tre spilte hjemmekamper har gitt fire poeng (1-1-1). Seieren kom mot nestjumbo Steinkjer i fjerde serierunde (2-1).

Flott start for Gjøvik-Lyn som er a poeng med serieleder Ranheim 2 etter åtte spilte serierunder. I likhet med serielederen står Gjøvik-Lyn med 6-0-2 på sine åtte første, men Gjøvik har vesentlig dårligere målforskjell. 3-0-1 på bortebane, tapet kom mot nettopp Ranheim 2 i forrige bortekamp (3-6).

Nybergsund er neppe av gammel standard denne sesongen, så Gjøvik-Lyn bør kunne unngå tap i denne. UB.

11. Orkla - Melhus

2. divisjon avdeling 5. Etter en svak start på sesongen med tre strake tap, har hjemmelaget slått tilbake med 3-1-1 på de fem siste seriekampene. Det har sendt laget opp på 9. plass og avstanden ned til Brumunddal under streken er på fire poeng. To av tre hjemmekamper er dog tapt, og det var skuffende med 0-1 hjemme mot Strindheim i siste hjemmekamp.

Det er tett i toppen i denne avdelingen og Melhus ligger på 4. plass med 16 poeng. Det betyr at det kun er to poeng opp til serieleder Ranheim 2. Ti poeng er tatt på de fire siste seriekampene og borte er det blitt 3-0-1 hittil.

Vi tror på en vinner i Orkdal. HB.

12. Steinkjer - Strindheim

Også avslutningskampen er hentet fra 2. divisjon avdeling 5. Etter å ha åpnet sesongen med meget svake 0-2-5 på de sju første seriekampene, kom endelig sesongens første seier for hjemmelaget sist søndag, da det ble 1-0 seier borte mot Kongsvinger 2. Totalt 0-2-2 på fire spilte hjemmekamper, der de to siste begge har endt 1-1.

Strindheim med meget variable 4-0-4 på sine åtte første seriekamper. Ligger på 7. plass med sine 12 poeng og har altså ikke mer enn seks poeng opp til serieleder Ranheim 2. Skuffende hjemmetap mot Raufoss 2 sist lørdag (2-3), men har vunnet to av tre spilte bortekamper.

HU på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

