Heltne Nilsen mot Ståle Solbakken og masse norsk fotball på lørdagskupongen

Vi går inn i en lørdag med massevis av fotballkamper. Omtrent full runde i Allsvenskan sammen med en rekke kamper i norsk 2. og 3. divisjon gjør at lørdagens fotballprogram har noe for enhver smak. En annen godbit er kampen mellom de regjerende nederlandske seriemesterne Ajax og regjerende cupmestere PSV Eindhoven i de nederlandske supercupen kalt Johan Cruiff Schaal.

Florø — Fram Larvik

Florø tapte siste kamp før sommerferien mot Grorud. Borte mot Alta lørdag forrige uke begynte vestlendingene høstsesongen som de avsluttet vårsesongen; med et tap. Alta hadde full kontroll mot florøværingene i Finnmarkshallen og det var først da stillingen var 3-0 til hjemmelaget at Florø begynte å skape sjanser. Som vi påpekte før kampen, er imidlertid Alta borte et av de tøffeste oppgjørene man kan spille i PostNord-ligaen, slik det har vært i flere sesonger. Florø, som ligger på syvende plass i PostNord-ligaen avdeling 2, har vunnet en, spilt uavgjort en og tapt en av sine siste tre hjemmekamper.

Fram Larvik jakter opprykk til OBOS-ligaen, men ligger for øyeblikket på en andreplass med fem poeng opp til Grorud på tabelltopp. Fram Larvik vant 3-0 over Bærum søndag i første kamp etter ferien. Vestfoldingene virker å ha rettet opp i formen, som var dalende i forkant av ferien. Før Bærum-kampen hadde Sindre Osestad og resten av Fram-laget kun vunnet en av sine siste fem kamper. Larvikingene er ligaens beste hjemmelag, men har virkelig slitt på bortebane. Skal Roger Iversens lag rykke direkte opp eller nå opprykkskvalik, må de rette opp i borteformen. Fem bortekamper har resultert i en seier, to tap og to uavgjort.

Det er ikke lett å si akkurat hvorfor lørdagens bortelag presterer så mye dårligere på hjemmebane enn på bortebane. Det som imidlertid er sikkert er at Fram, i motsetning til den store majoriteten av de andre lagene, har naturgress på hjemmebanen sin. Florø, som også har naturgress på Florø Stadion, vil derfor ikke ha noen fordel av underlaget. Fram har ikke tapt på fem kamper, mens Florø har tapt to på rad. Det at begge lagene har spilt uavgjort i en tredjedel av kampene sine, tyder på at poengdeling ikke er et utenkelig utfall. Sett i sammenheng med Frams manglende evne til å vinne bortekamper, går vi for en halvgardering. UB

Åsane — Alta

I likhet med Fram Larvik, er Åsane blant lagene som jakter Grorud og deres førsteplass i avdelingen. Bergenslaget ligger på tredjeplass med seks poeng opp til det gulkledde Oslo-laget på tabelltopp. De siste tre kampene har likevel ikke Åsane plukket poeng tilsvarende det som må forventes av et lag som skal rykke opp. Sist helg spilte de 3-3 i lokalderbyet mot Sotra. De to siste kampene før sommerferien endte med tap borte mot Fram Larvik og uavgjort hjemme mot Asker. Bergenserne trenger med andre ord sårt en seier for å komme tilbake på rett spor. Hjemme på Myrdal har Håkon Lorentzen, som scoret to sist kamp, og resten av Åsane-laget vunnet tre av seks kamper, mens en har endt med poengdeling og to med tap.

I kjent Alta-stil har nordlendingene vært to forskjellige lag hjemme og borte i år. Som påpekt ovenfor er Finnmarkshallen en av de tøffeste arenaene å komme til som bortelag i 2. divisjon. Når altaværingene derimot er gjester, fremstår de gulkledde som et helt annet lag. Laget på femteplass i avdelingen har plukket 16 av 20 poeng på hjemmebane denne sesongen. Pussig nok har Alta kun vunnet en bortekamp i år, og det var mot serielederen Grorud i første serierunde.

Det skiller kun ett poeng mellom de to lagene på tabellen som begge trenger en trepoenger. Åsane må vinne for å henge med i kampen om førsteplass og direkte opprykk, mens Alta jakter en seier for å bevise for seg selv at de ikke bare kan prestere i hjemlige omgivelser. Hjemmelaget er favoritter og vi tror ikke en bortekamp mot avdelingens tredjeplass er kampen hvor Alta begynner å plukke poeng på bortebane. For øvrig har ingen av lagene hatt til vane å spille uavgjort heller. H (HU på 432-rekken)

Bærum — Oppsal IF

Bærum ligger på åttendeplass i avdelingen. På tolv serierunder har Bærum like mange tap, seire og uavgjort, altså fire av hver. Det karakteristiske for det gulkledde lagets vårsesong var at de aldri var i god eller dårlig form, ettersom prestasjonene varierte fra kamp til kamp. Av Bærums fire seire foreløpig, har kun en kommet mot et lag over dem på tabellen. Samtidig har bare ett av lagets tap kommet mot lag under dem på tabellen. Bærum har plukket like mange poeng på bortebane som hjemme på Kadettangen, hvilket gjør Jan Derek Sørensens menn til avdelings tredje dårligste hjemmelag. Bærum tapte for øvrig 3-0 borte mot Fram Larvik søndag.

Tabelljumbo Oppsal fikk en viktig og etterlengtet seier mot Senja forrige lørdag. Toppscorer Lasse Brandsal sitt femte mål denne sesongen sørget for en 1-0-seier til Oppsal. Før denne serierunden skiller det to poeng mellom Oppsal og ellevte plassen Senja som ligger over nedrykksstreken. Utbyggingen på Trasop er for øvrig straks ferdig, slik at det hvitkledde Oslo-laget straks returnerer til sin vante hjemmebane. Oppsal har tapt alle sine fem bortekamper denne sesongen. Det må bemerkes at Oslo-klubben har forsterket laget med tre nye spillere: tidligere Kjelsås-spiller Sander Birkeland, det tidligere stortalentet Gharib Gherkondani og Martin Thomsen. Særlig spennende er Gherkondani (21), som tross sin unge alder, allerede har vært innom Kongsvinger, HamKam, Tromsø, Finnsnes, Moss og Oppsal.

Det er ikke lett å bli klok på dette Bærum-laget. Uansett har Bærum fortsatt til gode å tape to kamper på rad denne sesongen. Oppsal vant sist kamp og ønsker naturligvis å fortsette med en seier lørdag. Likevel er vi i tvil om hvor mye vekt som kan tillegges seieren over Senja. Laget fra øya med likelydende navn virket å være i svært dårlig fysisk form og vil - med mindre endringer gjøres - slite med å ta poeng på bortebane denne høsten. Bærum skal vinne denne kampen. Det står dessuten i god stil til deres prestasjoner tidligere denne sesongen å slå tilbake med en seier etter tapet mot Fram. H

FK Senja — Sotra SK

Senjas 1-0-tap mot Oppsal forlenget deres rekke med kamper uten seier til syv kamper. Fire av disse har endt med tap. På hjemmebane har Senja spilt to uavgjort og tapt en på de siste tre hjemmekampene. Likevel er blåtrøyene avdelingens åttende beste hjemmelag. Hele ni av øyboernes elleve poeng har kommet på Senja Stadion.

Sotra snudde 1-3 til 3-3 mot Åsane forrige lørdag. I en fartsfylt kamp var det Sotra som var best i annen omgang og blant annet hadde Håkon Moldeklev et farlig skuddforsøk på stillingen 3-3. Det blåkledde ligger på avdelingens sjetteplass, men har bare fire poeng opp til Fram på andreplass. Sotra har dessuten en hengekamp mot Elverum, som ligger på nest sisteplass, til gode på resten av lagene i avdelingen. Bortelaget fra Hordaland har vunnet fire og spilt uavgjort tre ganger på sine syv siste kamper. På bortebane står vestlendingene med to tap, to uavgjort og to seire.

Nyopprykkede Sotra er normalt et bedre fotballlag enn Senja. Likevel spilles kampen på nordlendingenes hjemmebane og Senja trenger virkelig denne seieren, da de ikke har vunnet siden 13. mai. Uansett er det vanskelig å spille noe annet enn Sotra-seier her. Senja er i undertegnedes øyne blant nedrykksfavorittene. Det kan godt hende avdelingens ellevte plass får rettet på problemene sine, men enn så lenge har de vist lite tegn til bedring. B

Kolstad — Melhus

Trondheimslaget Kolstad ligger på fjerdeplass av totalt fjorten lag i Norsk Tipping-ligaen avdeling 5. En seier, ett tap og tre uavgjort på rad på de siste fem kampene har gjort at rødtrøyene er i ferd med å miste terreng i opprykkskampen. For øyeblikket er det åtte poeng opp til Rosenborg 2 som ligger på avdelingens førsteplass, men Kolstad har en kamp til gode på Rosenborg 2. Kolstad har vunnet fem av sine fire hjemmekamper og spilt uavgjort i en. I siste kamp før ferien spilte trønderne uavgjort mot Kongsvinger 2 på Gjemselund Stadion. Det er imidlertid en hel måned siden den kampen.

Melhus okkuperer for øyeblikket avdelingens sjetteplass og kun tre poeng skiller dem fra lørdagens motstander. To tap på rad og fire kamper uten seier gir imidlertid grunn til bekymring for det hvite og svarte laget. Melhus er ligaens tredje beste bortelag og har vunnet halvparten av sine seks bortekamper. De siste to oppgjørene på reisefot har endt med ett tap og en uavgjort. Forrige lørdag tapte Melhus 1-0 på hjemmebane mot Brumundal. Hedmarkingene ligger på avdelingens ellevte plass.

Det er to lag som ligger nært hverandre på tabellen og som begge er i dårlig form som møter hverandre. Samtidig er Kolstad et godt hjemmelag og Melhus et tilsvarende godt bortelag. Kolstads målforskjell på hjemmebane 12-4 og vi tror ikke de slutter å score mål mot et Melhus-lag som har sluppet inn 17 mål på 12 kamper. Med en halvgardering skal vi være sikre. HU (HUB på 432-rekken)

Strindheim — Tiller

Strindheim vant 2-1 på bortebane mot tabelljumbo Verdal forrige uke. Trepoengeren flyttet Trondheim-laget lenger unna nedrykksstreken, men de beholdt sin åttende plass på tabellen. Skal gultrøyene begynne å klatre på tabellen, må de plukke flere poeng på sitt eget kunstgress. Av Strindheims 17 poeng har 7 kommet på Strindheim Kunstgress. Strindheim rykket opp til 3. divisjon før denne sesongen og rykker neppe ned igjen denne sesongen. Lørdagens kamp kan fort sette tonen for Strindheims høstsesong. Med seier kan de melde seg på i kampen om en topp 5- plassering, mens tap og uavgjort vil bety at trønderne forblir rundt midten av tabellen. Nysigneringen Torben Halvorsen fra Byåsen gjorde sine saker bra i debuten forrige lørdag.

I motsetning til hjemmelaget, tapte Tiller sin kamp forrige lørdag. 1-0-tapet hjemme mot Ranheim 2 er imidlertid en hel måned siden og Strindheim-kampen er Tillers første etter en lang ferie. Laget som spiller sine hjemmekamper på TOBB Arena Sør ligger på fjerdeplass i avdelingen og har ni poeng opp til Rosenborg 2. Tiller er gode på bortebane. Trondheim-lagets har vunnet to og spilt uavgjort to ganger på sine siste fire bortekamper.

Det skiller tre poeng mellom de to lagene på tabellen. Vinner hjemmelaget vil de gå forbi byrivalene Tiller på tabellen, hvilket selvfølgelig vil være motiverende for begge lag. Kun seier er godt nok for begge lag om ambisjonene om å kjempe i toppen er reelle. Tiller bør være revansjesugne, da de ikke har vunnet på to kamper. Samtidig slet Strindheim med å skape sjanser mot Verdal. Det blir ikke noe lettere mot Tiller som har sluppet inn og scoret færrest mål i ligaen. Strindheim mangler midtsopper Erlend Flatan på grunn av karantene. Flatan er en meget viktig brikke i Strindheims forsvar. Denne kampen er helt åpen og i likhet med andre lokaloppgjør vil den leve sitt eget liv. HUB

Brumunddal — Verdal

Brumunddal vant sin andre kamp på rad da de slo Melhus forrige lørdag. Borteseieren mot avdelingens sjetteplass viser at noe er på gang hos telemarkingene. Brumunddal har vunnet en gang hjemme i «Dala» denne sesongen. De resterende fire hjemmekampene har endt med tre tap og ett uavgjort for laget som befinner seg på ellevte plass på tabellen.

Verdal ligger nederst i avdelingen. Trønderne tapte hjemme mot Strindheim sist og har ikke vunnet på syv kamper. I fem av disse kampene har verdalingene gått poengløse av banen. Verdals bortestatistikk er 0-2-3.

Bortelaget har full fart mot 4. divisjon. Sist kamp mot Strindheim scoret Verdal i femte kamp på rad, men 35 baklengsmål på 12 kamper vitner om et Verdal-forsvar som har stort forbedringspotensial. På den andre siden er Brumunddal blant lagene som scorer minst i avdelingen med 16 mål på 12 kamper. Vi tror uansett Brumunddal tar nok et steg bort fra nedrykksstriden og gjør vondt til verre for Verdal. H

FK Gjøvik-Lyn — Orkla

Hjemmelaget Gjøvik-Lyn jager Rosenborg 2 på avdelingens tabelltopp. Ligaens tredjeplass har fem poeng opp til serielederen, men også en kamp mindre spilt. Sist søndag tapte imidlertid Gjøvik-Lyn 4-2 borte mot Rosenborg 2, hvilket naturligvis svekket Oppland-lagets opprykkssjanser betraktelig. Gjøvik-Lyn har vunnet alle sine siste fire hjemmekamper.

Orkla tapte 0-2 hjemme mot Nybergsund-Trysil forrige lørdag. Dermed står Orkanger-laget med fire kamper uten seier. Avdelingens tiende plass har imidlertid vunnet to og spilt uavgjort to ganger på sine fire siste bortekamper. Før ferien klarte Orkla 1-1 mot Ranheim 2, som på tidspunktet lå øverst på tabellen.

Gjøvik-Lyn har hentet dobbelt så mange poeng som Orkla så langt denne sesongen. Hjemmelaget har scoret 28 mål på 12 kamper, mens Orkla har sluppet inn 20 mål på like mange kamper. Bortelaget har en imponerende bortestatistikk, men vi tror det blir en slutt på rekken med bortekamper uten tap lørdag. Gjøvik-Lyn trenger denne seieren etter tapet mot Rosenborg og vi tror en hjemmekamp mot avdelingens tiende plass er en god mulighet til å slå tilbake på. H

Junkeren — Melbo

Vi beveger oss nå over i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6, hvor vi finner Junkeren på en åttende plass. Bodø-laget startet sesongen friskt, men hadde en formdal i midten av vårsesongen. Før ferien hevet de hvitkledde seg igjen og som følge av 3-2-seieren borte mot Skjetten søndag, står Junkeren nå med to seiere og to uavgjort på de siste fire kampene. Nordlendingene er vanskelig å møte på Stordalen Kunstgress. Respektable fire seire, en uavgjort og ett tap på hjemmebane gjør Junkeren til avdelingens tredje beste hjemmelag. Særlig er solid forsvarsspill er medvirkende årsak bak Junkerens gode hjemmestatistikk. Fem innslupne mål på seks hjemmekamper, hvor fire av målene kom i 3-4-tapet mot Fløya er sterke sifre. Bødø-guttene var også gode på hjemmebane i fjor. Av tretten hjemmekamper endte bare to i tap.

Melbo ligger på plassen over Junkeren på tabellen, men forspranget på ett poeng vil bli spist opp og vel så det om Melbo taper lørdag. I så fall vil det bety at Melbos rekke med tre strake tap forlenges til fire. Sist lørdag tapte bortelaget 2-0 borte mot Hønefoss, som riktignok er avdelingens beste hjemmelag. Hjemmetapet mot avdelingens nest sisteplass, Skjetten, før ferien var imidlertid mindre forståelig. På reisefot har Melbo to bortetap på rad. Forrige sesong var Melbo avdelingens nest dårligste bortelag, og vant kun en av tretten bortekamper.

Et godt hjemmelag i form møter et dårlig bortelag i dårlig form. Det eneste som taler i Melbos favør er at de ligger over på Junkeren på tabellen. Med tanke på Bodø-lagets form er det likevel svært sannsynlig at den realiteten endres etter lørdagens oppgjør. Det ligger i tippingens natur at man aldri kan være helt sikker, men Junkeren har scoret 21 mål 6 kamper hjemme i år, mens Melbo har scoret 7 mål på 6 bortekamper. Vi tror Junkeren går forbi Melbo på tabellen og at de scorer mange mål lørdag, men tar et lite forbehold. HU (HUB på 432-rekken)

Gjelleråsen — Hønefoss BK

I en jevn avdeling er det Gjelleråsen som ligger øverst. De grønnkledde har like mange poeng som Skjervøy og kun ett mer enn Finnsnes på tredje, så kampen om opprykk langt fra avgjort. Serielederen møtte avdelingens sisteplass, Leknes, på bortebane søndag og vant - som forventet - med komfortable sifre. 1-4 ble stillingen til slutt. Borteseieren var Gjelleråsens syvende seier på åtte kamper. Interessant nok var Gjelleråsen vesentlig bedre på bortebane enn hjemmebane i vårsesongen. 15 av Akershus-lagets 25 poeng grunner i bortekamper. Serielederens hjemmestatistikk lyder som følger 3-1-2.

Hønefoss har foreløpig fremstått som to forskjellige lag avhengig av om navnet deres står først eller sist på resultattavlen. Hjemme på AKA arena har Buskerud-laget vunnet fem av seks kamper, hvilket gjør Hønefoss til avdelingens beste hjemmelag. På bortebane derimot har poengfangsten vært mildt sagt stusselig. Ett fattig poeng hentet hjem til Ringerike på seks bortekamper er nok ikke skremmende for Gjelleråsen.

Gjelleråsens hjemmestatistikk er ikke i tråd med deres tabellposisjon. Lørdagens hjemmekamp mot Hønefoss, som er avdelings tredje dårligste bortelag, er en ypperlig mulighet til å gjøre noe med det. Hønefoss er i god form og har vunnet to av sine siste tre kamper. Likevel skal ikke avdelingens tiende plass kunne hamle opp med en serieleder som har hjemmebanefordel. Vi tror Gjelleråsen bruker lørdagens kamp til å rette opp i den urovekkende hjemmestatistikken. H

Falkenberg — GIF Sundsvall

Falkenberg ligger nederst i Allsvenskan med 14 kamper igjen av sesongen. Heldigvis for laget fra sommerparadiset er det knappe to poeng opp til trettende plassen Kalmar som ligger over nedrykksstreken. Skal det gulkledde laget fra de sørvestlige delene av Sverige klatre over den magiske streken, må de prestere bedre enn de gjorde borte mot Ørebro fredag forrige uke. Ørebro, som er Allsvenskans tredje dårligste hjemmelag, vant hele 4-0 mot tabelljumboen. Falkenberg har ikke tapt hjemme på tre kamper. Sist hjemmekamp holdt de fjerdeplass IFK Gøteborg til 1-1.

Sundsvall har ikke vunnet på tolv kamper. 0-1-tapet mot Häcken forrige lørdag var tredje gang Sundsvalls tredje tap på rad. Forrige sesongs åttende plass har fortsatt til gode å vinne en bortekamp i Allsvenskan, og det selv om Sundsvall-laget har hatt ni forsøk-

Kupongens eneste svenske kamp spilles mellom to lag som kjemper mot nedrykksmonsteret i Allsvenskan. Sist lagene møttes ble resultatet 0-0 på Sundsvalls hjemmebane. Denne kampen er det bortimot umulig å tippe, da ingen av lagene har noe reelt overtak på det andre. Falkenbergs "gode" hjemmeform sett i sammenheng med at Sundsvall aldri vinner på bortebane gjør at en halvgardering på hjemmeseier eller uavgjort er et trygt valg. HU

AC Horsens — FC København

Horsens har spilt to serierunder av denne Superligaen 2019/2020. Åpningskampen hjemme mot FC Nordsjælland resulterte i et 3-0-tap, men Horsens slo tilbake med en 3-0-seier borte mot Silkeborg søndag. Tidligere Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen er kaptein for Horsens-laget. Lars Arne Nilsens sønn spiller i det danske lagets midtforsvar i motsetning til som midtbaneanker slik han gjorde i Brann-trøyen. Horsens endte på tiende plass i det ordinære seriespillet forrige sesong.

FC København-toget ruller i samme retning som det avsluttet forrige sesong. De regjerende danske mesterne har vunnet begge sine kamper denne sesongen. I tillegg slo de walisiske The New Saints 2-0 på bortebane i Champions League-kvalifiseringens andre runde onsdag. Det forventes naturligvis at Ståle Solbakkens menn gjentar forrige sesongs suksess med nok et dansk seriemesterskap.

Horsens tapte 6-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Det lønner seg sjeldent å vedde i mot FCK i den danske Superligaen. Forrige sesong vant hovedstadsklubben åtte av tretten bortekamper. Horsens seier mot Silkeborg gir selvfølgelig Heltne Nilsen og co selvtillit inn mot lørdagens kamp. Silkeborg tapte imidlertid 3-0 også mot Brøndby i første serierunde og virker derfor å være i svak form. FC København er trolig Nordens beste fotballag. Bortekamp eller ei er det derfor lite fristende å spille noe annet enn seier for Solbakkens menn. B

