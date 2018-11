Her bor alle Eurojackpot-millionærene

Fredag kveld kan du vinne ca. 855 millioner kroner i Eurojackpot. Det er en av de største gevinstene som noen gang har vært tilgjengelig hos Norsk Tipping.

Husk å spill før fredag kl 19:00

I løpet av nesten seks år med Eurojackpot er Hordaland fylket som har fått flest telefoner fra Hamar. Fem personer fra Vestlandsfylket har vunnet millionpremier i spillet. Akershus og Rogaland kommer på delt annenplass. Begge har fire millionvinnere hver.

Aust-Agder er fylket hvor omsetningen i Eurojackpot-spillet er minst, men det er likevel fylket som har sopt inn mest penger. Selv om kun tre milliongevinster har havnet i Aust-Agder, har de fått overført hele 170,1 millioner kroner fra Norsk Tipping.

Tolv av Norsk Tippings Eurojackpot-spillere har vunnet millionbeløp i år. De har fått utbetalt over 409 millioner til sammen. Det er så langt kun én hordalending som har vunnet i Eurojackpot i 2018. En mann fra Fjell kommune på Sotra stakk av med 6,5 millioner kroner i september.

Bergen, Sarpsborg og Arendal er kommunene med flest millionvinnere i Eurojackpot. Alle tre kommunene har to vinnere hver. Sjekk listen under for å se hvor alle millionvinnerne i Eurojackpot bor:

Eurojackpot-vinnere

Forrige fredag spilte nordmenn for 41,3 millioner kroner på Eurojackpot. Til sammenligning omsatte spillet for 14,5 millioner kroner i tilsvarende uke i 2017. Da var riktignok potten på et helt annet nivå – 219 millioner.

– Det har vært en vanvittig økning for Eurojackpot i 2018. Omsetningen har økt med 70 prosent fra i fjor til i år, forteller Marit Elton, seniorrådgiver for merkevareportefølje i Norsk Tipping.

– Vi har hatt tre perioder hvor potten har vært på maksimalt nivå i år. I 2017 nådde potten taket bare en gang. Det har påvirket omsetningen av spillet mye, forklarer hun.

Spillselskapet på Hamar ser at de store pottene gjør at flere nye og eksisterende tippere blir fristet til å levere en Eurojackpot-kupong.

– Vi rekruttere mange nye spillere hver gang det bygger seg opp slike gigantpotter som vi har nå, forteller hun.

Og legger til:

– Jeg tror det skyldes at man ser at det er nordmenn som vinner store premier, og det gjør at flere får lyst til å levere en kupong.

Eurojackpot øker mest

Ifølge Elton er Eurojackpot definitivt spillet som øker mest hos Norsk Tipping.

– Hva er årsaken?

– Det er drømmen om å vinne de store pengene, jeg tror det er så enkelt. I Eurojackpot kan man vinne store millionpremier også for annenpremie og tredjepremie. I tillegg trekkes en premie på én million kroner hver fredag som garantert går til en deltaker fra Norge. Disse tingene har tipperne fått med seg, sier hun.

Også hos innehaver av Lykkeboden på Landås, Trond Davanger, er Eurojackpot spillet som øker mest.

– Det er de store pottene som gjør det, mener han.

– De fleste kundene hos meg spiller fast Lotto og Vikinglotto. Eurojackpoten er noe som kommer i tillegg når det har bygget seg opp kjempepotter. Da vil de ikke la muligheten gå fra seg, selv om det koster 25 kroner per rekke. Derfor slenger de inn en kupong på 50 kroner, så er det iallfall med i trekningen om storgevinsten, forteller Davanger som har drevet den legendariske tippekiosken i 24 år.

Yngre tippere

Cirka en million nordmenn har forsøkt å spille Eurojackpot siden oppstarten i januar 2013.

– Gjennomsnittsalderen til de som spiller er 47 år. De er litt yngre de spiller Vikinglotto og Lotto. Det er også flere som leverer kupongene sine digitalt i dette spillet, sier hun.

Selv om Eurojackpot øker voldsomt, så er Lotto-spillet med størst omsetning og flest kunder hos Norsk Tipping.

Eurojackpot har omsatt for 1,2 milliarder hittil i år, mens Lotto har omsatt for over 3,6 milliarder.

I Eurojackpot og i Vikinglotto er sannsynligheten liten for å sikre seg førstepremien, men det er flere nordmenn som har vunnet toppremien. Fredag 18. august 2017 var det bare én person som prikket inn 5+2 rette i Eurojackpot. Den heldige spilleren er en nordmann, som dermed satt ny norsk premierekord. Mannen vant nemlig hele 441 millioner kroner. Aldri før har én spiller vunnet så mye i Norge.

Mannen var griseheldig for sannsynligheten for toppgevinsten er bare 1:95 millioner per rekke. I Vikinglotto er sjansen enda mindre. Der er den 1:98 millioner per rekke.

Fire av de fem største gevinstene i Eurojackpot har havnet i Tyskland.

