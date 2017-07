Her er lørdagens tippetips

Med én deilige Eliteserie-kamp og elleve kamper fra de lavere divisjoner, er det en spennende lørdagskupong som venter oss. Som vanlig er innleveringsfristen klokken 15.55.

Bonuspotten utbetales til en spiller som er alene om å ha tolv rette. 600 000 kroner ligger i denne potten nå.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Aalesund — Molde

Derby-lørdagen har Møre-klassikeren på menyen og det er to tabellnaboer som skal i aksjon her. Hjemmelaget har totalt sett imponert svært denne sesongen, selv om det må nevnes at prestasjonene har vært mer ustabile de siste ukene. Sist helg røk de 1-0 for Sogndal i kampen etter å ha slått Odd hele 5-1 hjemme.

Ustabile har tangotrøyene også vært på hjemmebane, med 4-0-3 så langt. De lagene de har tapt for, er alle lag på øvre halvdel av tabellen (Haugesund, Vålerenga og Sarpsborg 08).

Molde har hatt en del flyt i sluttminuttene i sine hjemmekamper denne sesongen, så også mot Viking da Amang scoret 3-2-målet helt på tampen av kampen. Men seieren bekreftet et stigende formkurve og Ole Gunnar Solskjærs menn har flotte 13 poeng på sine siste seks kamper. Etzaz Hussain soner karantene for gule kort i kveld, mens Thomas Arnang må sone etter sitt røde kort mot Viking.

Problemet er kanskje at bare fire av disse poengene er tatt på bortebane og 2-3-3 er ikke bortetall som skremmer særlig mye.

Denne blir nok tett og jevn mellom to seierslystne lag, men kanskje samtidig litt forknytt. Uansett, HUB.

2. Bryne — Nardo

Skikkelig toppkamp i 2. divisjon, andre avdeling. Hjemmelaget er i solid form og er eneste ubeseirede lag i avdelingen. Deres siste fire kamper har gitt solide ti poeng og jærbuene kan virkelig distansere Nardo med seier i dag.

Hjemme på Jæren har Bryne vært nær utilnærmelige så langt, med knallsterke 5-1-0 og 14-4 i målforskjell. Det eneste laget som har reist derfra med poeng er et annet topplag, Notodden.

Nardo ledet tidlig sesongen etter en vanvittig seiersrekke, men vi kan trygt fastslå at hverdagen har returnert for trønderne. De siste seks kamper har gitt bare fire poen - verst av alle! - og tre av de siste fire kampene er alle tapt. De har mistet serieledelsen og er i ferd med å se opprykkstoget forlate perrongen.

2-1-2 er bortetallene så langt, men de siste tre bortekamper har gitt ett poeng.

Her skal Bryne sende et kraftig signal. H.



3. Hødd — Egersund

Hjemmelaget har tapt seg stort etter en god start på sesongen og de står også med svake fire poeng på de siste seks kampene i denne avdelingen. Dermed ser det plutselig ut til å bli kamp mot nedrykk og ikke for opprykk for de nynedrykkede.

Hjemme har de imidlertid klart seg greit, 3-1-2 er tallene og Hødd er tradisjonelt meget sterke hjemme på Høddvoll.

Tabellnabo Egersund ligger tre poeng bak, men tok på sin side en seier sist helg med 4-0 over et Fana-lag som sliter. Det etter fem strake kamper uten seier og fem poeng på de siste seks er heller ikke voldsomt imponerende for gjestene.

Egersund har 1-4-1 på bortebane og vi må anerkjenne en viss U-fare i denne kampen. HU(B).



4. Nest-Sotra — Hønefoss BK

Hjemmelaget topper tabellen ett poeng foran Bryne, og har 8-3-1 så langt denne sesongen. De to siste kampene deres er vunnet og de siste seks kamper har gitt imponerende 13 poeng. Hjemme på Sotra har de vært best så langt, 4-2-0 er solide tall.

Gjestene er på sin side på randen av nedrykk, de klatret opp fra jumboplassen med en vital seier over Hødd forrige helg. Det etter ett poeng fra de foregående fem kampene i ligaen.

Bortestatistikken er imidlertid lite å skryte av for gjestene - 0-1-5 og 3-12 i målforskjell skremmer neppe serielederen. H.



5. Notodden — Byåsen

Vertene ligger på en fin fjerdeplass i denne divisjonen og har meldt seg på opprykksstriden med tolv poeng på de siste fem kampene, hvorav de siste tre alle er vunnet. De har vært meget sterke på hjemmebane så langt, 5-0-1 og tap kun for Egersund så langt.

Gjestene er over den røde streken kun på målforskjell, elleve poeng fra tolv kamper er fasit så langt. Utviklingen har ikke vært videre positiv, med fire poeng fra de siste seks kampene i serien. 2-0-4 er tallene på reisefot.

Nok en gang lener vi oss mot det form- og hjemmesterke hjemmelaget. H(U).



6. Vidar — Vindbjart

Vertene ligger i midtsjiktet i denne avdelingen, med 18 poeng fra tolv kamper. Formen er oppløftende, de siste seks kampene har gitt ti poeng og de siste tre på hjemmebane har gitt syv poeng. Totalt står de uten tap på eget gress og tallene 3-2-0 med målforskjellen 11-3 er solid kost.

Gjestene er nå jumbo etter to tap på rappen og bare fire poeng fra de siste seks kampene i ligaen. Bortetallene 1-0-5 er skrekkelig svake og dette er neppe et lag med mye selvtillit.

Selvtillit bør Vidar har på hjemmebane og vi krysser H igjen.

7. Tynset — Ready

Vertene er virkelig ikke i form og har tapt sine tre siste kamper i denne avdelingen, de siste seks kamper har gitt bare fire poeng og 4-14 i målforskjell. Alle disse fire poengene er imidlertid tatt på hjemmebane og 4-1-1 er imponerende tall, nedrykksplasseringen tatt i betraktning. Det er bortetallene 0-0-6 som er hovedproblemet ...

Gjestene ligger á poeng med dagens motstander, og heller ikke de er i spesielt sterk form. Fire poeng på de siste seks er fasit også for Ready, ett av dem er tatt på reisefot og bortetallene 1-1-4 er ikke spesielt sterke.

Tynset er gode hjemme og Ready tilsvarende svake borte. Vi legger sammen to og to og får HU.



8. Brattvåg — Os

Vertene topper avdelingen med sine 27 poeng, foran Lysekloster på målforskjell. Formen er også upåklagelig, med deres 13 poeng på de siste seks i ligaen. Pussig nok klarer de seg best på reisefot og 3-2-1 er ikke voldsomt imponerende hjemmetall.

Gjestene har på sin side tatt et syvmilssteg vekk fra nedrykksstriden med sine elleve poeng på de siste fem kamper, selv om det må nevnes at de har hatt ganske overkommelig motstand den siste tiden. Nå er de i et midtsjikte med langt opp og ned til plasser av betydning. 2-1-2 er bortetallene og det voldsomme oppsvinget har primært kommet på eget gress.

Brattvåg er av et helt annet kaliber enn hva de har møtt den siste tiden, men vi tar med poengdeling siden vi har et kryss til gode. HU.



9. SK Herd — Fjøra

Vertene er i bra form og har i likhet med Os havnet i et midtsjikte med sine ti poeng på de siste fem. De to siste er begge vunnet. Spesielt på hjemmebane har de vært solide denne sesongen og 4-2-0 er solide tall.

Gjestene er jumboen i denne divisjonen og de har ynkelige to poeng på de siste seks kamper og seks poeng totalt. 0-1-5 er bortetall et nedrykkslag verdig og de har neppe poengsjanser her. H.



10. Fløya — FK Senja

Hjemmelaget har kommet inn i en negativ formspiral med bare fire poeng på de siste, i skrivende stund har de langt opp og ned til plasser av betydning. Faktisk har de vært best på reisefot denne sesongen og 1-2-3 er hjemmetall man ikke er stolt av.

Det er fortsatt syv poeng opp, men Senja har virkelig meldt seg på opprykkskampen med fire trepoengere på rappen, mot ikke helt elendig motstand. Borte har de slettes ikke gjort det verst så langt, med 4-0-2.

HB.



11. Salangen — FK Mjølner

Hjemmelaget ser fortapte ut på sin sisteplass, spesielt med tanke på at de siste seks kampene alle er tapt. Syv poeng fra elleve kamper stinger nedrykk og det samme gjør hjemmetallene 1-0-4.

Gjestene har på sin side virkelig funnet formen med fire seirer på rappen og 15 poeng fra de siste seks, som har ført dem til ett poengs rekkevidde fra serielederen Skedsmo. Alle tapene har kommet på reisefot, borte er tallene 6-0-0 og det ... det er sterkt. B.



12. Sortland — Skedsmo

Hjemmelaget var i glitrende form for noen uker tilbake, men to strake tap har ødelagt den fine flyten. Disse nederlagene har kommet mot to andre topplag, Skjetten og Senja. Hjemme i Nordland har de imidlertid sterke 4-1-1 og 13-4 i målforskjell så langt.

Gjestene topper tabellen, men kan miste den ledelsen om de ikke tar alle poengene i dag - som nevnt tror vi Mjølner vinner sitt oppgjør. Uansett, Skedsmo står med sterke 4-2-0 på bortebane og har enda til gode å tape en kamp i årets sesong.

To poengdelinger på tappen vitner imidlertid om et lag i en lite motflyt. Motstanden har ikke vært all verden de siste par kampene, heller.

H(U)B her.

