Her er spillerne du bør vurdere i Premier League fantasy 2019/20

Det offisielle fantasyspillet for Premier League finner du på fantasy.premierleague.com. Mange hundre tusen nordmenn spiller hvert eneste år

Du får et budsjett på 100 millioner pund, og skal velge 15 spillere. Du kan maksimalt ha 3 spillere fra hvert lag i Premier League.

Det er viktig å ha spillere på lag som vinner, og lager mange mål. Det er derfor naturlig å velge spillere fra de lagene du tror kommer høyt. Vi har likevel valgt å fokusere på de spillerne du kanskje ofte overser.

Hvem fikk flest poeng i fjor?

Skulle du valgt et lag med spillerne som fikk flest poeng i fjor ville laget blitt som følgler:

Allison (Liverpool, 6.0) 176 poeng

Robertson (Liverpool, 7.0) 213 poeng

Van Dijk (Liverpool, 6.5) 208 poeng

Alexander-Arnold (Liverpool, 7.0) 185 poeng

Laporte (Man City, 6.5) 177 poeng

Salah (Liverpool, 12.5) 259 poeng

Sterling (Man City, 12.0) 234 poeng

Mané (Liverpool, 11.5) 231 poeng

Sigurdsson (Everton, 8.0) 182 poeng

Aubameyang (Arsenal, 11.0) 205 poeng

Aguero (Man City, 12.0) 201 poeng

Det er verken mulig å kjøpe hele det laget med tanke på hvor mange penger du har tilgjengelig, ei heller å ha så mange spillere fra Liverpool på laget.

De nye spillerne i Premier League

Under har vi gått gjennom de nye spillerne i fantasyspillet per 17.juli. Det kan selvfølgelig komme flere spillere før overgangsvinduet stenger. NB! Dette er ikke en komplett oversikt over alle spillere som er kjøpt av lagene, men de som er med i fantasy i skrivende stund.

Aston Villa:

Jota (6,0) - den 28 år gamle spanjolen er hentet fra byrival Birmingham hvor han var fast på laget i fjor. Har laget 8 mål på 70 seriekamper for Birmingham i Championship, men har vært mer målfarlig tidligere blant annet for Brentford. Sannsynligvis ikke en av de bedre investeringene på midtbanen.

El Ghazi (5,5) - En 24 år gammel nederlender som ble signert permanent etter lån i sommer. Kantspilleren (midtbane på fantasy) laget 5 mål for Birmingham-laget i fjor. Har vist betydelige offensive egenskaper tidligere, for Ajax, og kan muligens blomstre igjen.

Wesley (6,0) - Stor brasilianer som kom fra Brugge. 22-åringen laget 10 mål i serien i Belgia forrige sesong. En spiller som garantert får gule kort. En spiller som kan slå igjennom i årets sesong, men er en klar outsider.

Hause (4,5) - Forsvarsspiller som kom fra Wolverhampton i sommer etter å ha vært på lån siden januar. 24-åringen har U21-kamper for England. En midstopper på et lag som sannsynligvis slipper inn mange mål er nok ikke det aller beste kjøpet.

Targett (4,5) - En av mange nye spillere på Aston Villa, men en av de få som har erfaring fra Premier League er Matt Targett som kom fra Southampton. Den offensive venstrebacken har vært regnet som et stort talent lenge, men klarte ikke helt å slå igjennom hos Southampton. Skriv ham opp på outsiderlisten, men sannsynligvis ikke et supert kjøp fra starten av.

Mings (4,5) - Nok en ny spiller som har litt erfaring fra Premier League. Forsvarsspilleren kommer fra Bournemouth på permanent overgang etter lån. Den høye spilleren (196) kan være en trussel på dødball, men er nok en outsider for kjøp.

Konsa (4,5) - Sa du ny forsvarsspiller? Ja, takk sier Aston Villa. Den engelske U21-spilleren kommer fra Brentford, og er spådd en lys framtid. Kan spille høyreback, midtstopper og defensiv midtbane. Kan få gjennombruddet sitt i år, men på et lag som nok vil slite bakover.

Bournemouth:

Kelly (4,5) - 20 år gammel forsvarsspiller som kom fra Bristol City, venstreback/midtstopper som regnes som et stortalent. Kan være verdt å følge med på om Bournemouth får orden på forsvaret (70 baklengsmål i fjor, kun Fulham og Huddersfield var dårligere). Spilte første omgang i treningskamp mot MK Dons.

Stacey (4,5) - 23-åring som spiller på høyresiden på midtbanen og i forsvar, er satt som forsvarsspiller i fantasy. Kommer fra League One (Luton). Laget 4 mål og hadde 8 målgivende forrige sesong. Spilte andre omgang i treningskamp mot MK Dons. Var et offensivt våpen i League One. Kan være noen å ha på outsiderlisten dette også.

Brighton:

Clarke (4,5) - Midtstopperen er ny på Brighton, og en sannsynlig spiller du ikke bør vurdere foreløpig på laget ditt. Kommer fra Portsmouth i League One.

Tossard (6,0) - Midtbanespiller som spiller på kanten som lenge var regnet som et stortalent i Belgia. Har ikke tatt skrittet helt opp, men kanskje dette er gjennombruddet. Skriv han gjerne opp på en liste, men bør nok ikke vurderes fra start.

Burnley:

Pieters (4,5) - Den 30 år gamle nederlenderen var en gang sitt hjemlands venstreback på landslaget, og har lang erfaring fra Premier League. En stabil spiller, men på et lag som gjerne slipper inn en del mål.

Rodriguez (6,0) - Er tilbake i sin barndomsklubb, og laget mange mål i Championship for WBA i fjor. 29-åringen har aldri helt spilt opp mot det mange trodde var hans potensial, men kanskje kan noe utløses tilbake i egen klubb? Liker du å gamble litt kan dette være en joker.

Chelsea:

Kovacic (5,5) - Er på permanent overgang etter lån. Den eneste spilleren som vil komme inn dørene siden Chelsea har overgangsnekt. Spiller mye, men får ikke alt for mange poeng i fantasy.

Pulisic (7,5) - Egentlig kjøpt i januar, men ny i fantasy på Chelsea siden han ble lånt tilbake til Dortmund. Har vært veldig målfarlig for USA, men ikke så mye i Bundesliga. Ligger på midtbanen på fantasy, og kan derfor være en mulig vurdering. Sjekk formen i treningskampene.

Everton:

Gomes (5,5) - 25-åringen fra Portugal ble signert permanent etter lån i sommer. Spilte 27 kamper i fjor, og endte på 64 poeng.

Delph (5,5) - Ny fra City, og blir nok mer sentral enn han var der. Hvor sentral er usikkert, men mulig å fylle ut et lag med.

Leicester:

Justin (5,0) - En venstreback det forventes mye av, men kommer fra League One og Luton. Det er ikke sikkert det blir gjennombrudd med en gang.

Perez (6,5) - Om vi ikke husker helt feil var han spiss hos Newcastle forrige sesong i spillet. Nå er han midtbane på Leicester. Laget 12 mål i fjor, og en spiller du nok bør ha på lappen for mulig kjøp.

Tielemans (6,5) - Hentet 63 poeng på en halv sesong på lån, og er nå signert permanent. Også Tielemans bør være på blokken din.

Manchester City:

Angelino (5,0) - Den spanske venstrebacken er signert tilbake fra PSV før årets sesong, hvor han gjorde sine saker bra. Følg med på om han får spilletid på et lag som slipper inn lite og lager mye framover med offensive backer.

Rodrigo (5,5) - Den neste store spanske midtbanestjernen? Det er mulig, og det er også mulig at han for den prisen kan være et supert kjøp. Samtidig er de utrolig trangt nåløye for å få fast spilletid på Citys midtbane, og den store poengsankeren blir han nok ikke.

Manchester United:

James (6,0) - 21-åringen kommer fra Swansea, og kantspilleren er et offensivt våpen. Dog en litt outsider foreløpig til å skaffe mange poeng. Laget 4 mål i serien i fjor.

Wan-Bissaka (5,5) - Det ble 120 poeng på Wan-Bissaka for Crystal Palace i fjor, og mange tror nok det kan bli mer for Manchester United i år. Bør nok stå høyt på listen din.

Norwich:

Roberts (5,5) - Lånt fra Manchester City. En engelsk kantspiller som har vært god for u-landslagene til England. Hadde et vanskelig lån i Spania i fjor, men kan kanskje blomstre i Premier League for Norwich?

Drmic (5,5) - Spissen kommer fra Borussia Mönchengladbach hvor sveitseren har slitt med å lage nok mål. Hadde noen målfarlige tidlige år i sin karriere, men 26-åringen har hatt en dipp i scoringsformen de seneste årene. Kanskje kommer den tilbake for spissen med mange landskamper for Sveits nå?

Fahrmann (4,5) - Målvakt som kommer fra Schalke på lån. Om Norwich murer igjen bak, og Fahrmann står i mål...

Byram (4,5) - Forsvarsspiller som kommer fra West Ham. Var utlånt til Nottingham Forest forrige sesong. Kan kun vurderes om han spiller fast og gjør sakene bedre enn det som forventes.

Sheffield United:

Freeman (5,5) - Ny fra QPR, og en offensivt spiller som lenge var regnet som et stortalent. Er relelativt målfarlig, og en mulig outsider for litt poeng fra midtbanen til en ok pris.

Jagielka (4.5) - stødig forsvarsspiller som er tilbake i sin originale klubb fra Everton. Muligens ikke den største poengsankeren, men man vet aldri...

Robertson (5,5) -Et offensivt våpen som er plassert på midtbanen i fantasy. Laget 12 mål på 27 kamper for Preston i Championship i fjor. Kan være en liten outsider.

Morrison (5,0) - Den tidligere Manchester United-unggutten har hatt en lang og broket vei til Sheffield United. Mange skader har ødelagt mye, men holder han seg skadefri er det mulig å vurdere Morrison.

Southampton:

Djenepro (5,5) - Kantspilleren fra Mali er 21 år gammel, og er regnet som et stort talent. Vel verdt å følge med på som offensivt våpen som er lagt inn som midtbanemann.

Adams (6,0) - Den raske spissen laget 22 mål i Championship i fjor, og er et mulig gamblingpunkt for den som har troen på Southampton.

Ings (6,0) - Har kommer til klubben på fast basis etter ett års lån. Scoret en delpoeng i fjor, men slet - som vanlig - også med skader.

Tottenham:

Ndombele (6,0) - Kommer sannsynligvis til å bli en viktig spiller for Tottenham. Er nok mer et defensivt våpen enn noen som får mange offensive poeng, men har du troen på Tottenham i år bør du vurdere dette som en god signering.

Watford:

Dawson (5,0) - Forsvarsspilleren kommer fra WBA, og kan bli en sterk brikke for laget. Dog en outsider for å få mye poeng. Fikk 124 poeng i 2015/16.

West Ham:

Roberto (4,5) - målvakt som kommer fra Espanyol. 33-åringen har mye erfaring, men neppe en god investering på fantasy.

Fornals (6,5) - Dette er et virkelig offensivt våpen, og 23-åringen har 2 landskamper for Spania. Lager ikke veldig mange mål, men er ofte med som nest siste mann. Skriv han opp på listen din, og ganske høyt. Det ble bare 3 målgivende forrige sesong, men året før ble det 12 for Villareal.

Wolverhampton:

Jimenez (7,5) - fast signert etter lån. Har du troen på videre utvikling for ulvene er dette spilleren du må vurdere i angrep.

Dendoncker (4,5) - også fast signert etter lån. Fikk 48 poeng i fjor, og er vel mer enn for å fylle ut midtbanen enn mye annet.

De harde valgene på Liverpool

Det er noen harde valg med tanke på at du kun kan ha tre spillere fra samme lag. De mest åpenbare er fire spillere fra Liverpool:

Alexander Arnold eller Robertson?

Førstnevnte fikk 185 poeng forrige sesong, mens Robertson endte på 213. Arnold spilte 2460 minutter, mens Robertson endte på 3216. Det vil si at det er Arnold som får flest poeng per minutt, ikke minst fordi han tar frispark også. Sannsynligvis får Liverpool-gutten flere spilleminutter i år ettersom han utvikler seg i fysisk form. De koster begge 7,0 i spillet, men vi ville satset på Alexander-Arnold.

Mané eller Salah?

259 poeng og 231 poeng, Salah fikk flest. Han koster også mest i spillet, og du har neppe råd til å ha begge spillerne. Formen til Mané har vært strålende fra nyttår og ut, men den lille fjæren på vekten tror vi er at Salah kanskje ofte vil ta straffespark hvis Milner ikke spiller.

VAR betyr flere straffer

Uansett hvordan du snur på det så har VAR ført med seg flere straffespark, og når Premier League innfører VAR blir det sannsynligvis også flere her. Det kan derfor være lurt å kikke litt ekstra på straffeskytere. Britiske Benchboost har laget en liste over de som tok straffer forrige sesong for lagene som nå er i toppdivisjonen. Under gjengir vi spillerne som tok flest for topplagene. En komplett liste finner du her.

Det er verdt å merke seg at det ofte har vist seg at det er de største lagene som får flest straffer, eller som da umerket har blitt straffet tidligere.

Arsenal: Aubameyang (11.0)

Chelsea: Jorginho (5.0)

Everton: Sigurdsson (8.0)

Liverpool: Milner (5.5)

Man City: Aguero (12.0)

Man Utd: Pogba (8.5)

Tottenham: Kane (11.0)

Kan dette være røverkjøpene?

Kodija (5,5) - tok straffer for Villa i fjor, men laget bare 9 mål. Kan være en outsider på angrepsplass til den lave prisen.

Maddison (7,0) - Nesten ingen i hele fotballverdenen laget flere sjanser enn Maddison i fjor. Problemet var at for få ble satt i mål, men vi tror prosjektet Leicester fortsetter i full fyr i høst. Tror du det samme er Maddison en du bare må ha på laget.

Gray (5,5) - Leicester-kantspilleren var ikke alt for stor offensivt i fjor, men vi tror det løsner i år. For den prisen er han verdt gamblingen.

Pukki (6,5) - Norwichspissen laget 29 mål i fjor. Det er litt vanskeligere i Premier League, men han har også vist storform for landslaget sitt: Finland. Kan være en fin investering.

James (6,0) - Skal du ha en spiller som virkelig passer til Solskjærs kontringsfotball så er det nyinnkjøpte James. Fin pris på det som kan bli årets store overraskelse.

Aarons (4,5) - Norwich-høyrebacken kan bli årets røverkjøp. To mål og seks målgivende i fjor. Riktignok kan det bli en del minus hvis forsvaret til Norwich lekker som forventet, men framover kan Aarons være et våpen.

Calvert-Lewin (6.0) - Everton-angriperen kan komme til å få mange mål i år, og har en lav pris.

Fabianski (5.0) - West Ham-målvakten er strålende på straffe, og fikk mye poeng i fjor. Laget snører også nok mer sammen bakover i år.

Jorginho (5,0) - Som nevnt over som straffeskytter for Chelsea.

Hvem har den letteste starten?

Klarer du å starte godt er det lettere å få litt ekstra penger, og bli mer motivert. Vi har sett på de seks første rundene for å finne de lagene som har, statistisk og på papiret, den enkleste starten. Vi har valgt ut disse lagene som på papiret skal ha lettere starter enn mange andre:

Bournemouth

Everton

Liverpool

Man City

West Ham

Crystal Palace

Chelsea

Her er vårt anbefalte lag: